ВМС Китая и ВМФ России предрекли бегство из Ормузского пролива перед ударом США по Ирану

TWZ: Корабли ВМС Китая и ВМФ России вблизи Ирана ничего не меняют

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Китая и Военно-морского флота (ВМФ) России в Ормузском проливе вблизи Ирана не помешают возможной операции США против Тегерана, а перед ее началом могут и вовсе покинуть регион, пишет американское издание TWZ.

Издание прокомментировало участие китайской и российской сторон в предстоящих совместных с Ираном регулярных учениях «Пояс безопасности».

По словам отставного офицера ВМС США Тома Шугарта, с которым побеседовало издание, российские и китайские корабли в регионе могут «создать дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану». Эксперт допустил, что оборудование на российских и китайских кораблях может предупредить иранскую сторону о начале воздушных ударов со стороны США и их партнеров.

«Я также не думаю, что небольшое количество российских и китайских кораблей, участвующих в операции, представляет собой значительную военную силу по сравнению с военно-морскими силами США в регионе, хотя их присутствие может иметь политическое значение, если администрация [Соединенных Штатов] решит предпринять военные действия против Ирана», — заключил аналитик.

Отставной генерал армии США Джозеф Вотел сказал, что учения «Пояс безопасности» — «простой способ для России и Китая продемонстрировать поддержку после того, как они бросили Иран прошлым летом».

TWZ допускает, что США завершат подготовку к операции против Ирана как раз тогда, когда закончатся учения «Пояс безопасности», а корабли России и Китая покинут Ормузский пролив.

Ранее портал заметил, что возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перекачиваемой Вашингтоном на Ближний Восток.

В январе российский Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что США могут использовать в отношении Ирана «югославский сценарий», предполагающий вывод из строя объектов критической инфраструктуры, что приведет к невозможности управления страной.