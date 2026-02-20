Правда, что НАТО создает искусственный кризис в Арктике, чтобы успокоить Трампа насчет Гренландии? (Responsible Statecraft, США)

RS: НАТО провоцирует Россию миссией Арктический часовой

НАТО стремительно наращивает военное присутствие в Арктике, прикрываясь "российской угрозой", пишет RS. Вместо дипломатии альянс выбрал демонстрацию силы, рискуя превратить Север в новую точку напряжения. Для Москвы подобные выпады не больше, чем провокация.

Павел Девяткин

На прошлой неделе НАТО запустила новую "многоплановую" операцию Arctic Sentry ("Арктический часовой"), впервые объединив союзников в регионе единой структурой командования. Этот шаг знаменует собой значительное расширение НАТО в Арктике. Увы, военное присутствие НАТО в регионе лишь крепнет, однако механизмы предотвращения кризисов не поспевают за расширением.

"На фоне возросшей военной активности России и растущего интереса Китая к Крайнему Северу крайне важно, чтобы мы действовали активнее", — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 11 февраля.

Россия и Китай наращивают активность в Арктике. Но "усиление бдительности" без одновременных мер по урегулированию разногласий не обеспечит полного сдерживания: оно лишь свидетельствует о решимости, распахивая при этом настежь дверь для случайной эскалации.

Миссия Arctic Sentry развернулась в период политического обострения. Президент Трамп усугубил напряженность в Североатлантическом альянсе, пригрозив аннексировать Гренландию. После этого на встрече Трампа с Рютте в Давосе стороны согласились, что НАТО должна сделать больше для обороны Арктики и "не допустить того, чтобы русские и китайцы получили расширенный доступ к Арктическому региону".

В прошлом месяце Европа отрядила в Гренландию небольшой и чисто символический контингент, однако Белый дом явственно дал понять, что присутствие европейских войск не разубедит Трампа насчет аннексии.

Теперь, чтобы добиться разрядки внутри альянса и пресечь призывы Трампа, те же союзники в унисон заговорили о предполагаемой угрозе российского и китайского вторжения, которую их чиновники уже опровергли.

Грядущая милитаризация

Темпы развертывания сил с момента объявления Arctic Sentry поразительны. Через несколько дней после ее запуска премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Великобритания до конца года развернет на севере свою авианосную ударную группу во главе с "Принцем Уэльским" — совместно с США, Канадой и другими странами. По словам премьера, это станет "мощной демонстрацией силы против российских угроз в Арктике". Ударная группа будет в том числе выполнять задачи под эгидой Arctic Sentry.

Авианосная ударная группа — знак серьезного интереса к региону и, безусловно, она полезна в плане сдерживания, но при этом обостряет риск военного инцидента в и без того напряженной части мира.

Швеция направляет истребители Jas 39 Gripen ("Гриф") в Исландию и Гренландию. Германия — четыре истребителя Eurofighter. Дания — четыре истребителя F-35. Великобритания пообещала удвоить численность контингента в Норвегии до 2 000 человек в течение трех лет.

"Арктический часовой" (Arctic Sentry) последовал за "Балтийским", запущенным в январе 2025 года для защиты ключевой инфраструктуры на Балтике, и "Восточным", постоянная миссия которого — сдерживание вдоль восточных границ НАТО, продолжающаяся с сентября 2025 года. В настоящее время альянс проводит сразу три "сторожевых" операции по всему северному и восточному периметру.

НАТО заявляет, что Arctic Sentry не является официальной операцией и не предполагает постоянного развертывания. Но тенденция налицо: больше координации, больше активности и больше военных сигналов — но при этом мало соответствующих инструментов антикризисного управления.

Риски в Арктике

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в конце 2025 года предупредил, что риск непреднамеренной эскалации особенно высок в Северной Европе и что усиление НАТО в Арктике может иметь непредсказуемые последствия для стратегической стабильности, включая угрозу ядерной эскалации.

И у России, и у НАТО есть подводные лодки с ядерным вооружением, которые бороздят арктические воды. Россия проводит в регионе испытания подводных беспилотников и крылатых ракет на ядерной тяге. Швеция, новоиспеченный член НАТО, ведет переговоры с Францией и Великобританией о перспективах сотрудничества в области ядерного оружия.

Официальные лица как НАТО, так и России утверждают, что наращивают силы лишь в ответ на милитаризацию противника. Аргументы каждой из сторон в пользу сдерживания лишь обостряют восприятие угрозы у противника, и при этом обе пренебрегают мерами по разрядке.

Москва, как и следовало ожидать, встревожена миссией Arctic Sentry. В Министерстве иностранных дел России ее назвали "очередной провокацией со стороны западных стран, которые пытаются насадить свои порядки и в этой части мира". Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что мирная архитектура арктического региона, создававшаяся десятилетиями, была разрушена "рукотворно" ради демонизации России и милитаризации региона — именно в тот момент, когда Арктика как никогда прежде нуждается в сотрудничестве. Посольство России в Дании пообещало соразмерную решениям НАТО "военно-техническую" реакцию на Arctic Sentry.

Эти заявления сполна раскрывают динамику действия и противодействия, которая должна тревожить политиков. Без рабочих каналов деэскалации каждое новое развертывание увеличивает риск непредвиденной эскалации.

Самый большой риск в Арктике — это не спланированное нападение. Все может начаться с гораздо менее значительного эпизода: неудачного перехвата в воздухе из-за плохой погоды, столкновения корабля с подводной лодкой, неверно истолкованных военных учений или обостренной реакции политиков на проходной инцидент.

Защитные механизмы наряду с мерами сдерживания

Миссия Arctic Sentry должна сочетаться с мерами по снижению рисков в Арктике, разработанными по образу и подобию мер ОБСЕ по укреплению доверия и безопасности. Уже есть фундамент, на который можно опереться.

Недавно США и Россия договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными — впервые с 2021 года. Союзники по НАТО должны поддержать и расширить эти усилия.

Россия и НАТО планируют приглашать наблюдателей друг от друга на военные учения для укрепления доверия и недопущения того, чтобы они считались проявлением агрессии. Россия уже дала понять, что готова принять у себя наблюдателей альянса. В прошлом году военные из США и двух стран НАТО, Венгрии и Турции, наблюдали за российско-белорусскими учениями "Запад".

НАТО официально не приглашала российских наблюдателей на свои учения с 2022 года. Последнее приглашение высылалось на учения Nordic Response "Холодный ответ" в 2022 году под руководством Норвегии, однако Россия отказалась в связи со вспыхнувшем на Украине конфликтом. Норвегия не приглашала Россию ни на Nordic Response 2024 года, ни на Joint Viking ("Викинги вместе") 2025. В последние годы на российско-китайских учениях, включая "Океан" 2024 года, не было подтвержденных наблюдателей НАТО.

НАТО и России следует возобновить переговоры о регулярном обмене военными данными.

Возобновление мер по предотвращению конфликтов снизило бы риск просчетов на фоне взаимной активизации НАТО и России. Защитные механизмы и сдерживание должны идти рука об руку.

Павел Девяткин — внештатный научный сотрудник Института имени Куинси и старший научный сотрудник Арктического института