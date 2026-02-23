The i Paper: британский военно-морской флот оказался на грани развала

Британский флот находится на грани развала, его боевая мощь опустилась на самый низкий уровень за последние столетия, пишет The i Paper. Сегодня Великобритания не сможет обеспечить даже оборону страны.

Роберт Фокс (Robert Fox)

Однако есть некоторые поводы для оптимизма.

"Для постройки военного корабля нужно три года. Для создания традиции нужно три века", — сказал адмирал Эндрю Каннингем, командовавший Королевским флотом до конца Второй мировой войны, по поводу отчаянной эвакуации войск Британского содружества с Крита в 1941 году.

Позже Каннингем рассказал про свои опасения по поводу того, что флот может потерять свою репутацию за один день.

Подобные опасения в отношении репутации британского военно-морского флота существуют и сейчас, поскольку его боевая мощь находится на самом низком уровне за последние столетия. Главное командование морских сил НАТО, которое базируется в Нортвуде в окрестностях Лондона, только что было передано американскому адмиралу.

С июня прошлого года ВМС Британии практически не получали нового финансирования. Корабли выводились из эксплуатации, а их использование было сокращено. Великобритания больше не направляет фрегаты и эсминцы для международного патрулирования Красного моря против хуситов. База британских ВМС в Бахрейне сокращена до минимума. Последний фрегат был разобран, а последний минный тральщик скоро будет выведен из эксплуатации.

Во время Фолклендской кампании 1982 года правительство Маргарет Тэтчер могло обратиться к ВМС с просьбой предоставить не менее 35 эсминцев и фрегатов. В настоящее время ВМС имеют в своем распоряжении три эсминца, четыре старых фрегата и только три дополнительных фрегата типа 23 в запасе. Из четырех атомных подводных лодок класса Vanguard с баллистическими ракетами одна находится на длительном патрулировании, и только одна подлодка находится в резерве и доступна для замены. Из атомных подводных лодок класса Astute доступны только три, две находятся в резерве, а две еще не достроены.

Численность личного состава ВМС сегодня составляет около 37 500 человек, включая Королевскую морскую пехоту и резервистов. Численность полностью обученного личного состава ВМС составляет около 27 700 человек. По иронии судьбы, такое же количество государственных служащих включает Национальная группа по вооружениям, отвечающая за закупки оружия и политику. Представители власти беззастенчиво хвалятся непропорционально большим числом сотрудников в этой, пожалуй, крупнейшей структуре с не самыми компетентными экспертами.

Возникают сомнения, сможет ли Великобритания обеспечить реальную оборону страны, если будет предпринята серьезная атака с суши, моря и воздуха.

Способен ли слабый британский флот противостоять вызовам и угрозам со стороны России и ее союзников? Военные руководители Великобритании и Германии предупреждают о том, что в ближайшее время возможна прямое столкновение с Россией. Оно может начаться с более мелких вторжений на территорию соседних с Россией стран-членов НАТО, похищений под ложными предлогами, кибератак и покушений на убийство (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ). Для военно-морского флота прямую угрозу в настоящее время представляют танкеры "теневого флота", которые нарушают санкции против России и перевозят военных, беспилотные летательные аппараты и подводное оборудование для наблюдения (у автора статьи удивительно буйная фантазия, — прим. ИноСМИ).

Признаки того, что военно-морской флот испытывает нехватку личного состава, финансирования и техники, очевидны. Правительство Великобритании пообещало увеличить расходы на оборону, но не раньше 2027 года. Маловероятно, что цель по расходованию 3% ВВП на оборону будет достигнута к 2030 году. До этого произойдет еще два созыва парламента.

ВМС срочно нуждаются в немедленных инвестициях денежных средств. Правительство должно согласовать и опубликовать свои планы расходов в рамках Плана инвестиций в оборону, который является обязательной составляющей Стратегического обзора обороны.

