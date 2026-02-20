США собирают на Ближнем Востоке самую мощную авиационную группировку со времен вторжения в Ирак в 2003 году (The Wall Street Journal, США)

WSJ: США собирают на Ближнем Востоке самую крупную с 2003 года авиагруппировку

США собирают на Ближнем Востоке самую мощную авиационную группировку со времен вторжения в Ирак в 2003 году, пишет WSJ. Если Трамп все же отдаст приказ о нанесении удара по Ирану, боевые действия могут затянуться на несколько недель или даже месяцев.

Лара Селигман (Lara Seligman), Майкл Гордон (Michael R. Gordon), Александр Уорд (Alexander Ward), Шелби Холидей (Shelby Holliday)

Соединенные Штаты готовы нанести удар по Ирану, но президент Трамп пока не принял решение.

США отправляют на Ближний Восток большое количество истребителей и самолетов обеспечения и поддержки, собирая в регионе самую мощную авиационную группировку со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

США готовы начать боевые действия против Ирана, но президент Трамп еще не решил, отдавать или нет приказ на нанесение удара, и какими будут цели операции в случае отдачи такого приказа: полностью остановить и без того потрепанную ядерную программу Ирана, уничтожить его ракетные силы или попытаться свергнуть режим.

В последние несколько дней американцы продолжали перебрасывать на Ближний Восток ультрасовременные истребители F-35 и F-22, о чем свидетельствуют данные с сайтов по отслеживанию полётов и сообщают официальные представители США. Второй авианосец со штурмовиками и самолетами радиоэлектронной борьбы находится в пути. На подходе самолеты управления, которые необходимы для организации масштабных воздушных кампаний. В последние недели в регионе были развернуты критически важные средства противовоздушной обороны.

Согласно заявлениям американских официальных лиц, такая огневая мощь даст США возможность на протяжении нескольких недель вести непрекращающуюся воздушную войну против Ирана, не ограничиваясь одноразовым ударом типа операции "Полуночный молот", проведенной США в июне против трех иранских ядерных объектов.

Представители Вашингтона и Тегерана встретились на этой неделе в Женеве, чтобы договориться о возможной сделке по иранской программе обогащения урана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что на этих переговорах был достигнут "незначительный прогресс", но потом добавила: "У нас по-прежнему очень большие расхождения по некоторым вопросам". Иран, как ожидается, в ближайшие несколько недель выдвинет более детальное предложение.

Трамп выслушал несколько брифингов о вариантах военных действий на тот случай, если он решит нанести удар. По словам американских представителей, все они направлены на нанесение максимального ущерба иранскому режиму и его региональным ставленникам.

В числе такие вариантов кампания по уничтожению десятков иранских политических руководителей и военачальников с целью свержения правительства, а также воздушные удары с ограниченной целью: поразить различные важные объекты, включая ядерные промышленные установки и баллистические ракеты. В обоих случаях боевые действия продлятся несколько недель.

Советники президента по национальной безопасности обсудили вопрос об Иране в среду во время совещания в оперативном центре Белого дома, о чем сообщил высокопоставленный чиновник из администрации.

Трамп дал понять, что предпочитает дипломатическое соглашение. В его рамках, если США получат все, что хотят, то иранская ядерная программа будет ликвидирована, вооруженные формирования проиранских группировок в регионе будут распущены, а баллистические ракеты демонтированы. Иран вряд ли согласится с последним пунктом, потому что у него нет сильных ВВС, и он делает ставку на ракеты в качестве основного средства сдерживания. Трамп дал понять, что его больше всего волнует ядерная проблема, и сказал журналистам, что хотел бы прекращения работ по обогащению урана.

Между тем, некоторые советники и иностранные лидеры, такие как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, убеждают Трампа, что он должен использовать военное давление США для того, чтобы выбить из Тегерана как можно больше уступок. Израиль, в частности, хочет положить конец производству баллистических ракет в Иране, что подтверждают официальные лица.

Сегодня на Ближнем Востоке находится не все оружие, которое США могли бы использовать для нанесения ударов по Ирану. В этом нет никакой необходимости. Пилоты бомбардировщиков-невидимок B-2 уже давно обучены выполнять задачи на Ближнем Востоке, вылетая непосредственно из США. Именно так они поступали в июне, когда бомбили ядерные объекты в Иране. Они могут также совершать вылеты с американо-британской базы Диего-Гарсия в Индийском океане. Другие американские бомбардировщики дальнего действия могут сделать то же самое.

В среду Трамп написал в социальных сетях, что "США для нанесения удара может понадобиться аэродром на Диего-Гарсии", как называют подконтрольный Великобритании остров в Индийском океане, если Иран не согласится на ядерную сделку. Трамп также сказал, что США могут использовать авиабазу Фэрфорд в Британии во время проведения операции.

Вооруженные силы США, использующие технологии "стелс" и высокоточное оружие, которое можно применять, не входя в зону ПВО противника, обладают подавляющим превосходством над Ираном, чьи средства противовоздушной обороны были серьезно потрепаны Израилем в прошлом году.

