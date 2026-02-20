ЕС требует включить в соглашение по Украине вывод ВС РФ из Белоруссии и ПМР

Источник изображения: topwar.ru

Глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди представителей стран Евросоюза проект европейской версии соглашения по Украине, в котором, помимо требований выплат Россией репараций, предусмотрен вывод российских войск из Белоруссии, Грузии, Армении и ПМР.

Кроме того, ЕС будет настаивать на демилитаризации и отказе признания перешедших под контроль России территорий бывшей УССР, прекращении так называемых «гибридных атак» Москвы против Европы, а также «демократизации» российского общества. В документе говорится, что «мир на Украине не может быть достигнут без участия ЕС за столом переговоров и без учета ключевых интересов ЕС».

В максималистичных до абсурда требованиях ЕС также содержится пункт о выводе из Белоруссии российских ядерных вооружений и отмена Россией нормы, при которой национальное российское законодательство выше международных договоров. ЕС также призывает к проведению в России «свободных и честных выборов» с участием западных наблюдателей, свободе СМИ, отмене закона об иностранных агентах, а также прекращении «исторической фальсификации и других законов, криминализирующих инакомыслие и делегитимизирующих независимые СМИ и гражданское общество». По сути, Европа фактически предлагает России классическое «платить и каяться».

Представленный Каллас документ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе 23 февраля.