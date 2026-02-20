Войти
США настаивают на серьезной перезагрузке НАТО и прекращении миссии в Ираке (Politico, США)

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марком Рютте в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марком Рютте в Давосе, Швейцария.
Politico: США настаивают на перезагрузке НАТО и отказе от зарубежных миссий

США подталкивают НАТО сворачивать зарубежные программы, пишет Politico. Так, из деятельности альянса Белый дом намерен исключить взаимодействие с Киевом: украинцев могут уже в ближайшем будущем перестать приглашать на мероприятия блока.

США при Дональде Трампе оказывают давление на НАТО, добиваясь сворачивания многих зарубежных направлений деятельности альянса, включая прекращение ключевой миссии в Ираке, сообщили четыре дипломата при НАТО.

В последние месяцы США также лоббировали сокращение миротворческой операции НАТО в Косово и выступали против участия Украины и союзников по Индо-Тихоокеанскому региону в ежегодном саммите альянса, который пройдет в июле в Анкаре.

Эти усилия отражают стремление Белого дома рассматривать НАТО исключительно как евроатлантический оборонный союз и свернуть десятилетиями развиваемые направления — кризисное управление, глобальные партнерства — которые раздражают президента США и его сторонников из движения MAGA.

Под давлением Вашингтона НАТО может сократить операции, выходящие за рамки ключевых задач альянса — обороны и сдерживания. Внутри организации эту инициативу уже называют "откатом до заводских настроек", сообщили четыре дипломата, пожелавшие сохранить анонимность из-за чувствительности темы.

Эта политика может привести к быстрому сокращению активности НАТО в бывших зонах конфликтов, а также к исключению таких столиц, как Киев и Канберра, из мероприятий альянса этим летом.

Белый дом отказался публично комментировать программы партнерства и глобальные операции НАТО в ответ на запрос POLITICO.

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби недавно заявил о строительстве "НАТО 3.0".

"Не каждая миссия приоритетна. Не каждое должно быть доведено до идеала", — заявил Колби министрам обороны стран альянса на прошлой неделе, подчеркнув при этом, что США по-прежнему привержены идее безопасности Европы. "Критерием эффективности является то, способны ли европейские силы устойчиво вести боевые действия и добиваться победы в сценариях, которые наиболее значимы для обороны альянса".

Эта политика США вызывает недовольство у некоторых союзников. Отказ от зарубежных инициатив альянса — "неверный подход", заявил один из четырех дипломатов. "Партнерства имеют решающее значение для сдерживания и обороны".

С момента возвращения Трампа в Белый дом в прошлом году он сократил международные обязательства США, вывел часть войск и персонала НАТО из Европы и передал ряд ключевых командных постов в альянсе европейцам, стремясь переориентировать внешнюю политику на "ключевые национальные интересы безопасности".

  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Турция
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
