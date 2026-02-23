Прямая военная помощь США Украине сократилась с миллиардов до сотен миллионов долларов за год

ЦАМТО, 20 февраля. Аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID в докладе Конгрессу сообщили, что прямая военная помощь США Украине сократилась с миллиардов до сотен миллионов долларов.

"Только 3,92 млрд. долл. было согласовано на 2025 финансовый год и около 220 млн. долл. на 2026 финансовый год", – цитирует "РИА Новости" доклад генеральных инспекторов трех ведомств.

В апреле 2024 года было согласовано выделение 60,8 млрд. долл., с тех пор значительных средств не выделялось, указывают авторы доклада.

Всего за время СВО Конгресс согласовал для помощи Киеву 187,8 млрд. долл., говорится в документе. Отмечается, что 64,5 млрд. долл. были выделены, но еще не израсходованы.