У Ирана есть несколько козырей, которые он может разыграть в случае начала продолжительной военной кампании, включая все еще крупный ракетный арсенал, который может быть нацелен на базы США и их союзников в регионе. А его вооруженные силы могут попытаться перекрыть Ормузский пролив, являющийся жизненно важной морской артерией для нефтяных танкеров.

Учитывая такую неопределенность, некоторые бывшие военачальники говорят, что дипломатическое соглашение предпочтительнее войны.

"Честно говоря, лучшее, что может выйти из всего этого, это то, что резкое увеличение развернутых и боеготовых сил будет достаточно убедительным показателем серьезности намерений Трампа и его готовности применить силу", — сказал трехзвездный генерал ВВС США в отставке Дэвид Дептула, сыгравший важную роль в операции 1991 года против Ирака "Буря в пустыне". Это может побудить иранских лидеров согласиться на сделку, подчеркнул он.

Но американские и иностранные руководители все больше сомневаются в том, что Иран согласится на требования США. Тегеран, говорят они, может согласиться только на приостановку работ по ядерному обогащению на короткий период — возможно, до тех пор, пока Трамп не покинет свой пост.

Иран надеется, что сможет использовать переговоры для отсрочки американского нападения, но он также понимает, что Трамп, скорее всего, будет недоволен затягиванием переговорами и может отдать приказ на нанесение удара, о чем говорят зарубежные официальные лица, знакомые с точкой зрения Тегерана.

Трамп неоднократно грозил Ирану нападением в случае провала переговоров. "Не думаю, что они захотят ощутить последствия от отказа заключить сделку", — сказал он журналистам в понедельник.

Военно-воздушные силы США недавно перебросили десятки истребителей и самолетов обеспечения на авиабазу Муваффак-Салти в Иордании и на авиабазу имени принца Султана в Саудовской Аравии, согласно данным отслеживания полетов. Среди них самолеты F-35, F-15, F-16, машины дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и узлы воздушной связи E-11. На подходе новые истребители.

Между тем, у ВМС США в настоящее время 13 кораблей находятся на Ближнем Востоке и в восточной части Средиземного моря. Все они предназначены для поддержки и обеспечения возможной операции, включая авианосец "Авраам Линкольн" и девять эсминцев, способных обеспечить защиту от баллистических ракет. По словам официального представителя ВМС, второй авианосец "Джеральд Форд" и четыре эсминца из состава его ударной группы тоже в пути.

Пентагон также перебросил на Ближний Восток дополнительные наземные системы противовоздушной обороны, о чем ранее сообщала The Wall Street Journal.

Какой бы грозной и могущественной ни казалась созданная группировка, это лишь малая часть тех сил и средств, которые США задействовали во время войны в Персидском заливе в 1991 году и для вторжения в Ирак в 2003 году. В первом случае США направили шесть авианосцев в Персидский залив и в Красном море. Накануне той операции ВВС США развернули целые крылья боевой авиации, а не эскадрильи, как сейчас, и вся эта армада в течение шести недель проводила масштабную воздушную кампанию.

В рамках операции "Иракская свобода" в 2003 году ВВС США разместили на Ближнем Востоке 863 самолета. В операции "Буря в пустыне" в 1991 году участвовали 1 300 самолетов США из ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты, согласно информации из журнала Air & Space Forces.

Сегодня другие обстоятельства. Военно-воздушные силы США теперь намного меньше, а сухопутные войска США и союзников для оказания поддержки не задействуются. Нет и большой международной коалиции, разве что к проведению операции могут присоединиться израильские ВВС.

В отличие от 1991 года, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты запретили США использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов. Многие американские военные самолеты сосредоточены в Иордании.

Однако военная техника, включая средства нанесения высокоточных ударов, технологии малозаметности и космическая аппаратура стали намного совершеннее.

Администрация Трампа до сих пор не знает, что может произойти после кампании бомбовых ударов. В январе госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям, что у США нет ясности относительно того, кто придет к власти, если падет верховный лидер Али Хаменеи. Многие аналитики считают, что страну может возглавить глава Корпуса стражей исламской революции.

Противники правящего иранского режима, которым Трамп обещал поддержку во время протестов, жестоко подавленных властями в январе, могут возобновить демонстрации после американских бомбардировок, почувствовав, что настал подходящий момент для усиления общественного давления на правителей Ирана. Однако такое развитие событий может поставить США перед дилеммой: стоит ли продолжать воздушную войну, если режим снова начнет жестокие репрессии.

Элиот Коэн, который по заказу ВВС проводил исследование по вопросу использования авиации во время "Бури в пустыне", а сегодня работает научным сотрудником в Центре стратегических и международных исследований, сказал, что в ходе карательной авиационной кампании может быть предпринята попытка ослабить руководство Ирана таким образом, чтобы выжившие члены элиты согласились на далеко идущие компромиссы с Вашингтоном.

"Если Трамп действительно хочет повлиять на режим и на время лишить его способности наносить удары своими ракетами по американским базам, Израилю, Саудовской Аравии и странам Персидского залива, то это, скорее всего, должна быть интенсивная операция, которая продлится несколько недель или месяцев", — сказал он.