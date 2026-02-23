Генерал Шталь: Европу ждут невообразимые страдания в случае войны с Россией

Европу ждут "невообразимые страдания" в случае войны с Россией, цитирует немецкого генерала Шталя The Sun. Континент не готов к столкновению, а его четыре столпа безопасности — ЕС, НАТО, экономическая мощь и социальная сплоченность — находятся под серьезным давлением.

Джо Мэннион (Joe Mannion)

По словам генерала вооруженных сил ФРГ, Владимир Путин принесет Европе "невообразимые страдания". Российский лидер якобы готовится развязать третью мировую войну.

Генерал-майор Вольф-Юрген Шталь, президент Федеральной академии политики безопасности, также заявил, что Германия уже якобы борется с непрекращающимися кибератаками со стороны Кремля.

Выступая в Немецко-британском обществе, он сказал: "Когда я вижу, что Путин делал до сих пор, и то, как он, по моей оценке, ведет себя в отношении Запада, то нет никаких сомнений в том, что он применит военные средства".

"Если у него появится возможность, он их применит".

Он предупредил, что либерально-демократический порядок в Европе находится под угрозой, и признал, что опасается реакции лидеров, если Россия вторгнется на территорию НАТО.

Он заявил: "Люди сразу скажут: "Эмм, мы не должны воевать. Мы должны решить эту проблему дипломатическим путем. Мы не можем решать ее военным путем"".

"Я не знаю, какие дискуссии, какие настроения могут возникнуть здесь, в Германии. У меня есть определенные опасения по этому поводу".

Он добавил: "Если территория НАТО будет занята российскими солдатами, то альянс должен задаться вопросом: "Как нам изгнать их так, чтобы вернуть территорию НАТО не только де-юре, но и де-факто?""

"Мир разваливается на части. Он нестабилен. Он жесток. В нем царит беззаконие и беспорядок. Мы должны срочно заняться укреплением наших основ".

Шталь предупредил, что четыре столпа безопасности Германии — ЕС, НАТО, экономическая мощь и социальная сплоченность — находятся под серьезным давлением, поскольку действия России якобы угрожают континенту.

Глава штаба обороны Великобритании уже предупредил, что Британия должна быть готова пожертвовать жизнью своих "сыновей и дочерей".

Германия принимает ежегодные учения НАТО Steadfast Dart, в ходе которых войска выполняют военные маневры и координируют действия солдат в режиме реального времени.

В этом году учения были сосредоточены на том, как альянс отреагирует, если Россия займет Сувалкский коридор — полосу шириной 40 миль на польско-литовской границе, которая представляет собой единственный сухопутный мост НАТО к странам Балтии.

В Польше, где в сентябре были сбиты проникшие в воздушное пространство страны российские беспилотники, сейчас рассматривают возможность создания собственного ядерного оружия.

Президент Кароль Навроцки заявил, что он "большой сторонник участия Польши в ядерном проекте", добавив, что это должно укрепить национальную безопасность.

"Этот путь, с соблюдением всех международных норм, — это путь, по которому мы должны пойти. Мы должны работать над достижением этой цели, чтобы начать работу. Мы — страна, находящаяся в непосредственной близости от зоны боевых действий".

"Имперское отношение России к Польше хорошо известно".

Тем не менее, Шталь выразил уверенность в том, что США продолжат обеспечивать своих европейских союзников по НАТО "ядерным щитом", даже если Дональд Трамп выведет часть конвенциональных войск США из Европы.

Он добавил, что наличие ядерного арсенала у таких стран, как Польша, "не в интересах американцев", и поэтому не должно быть никаких сомнений в надежности гарантий Вашингтона.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не станет разрабатывать собственное ядерное оружие, но "теоретически" может разместить британские или французские боеголовки.

Его предупреждение прозвучало в момент, когда Россия продолжает военную операцию на Украине после того, как мирные переговоры при посредничестве США провалились менее чем за два часа.

Обе стороны заявили, что переговоры в Женеве были сложными, а основные вопросы, связанные с территориальными уступками, еще не согласованы. На следующей неделе наступит четвертая годовщина начала военной операции.

Владимир Зеленский выступил с мрачным вечерним обращением после того, как обсудил переговоры со своей командой.

Он заявил: "На сегодняшний день мы не можем сказать, что результаты встреч в Женеве удовлетворительны".

"Военные представители серьезно и содержательно обсудили определенные вопросы".

"Однако деликатные политические вопросы, вопросы возможных компромиссов и необходимая встреча лидеров пока не были достаточно проработаны".

"Мы рассчитываем на следующую встречу".

Российская сторона назвала встречу "сложной, но деловой".

В последние дни Трамп дал понять, что успех переговоров зависит от Украины и Зеленского.

"Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров, это все, что я могу сказать", — заявил президент США в понедельник.

Главным камнем преткновения в переговорах остается вопрос о территории, в частности о Донбассе.

Россия требует контроля над всей территорией региона, из которой она в настоящее время контролирует около 88%.

Зеленский заявил, что его народ "никогда не простит" ни ему, ни США, если соглашение будет означать уступку суверенной территории.