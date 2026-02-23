Страны НАТО потратили на американское оружие для Киева в рамках инициативы PURL 2 млрд. долл.

ЦАМТО, 20 февраля. Шесть стран НАТО с августа 2025 года потратили 2 млрд. долл. на американское оружие для Киева в рамках инициативы PURL, сообщили в докладе Конгрессу США аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID.

"С августа 2025 года и в первом квартале фискального года 2026 (начался в октябре – ред.) Пентагон получил взносов на 2,06 млрд. долл. от шести стран НАТО", – цитирует "РИА Новости" доклад генеральных инспекторов трех ведомств.

Средства предназначены на закупку военного оборудования и услуг для Украины в рамках инициативы PURL, говорится в докладе.