В Вашингтоне отреагировали на планы ЕС ограничить доступ США к европейскому рынку оружия

Флаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 20 февраля. Администрация президента США Дональда Трампа угрожает странам Евросоюза ответными мерами, если те ограничат доступ американских производителей оружия на европейский рынок.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.

"Администрация президента США Дональда Трампа угрожает ответными мерами европейским странам, если ЕС предпочтет отечественных производителей вооружения в рамках перевооружения континента. Минобороны США возражает против любых усилий ЕС ограничить доступ американских производителей оружия на европейский рынок", – говорится в публикации со ссылкой на документ, содержащий детали консультаций США с Еврокомиссией.

США утверждают, что протекционизм является неверным направлением для Евросоюза.

"Соединенные Штаты выступают решительно против любых изменений..., которые бы ограничивали возможность производства США поддерживать или участвовать иным образом в национальных оборонных закупках стран ЕС", – говорится в документе.

В этой связи Politico указывает на возникший "парадокс" в подходе США к Европе.

"В то время как администрация Трампа неоднократно говорила европейцам о том, что хочет, чтобы те взяли на себя львиную часть конвенциональной обороны континента, США не хотят, чтобы это произошло за счет американских оборонных компаний", – отмечает издание.

Как напоминает агентство, ранее Politico со ссылкой на внутренний документ Минобороны Германии писало, что Евросоюз ищет европейскую замену американским разведывательным самолетам ДРЛОиУ производства Boeing.

Генсек НАТО Марк Рютте, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.

