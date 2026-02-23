В плановом порядке – к достижению целей спецоперации

20 февраля исполняется 324 года со дня образования Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Генерал-полковник Сергей Рудской. Источник: redstar.ru

В преддверии памятной даты начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей РУДСКОЙ ответил на вопросы «Красной звезды». Он рассказал об обстановке в зоне специальной военной операции, особенностях ведения боевых действий в современных условиях, тенденциях строительства Вооружённых Сил и решении возложенных на коллектив Главного оперативного управления масштабных задач.

– Сергей Фёдорович, достижение целей специальной военной операции – главный приоритет для наших Вооружённых Сил в настоящее время. Как вы охарактеризовали бы произошедшие в 2025 году изменения обстановки на поле боя с точки зрения руководителя основного планирующего органа Генерального штаба? Каковы, на ваш взгляд, перспективы её развития?

– В 2025 году стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к Вооружённым Силам Российской Федерации. Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились.

Всего в прошлом году Российской армией освобождено более 300 населённых пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории. С начала этого года под наш контроль перешло ещё около 900 квадратных километров и 42 населённых пункта.

Теперь о результатах действий группировок войск в зоне спецоперации.

В апреле 2025 года соединения и воинские части группировки войск «Север» завершили разгром украинских формирований в Курской области. Потери соединений и воинских частей киевского режима на данном направлении составили более 76 тысяч наиболее подготовленных украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Также уничтожено свыше 7700 единиц военной техники.

В течение прошлого года противник неоднократно пытался осуществить вооружённые провокации на других участках российской границы. Все его попытки повторить «курскую авантюру» пресечены профессиональными действиями российских военнослужащих.

Кроме того, по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации наши войска приступили к созданию полосы безопасности вдоль государственной границы. Такие меры позволяют ограничивать возможности противника осуществлять огневое воздействие по объектам на территории нашей страны.

На сегодняшний день в Сумской области под контроль российских Вооружённых Сил перешли 26 населённых пунктов. Ранее они использовались формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области. В Харьковской области подразделениями группировки войск «Север» завершено освобождение города Волчанска и ещё 15 населённых пунктов.

Подразделения группировки войск «Запад» в течение прошлого года освободили более 50 населённых пунктов. В результате активных наступательных действий соединения и воинские части группировки сначала блокировали, а затем взяли под контроль стратегически значимый город Купянск.

После его освобождения украинские формирования неоднократно пытались восстановить контроль над этим важным для них логистическим узлом. Благодаря мужеству наших военнослужащих попытки противника пресечены.

Одновременно командование ВСУ, осознавая реальную невозможность взять под контроль Купянск, перешло к тактике медийных побед. Суть её заключается в демонстрации мнимых успехов ВСУ на этом направлении.

В настоящее время продолжается уничтожение блокированных формирований украинской армии на восточном берегу реки Оскол.

Кроме того, соединения группировки войск «Запад» активно развивают наступление на рубцовском и краснолиманском направлениях.

Что касается «Южной» группировки войск, в 2025 году её подразделениями освобождены 49 населённых пунктов, в том числе мощные укрепрайоны противника – Курахово, Часов Яр и Северск.

В настоящее время ведутся бои за Константиновку. Более половины территории города контролируется российскими войсками. Также соединения и воинские части группировки наступают на широком фронте от Северска в направлении Славянска.

Подразделения группировки войск «Центр», преодолевая сопротивление противника, освободили в прошлом году 86 населённых пунктов. Среди них такие крупные города, как Дзержинск, Красноармейск и Димитров. ВСУ превратили данные города в мощные укреплённые районы обороны.

Украинское командование, пытаясь стабилизировать обстановку в районе Красноармейско-Димитровской агломерации и остановить наше наступление в Донбассе, было вынуждено оперативно перебросить в этот район дополнительные подразделения как из состава стратегического резерва, так и с других направлений. Эти меры не помогли противнику сдержать натиск российских войск.

