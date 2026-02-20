"Не забывайте, что Путин — офицер КГБ": экс-лидер Украины опасается, что Россия водит Зеленского за нос (Politico, США)

Politico: Порошенко* заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Петр Порошенко* обвинил Зеленского в ошибках на переговорах с Москвой, пишет Politico. Бывший президент считает, что внутренняя нестабильность Украины делает ситуацию критической.

Джейми Деттмер

Петр Порошенко* дал пару советов своему непримиримому сопернику — нынешнему главе государства.

У бывшего президента Украины Петра Порошенко* есть два ключевых совета для всякого, кто садится за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Первый и самый важный — никогда и ни при каких обстоятельствах ему не доверяйте. И второй: начинайте переговоры с российским лидером лишь с позиции силы.

В интервью журналу Politico из Мюнхена Порошенко* признался, что опасается, что на нынешних мирных переговорах с Россией при посредничестве США этими принципами пренебрегают. Порошенко*, "шоколадный король" Украины, руководствуется собственным горьким опытом Минских соглашений 2014 и 2015 годов. Ни одно из соглашений за подписью Украины, России, Франции, Германии и сепаратистов Донбасса — с тем, чтобы заморозить конфликт, — так и не сработало (потому что руководство Украины отказалось их исполнять, — прим. ИноСМИ).

Его резкие замечания о ходе переговоров прозвучали на фоне встречи российской и украинской делегаций в Женеве с посланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Порошенко*, первый президент Украины после восстания на Евромайдане 2013–2014 годов, свергнувшего Виктора Януковича, встревожен текущим курсом мирных переговоров.

Глава оппозиционной партии Украины "Европейская солидарность", считает, что его непримиримый соперник Владимир Зеленский совершил ошибку, согласившись на переговоры без участия европейцев, — и должен был настаивать на немедленном прекращении огня.

"Несмотря на февральскую катастрофу в Овальном кабинете годичной давности, ему следовало придерживаться одного простого требования: прекращения огня. Он не понимает Путина — и Трампа тоже. И у нас есть еще одна проблема: Трамп тоже не понимает Путина. И это трагедия для всего мира, а не только для Украины", — сказал Порошенко*.

"Трамп думает, что Путин с ним торгуется и добивается мира на более выгодных условиях. Это неправда. Путин не торгуется. У него совершенно другое понимание. Он намерен восстановить Советский Союз. Путин хочет восстановить Российскую империю (это не входит в цели СВО, — прим. ИноСМИ). Я в этом не сомневаюсь. Путин мечтает занять свое место в истории. И неважно, какой ценой и сколько при этом будет потеряно жизней — и русских, и, конечно, украинцев", — добавил он.

Порошенко* не считает, что Путин стремится любой ценой застолбить за собой дополнительные земли на востоке Украины. Глава Кремля требует от Киева сдать их по итогам мирного соглашения.

Он считает это требование Путина "попыткой расшатать внутриполитическую ситуацию на Украине" и подорвать единство страны, поскольку любая территориальная уступка потребует референдума, который непременно расколет украинцев (это не входит в цели СВО, — прим. ИноСМИ).

"Это типично российская методичка. Не забывайте, Путин — офицер КГБ. Он по таким вещам специалист", — сказал Порошенко*.

Контингент на местах

Во время избирательной кампании 2019 года Зеленский обвинял Порошенко* в подписании провальных Минских соглашений — они были крайне непопулярны с самого начала.

Порошенко* же, наоборот, отстаивает Минский процесс. Он отмечает, что поступился лишь немногим — гораздо меньшим, чем требовал Путин. "Но, по крайней мере, в результате Минских соглашений я выиграл пять лет на то, чтобы укрепить украинское государство, церковь и армию", — заявил он. Порошенко* считает, что эти пять лет сыграли решающую роль и позволили Украине выстоять в ходе российской спецоперации в 2022 году и предотвратили ее поражение.

На данном этапе европейцы должны подключиться к переговорам, поддержав призыв президента Франции Эммануэля Макрона к непосредственному участию Старого Света, убежден Порошенко*.

"Думаю, это придаст новый импульс, — сказал он, отметив, что для этого необходимо одобрение канцлера Германии Фридриха Мерца. — Европа имеет полное право быть за столом переговоров, поскольку именно она сейчас финансирует Украину. И все же без Трампа, без Америки, достичь мирного соглашения невозможно. Роль США важна, но без Европы также ничего не получится. Они могут разыграть сценарий двух полицейских — „доброго“ и „злого“".

При этом Порошенко* убежден, что Трампу необходимо пересечь одну из своих красных линий и гарантировать будущую безопасность Украины.

"Для этого должен быть задействован контингент на местах. Чей? Американский, конечно, потому что иначе конфликт возобновится", — считает он.

Порошенко* считает, что Трампа удастся переубедить, хотя тот и исключил отправку американских войск на Украину.

По словам Порошенко*, в 2017 году, когда он был президентом, а Трамп был на первом сроке, они обсуждали развертывание войск в составе миротворческих сил НАТО или ООН. Поначалу Трамп это исключил. "Он терпеть не может альянс и миротворческие операции ООН", — пояснил Порошенко*.

Но по мере обсуждений Порошенко* излагал свои доводы, и Трамп проникся такой возможностью. По его словам, американский лидер озабочен своим наследием и хочет войти в историю как президент мира.

"Но без контингента на местах он не сможет заключить мирное соглашение", — подчеркнул Порошенко*.

Национальное единство

На прошлой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко* и Зеленский остановились в одном отеле, но их пути не пересеклись.

"За последние семь лет я разговаривал с ним всего трижды, — сказал Порошенко*. — Последний раз это было более года назад, и мы обсуждали его так называемый План победы, и я сказал ему, чтобы он не беспокоился и что мы его поддержим, поскольку он главнокомандующий. К сожалению, это был наш последний разговор".

Порошенко* и Зеленский питают друг к другу глубокую неприязнь и во время избирательной кампании 2019 года яростно старались уколоть друг друга побольнее. И все же Зеленский одержал уверенную победу, пообещав урегулировать конфликт с Россией на прямых переговорах с Путиным и переманив на свою сторону молодых избирателей через социальные сети.

Назначенные Зеленским прокуроры затем затаскали Порошенко* по судам, обвинив его в серьезнейших преступлениях вплоть до государственной измены, заговора и коррупции. Порошенко* утверждает, что все обвинения сфабрикованы, и уверен, что 6 марта Верховный суд признает их незаконными и неконституционными.

По его словам, после серии недавних коррупционных скандалов, приведших к отставке главы Офиса президента Андрея Ермака, и опасений насчет отступления от демократии политика Украины становится все более хрупкой.

Сейчас Зеленскому грозит парламентский кризис, поскольку более 20 депутатов от его партии "Слуга народа" находятся под следствием за получение взяток за голосование, и он может лишиться парламентского большинства.

"Парламент оказался в глубочайшем кризисе, — заключил Порошенко*. — И это не оставит ему иного выбора кроме как сформировать правительство национального единства. Я не выдвигаю никаких предварительных условий. Мне не нужна никакая должность в правительстве. Вопрос стоит так: выживет ли Украина или нет?".

* Внесен в России в список экстремистов и террористов