Похоже, атмосфера резко изменилась с момента проведения Мюнхенской конференции по безопасности несколько дней назад. Европейские союзники, по-видимому, обрушились на британскую делегацию во главе с Киром Стармером и Иветт Купер, заявив, что военная поддержка Великобритании слишком слабая, недостаточная и запоздалая.

Основные усилия в области морской обороны направлены на создание "Атлантического бастиона" на фоне заметного увеличения патрулирования со стороны российских подлодок. Британский военно-морской флот является пионером в области применения надводных и подводных беспилотников, а также датчиков наблюдения. Многое будет зависеть от использования новых противолодочных фрегатов типа 26, первый из которых должен поступить на вооружение в конце 2028 года.

Оборона Северной Атлантики в настоящее время является приоритетной задачей, но помощь британского ВМС должна быть чем-то большим, чем просто жестом доброй воли. Министр обороны Великобритании Джон Хили недавно объявил об удвоении численности арктических сил Королевской морской пехоты для поддержки норвежских военных — с тысячи до 2 тысяч человек. Позже стало известно, что эти силы будут находиться в регионе по принципу ротации, а не в полном составе одновременно.

На Мюнхенской конференции премьер-министр Стармер объявил, что Великобритания этим летом направит в высокоширотную арктическую зону ударную группу во главе с авианосцем "Принц Уэльский" в рамках операции НАТО. Для обеспечения боеспособности этой группе потребуется до полудюжины военных кораблей и судов снабжения от союзников по НАТО.

Как следует из обзора обороны, перед ВМС стоит сложная задача. Они должны обеспечить модернизацию систем баллистического ядерного оружия с помощью новых подводных лодок и ракет, что, по данным Greenpeace*, обойдется в почти 100 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих 50 лет. В обзоре обороны указано, что ВМС построят и укомплектуют до 12 атомных ударных подлодок вместе с Австралией в рамках трехстороннего договора в области безопасности AUKUS с США и Австралией, что предполагает крайне высокую нагрузку на бюджет.

В настоящее время основные сомнения вызывают возможности британских ВМС в области не ядерного, а обычного сдерживания.

Недавно появились признаки того, что ситуация меняется. Премьер-министр Кир Стармер собирается резко увеличить финансирование обороны и инноваций. Военно-морские силы под активным руководством своего нового командующего, старшего офицера Королевской морской пехоты генерала Гвина Дженкинса могут вполне справиться с поставленной задачей. Генерал внедрил ряд новых беспилотных летательных аппаратов и беспилотных судов, которые обошлись относительно недорого, в том числе полностью беспилотную 12-метровую подлодку Excalibur, которой можно управлять с базового судна, беспилотную штурмовую лодку Rattler длиной 7,5 метров, действующую в составе группы на поверхности, и беспилотный вертолет Peregrine, который уже применялся в операциях по конфискации наркотиков.

Концепция Дженкинса о гибридном флоте, состоящем из автономных, беспилотных и пилотируемых судов, воплощается в реальность. Великобритания добилась больших успехов в разработке новых тактик и судов, в том числе морских беспилотников, которые помогают украинским военным силам сдерживать российский флот, не имея собственного обычного флота. Беспилотный катер Sea Baby участвовал в атаках на суда в главном черноморском нефтяном порту России в Новороссийске.

Конфликт на Украине и развивающийся кризис судоходства в Арктике требуют простого плана действий по реформированию и инновациям, что стало очевидным как для британского премьер-министра, так и для министра обороны, которых, похоже, убедили в этом руководители оборонных ведомств после Мюнхенской конференции по безопасности.

Адмирал Эндрю Каннингем вывел военно-морские силы и союзные войска с Крита, что укрепило его репутацию и репутацию ВМС. С 2010 года военно-морские силы сталкиваются с тяжелыми проблемами неэффективного управления и политического вмешательства, но с ростом угрозы кажется, что они по-прежнему вполне способны защищать Британию внутри страны и за ее пределами.

* деятельность организации признана нежелательной в России, прим. ред..