В настоящее время подразделения группировки войск «Центр» продолжают активные наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики.

Хочу отметить значительные успехи группировки войск «Восток». Используя созданный после освобождения Угледара задел, её соединения и воинские части продолжили наступление на широком фронте и полностью освободили южную часть Донецкой Народной Республики. Развивая успех, воины-дальневосточники приступили к разгрому формирований противника в Запорожской области. Всего с начала 2025 года войсками группировки взяты под контроль 104 населённых пункта, в том числе крупный узел обороны противника – город Гуляй-поле. В январе – феврале текущего года ими освобождено около 160 квадратных километров территории и 11 населённых пунктов.

Командование ВСУ предпринимает попытки остановить активное продвижение группировки войск «Восток», бросив на данное направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков. Соединения группировки уверенно отражают атаки противника и продолжают развивать наступление в восточной части Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр», преодолевая подготовленные рубежи обороны противника, ведут наступление в направлении города Запорожье. С ноября 2025 года под их контроль перешли 12 населённых пунктов. Среди них крупные узлы обороны противника Малая Токмачка, Степногорск и Приморское.

В настоящее время передовые подразделения группировки находятся на удалении 12 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра.

Кроме того, Вооружённые Силы Российской Федерации в прошлом году в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России нарастили интенсивность ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу. Это привело к значительному снижению возможностей оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой.

В целом за счёт успешных действий Объединённой группировки войск значительно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил.

– Вы можете привести данные о потерях ВСУ?

– Их потери в 2025 году составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и миномётов, а в живой силе – свыше 520 тысяч военнослужащих. Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек.

На сегодняшний день киевский режим значительно утратил возможность восполнять свои группировки за счёт принудительной мобилизации граждан. Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза. Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск.

При участии офицеров ГОУ проведена большая работа по повышению эффективности систем наведения, улучшению помехозащищённости высокоточных ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов

ГШ ВС РФ. Источник: Минобороны России

– Вооружённые Силы России в прошлом году добились на поле боя значительных результатов. Какую роль в этом сыграло Главное оперативное управление? Какие основные задачи в зоне СВО решает коллектив ГОУ?

– Офицеры ГОУ принимают непосредственное участие в организации планирования и применения группировок войск, а также в обеспечении управления ими. На командном пункте Объединённой группировки войск в круглосуточном режиме они анализируют обстановку в районе проведения спецоперации, разрабатывают предложения по действиям войск и сил для докладов начальнику Генерального штаба, министру обороны и Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации.

Поддерживается практика организации работы офицеров Главного оперативного управления непосредственно на пунктах управления группировок войск. Это позволяет оперативно получать информацию о состоянии дел на направлениях, оказывать помощь войскам, а также обобщать опыт ведения боевых действий.

Одной из актуальных в настоящее время задач, решаемых офицерами ГОУ, является анализ применения ВСУ высокоточного оружия западного производства и выработка мер по повышению живучести пунктов управления группировок войск.

Подобная работа ведётся и для противодействия ударам противника в глубь российской территории. Главное оперативное управление принимает непосредственное участие в выработке и реализации комплекса мер, направленных на наращивание возможностей противовоздушной обороны Российской Федерации. Также совместно с другими органами военного управления занимаемся планированием огневого поражения противника.

Помимо этого, с учётом полученного в ходе специальной военной операции опыта при участии офицеров ГОУ проведена большая работа по повышению эффективности систем наведения, улучшению помехозащищённости высокоточных ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также наращиванию их боевой мощи.

О результатах работы ГОУ свидетельствует высокая оценка нашего коллектива Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по итогам операции в Курской области.

– Сергей Фёдорович, в прошлом году вы рассказывали, как изменился подход к военному планированию. Какие особенности внесла специальная военная операция непосредственно в процесс ведения боевых действий? Какие, на ваш взгляд, сегодня просматриваются тенденции развития вооружённой борьбы?

– Опыт специальной военной операции вскрыл новые тенденции в ведении боевых действий в современных условиях.

В первую очередь это значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования.

К примеру, в настоящее время эффект от использования ударных беспилотных летательных аппаратов стал сопоставим с результатами огневого воздействия ствольной артиллерии. Значительная часть потерь противника приходится на FPV-дроны.

Помимо огневого поражения, расширяется спектр применения робототехнических комплексов в решении и других задач. Прежде всего это касается разведки, контрбатарейной борьбы, постановки минных заграждений, доставки боеприпасов и материальных средств на передовую, а также эвакуации раненых с поля боя.

В связи с этим по поручению Верховного Главнокомандующего в Вооружённых Силах продолжается формирование нового рода войск – войск беспилотных систем. Кроме того, в соединениях и воинских частях общевойсковых армий постоянно совершенствуется структура подразделений БпЛА и ведётся беспрерывная работа с промышленностью и народным ОПК по насыщению войск всем необходимым спектром робототехнических комплексов различного назначения и базирования.

Ещё одной особенностью боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счёт массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения. В этих зонах идет «охота» как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой.

В таких условиях противнику практически невозможно сосредоточить вблизи линии боевого соприкосновения преобладающее количество сил и средств для наступления.

Такого рода вызовы актуальны и для наших Вооружённых Сил. Упреждая действия противника, российские войска постоянно совершенствуют структуру и способы применения штурмовых подразделений. Атакующие действия теперь ведутся, как правило, малыми группами, обеспеченными современными мобильными средствами передвижения для их быстрой переброски к переднему краю.

Для защиты и сопровождения наших штурмовиков привлекаются подразделения беспилотных систем и войсковой ПВО, оснащённые в том числе FPV-перехватчиками. Кроме того, активно задействуются силы и средства РЭБ, артиллерии, подразделения аэрозольного противодействия и инженерных войск.

Применение этих средств носит комплексный характер. Они действуют по единому замыслу и находятся в общей системе разведки и огневого поражения.

Помимо этого, высокая динамика боевых действий предопределила необходимость сокращения времени принятия решений командующими и командирами на применение войск и оружия.

В этих целях на пунктах управления объединений и соединений группировок российских войск внедряются новейшие автоматизированные системы управления, разработанные с использованием современных цифровых технологий. Возросла роль космических средств разведки, связи и навигации для обеспечения оперативности управления.

Таким образом, тенденции развития вооружённой борьбы и в перспективе будут характеризоваться широким использованием робототехнических комплексов и высокоточного оружия большой дальности всех видов базирования. Разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта позволит добиться превосходства над противником в скорости обработки данных, целеуказания и принятия решений.

В целом опыт спецоперации показал, что преимущество находится на стороне, которая быстрее внедряет и масштабирует наиболее эффективные инновации на поле боя.

В то же время появление новых технологий и средств вооружённой борьбы является лишь инструментом для достижения целей операции, позволяющим нарастить боевые возможности войск при одновременном снижении потерь в личном составе. Роль основного организатора боя, принимающего решения на применение сил и средств, останется за человеком. В связи с этим алгоритмы работы командующих и командиров всех степеней в целом серьёзных изменений не претерпят.

– Страны НАТО активно наращивают военный потенциал, усиливая уровень угроз военной безопасности России. В чём заключаются приоритеты строительства наших Вооружённых Сил в данных условиях? Какие задачи в этой связи стоят перед коллективом ГОУ?

– Действительно, под предлогом якобы неизбежности военного столкновения с Россией НАТО активно наращивает коалиционные силы, меняет систему мобилизационного развёртывания, расширяет производственные мощности европейского ВПК. Значительное внимание уделяется оперативному оборудованию территорий и наращиванию пропускной способности транспортной инфраструктуры Восточной Европы для ускоренной переброски личного состава и военных грузов альянса к границам России.

Мы внимательно отслеживаем эти угрозы и упреждающе реагируем на них.

Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил. Это ключевой элемент сдерживания агрессии против нашей страны. Продолжается повышение боевых возможностей ядерной триады за счёт поставки новых и модернизированных ракетных и авиационных комплексов, атомных подводных крейсеров стратегического назначения.

Одновременно с этим модернизируются стратегические неядерные силы, ведутся разработка и внедрение новых комплексов гиперзвукового ракетного оружия.

С целью наращивания боевых возможностей сил общего назначения, в первую очередь у наших западных границ, совершенствуется боевой и численный состав войск Ленинградского и Московского военных округов.

Приоритетным вопросом остаётся оснащение сил общего назначения современной военной техникой. В войска продолжает поступать вооружение, показавшее эффективность, доработанное с учётом опыта специальной военной операции.

В части, касающейся задач, стоящих перед коллективом ГОУ, без преувеличения можно сказать, что наши офицеры принимают непосредственное участие практически во всех аспектах строительства армии и флота.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Главным оперативным управлением организована работа по формированию концептуальных документов, определяющих приоритеты развития Вооружённых Сил и всех компонентов военной организации государства на долгосрочный период. Они разрабатываются с учётом прогнозов развития военно-политической обстановки, возможностей экономики страны и опыта проведения специальной военной операции.

При непосредственном участии офицеров ГОУ в прошлом году определены основные положения проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. Её реализация позволит существенно нарастить боевые возможности российских Вооружённых Сил, сделать их высокотехнологичными, способными вести вооружённую борьбу новыми способами.

Наши офицеры задействованы в работе по созданию перспективных систем вооружения, развёртыванию войск, а также руководству морской деятельностью в интересах решения оборонных задач.

С учётом опыта специальной военной операции Главным оперативным управлением совместно с Главным управлением боевой подготовки организовано внедрение современных подходов к ведению боевых действий в многоэтапную систему подготовки войск.

Передовые решения в планировании и ведении военных действий отработаны на совместном стратегическом учении вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025». Сейчас должностные лица ГОУ приступили к подготовке стратегического учения «Центр-2026».

– Работа в Главном оперативном управлении требует высокого профессионализма и большой самоотдачи. Сергей Фёдорович, что вы хотели бы пожелать коллективу и ветеранам ГОУ?

– В первую очередь хочу выразить признательность всему личному составу Главного оперативного управления за трудную, самоотверженную и очень важную работу. Специальная военная операции ещё больше сплотила коллектив ГОУ, закалила наши военные кадры, сделала их более стойкими, мудрыми, уверенными в своих силах.

Отдельное спасибо нашим ветеранам. Вы живая история Главного оперативного управления, его надёжная опора и пример для подражания. Благодарим вас за годы труда, за наставничество и поддержку.

Особые слова благодарности – гражданскому персоналу ГОУ. Ваш профессионализм, ответственность и преданность делу – важная составляющая общих успехов.

К сожалению, прошлый год не обошёлся без потерь в наших рядах. В результате террористической деятельности киевского режима погибли заместитель начальника ГОУ генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович и начальник управления оперативной подготовки генерал-лейтенант Сарваров Фанил Фанисович. Выражаю глубокое сочувствие близким и родственникам офицеров в связи с невосполнимой утратой. Весь коллектив ГОУ разделяет вашу боль и скорбь. Мы лишились настоящих профессионалов, верных товарищей, истинных патриотов. Их имена навечно вписаны в историю нашего управления. Все идеи и инициативы генералов Москалика и Сарварова мы непременно воплотим в жизнь и будем использовать для решения задач, которые стоят не только перед Главным оперативным управлением, но и перед Вооружёнными Силами страны в целом.

В заключение хочу обратиться ко всем офицерам, проходящим службу в оперативных управлениях, отделах и отделениях штабов различных уровней управления. День создания Главного оперативного управления является праздником для всех офицеров-операторов. В связи с этим хочу поздравить вас с этим событием. Вы вносите существенный вклад в решение боевых задач группировок войск в зоне СВО и приближаете нас к общей победе. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, выдержки и упорства, а также дальнейших успехов в служении Отечеству!

