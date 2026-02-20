Войти
Сингапур увеличит оборонный бюджет на 2026 ф.г. до 19,5 млрд. долл. США

Спуск на воду двух подлодок класса "Тип-218SG" для Сингапура
Спуск на воду двух подлодок класса "Тип-218SG" для Сингапура.
Источник изображения: TKMS

ЦАМТО, 19 февраля. Минобороны Сингапура официально представило оборонный бюджет на 2026 ф.г. в размере 24,93 млрд. синг. долл. (19,5 млрд. долл. США).

Текущие ассигнования демонстрируют рост на 6,4% по сравнению со скорректированным бюджетом 2025 ф.г. (23,44 млрд. синг. долл.). Согласно среднесрочному прогнозу Janes Defence Budgets, к 2030 году совокупные военные расходы страны превысят отметку в 27 млрд. долл. США.

В бюджете 2026 ф.г. на операционные расходы выделено 23,32 млрд. синг. долл. (около 93,5% от общего объема), что на 5,6% выше показателей предыдущего периода. Основная часть средств (23,29 млрд. синг. долл.) будет направлена на обеспечение деятельности Вооруженных сил Сингапура. Данная статья включает закупки ВиВТ, техническое обслуживание и ремонт техники и объектов, а также денежное довольствие личного состава.

Расходы на развитие составляют 1,62 млрд. синг. долл. (рост на 19% относительно 2025 ф.г.). Рост обусловлен увеличением затрат на капитальное строительство объектов военной инфраструктуры. Увеличение финансирования реализуется на фоне интенсификации некоторых программ перевооружения:

В частности, в январе Госдепартамент США санкционировал поставку Сингапуру четырех самолетов P-8A "Посейдон" и торпед Mk-54 MOD.0 на сумму 2,3 млрд. долл. Новые самолеты заменят парк из пяти Fokker 50 Enforcer MK2 (в эксплуатации с 1993 г.). Сингапур станет первым оператором P-8A в Юго-Восточной Азии.

В рамках Singapore Airshow 2026 подтверждена закупка четырех самолетов C-130H из состава ВВС Испании через компанию-посредника Blue Aerospace. В партию включен один самолет-заправщик KC-130H и один "удлиненный" вариант C-130H-30. Поставки начались в декабре 2025 года и завершатся в течение 2026 года.

С конца 2025 года начата поставка БАК "Гермес-900" для замены устаревших комплексов "Гермес-450" в составе ВВС Сингапура. Программа является частью стратегии "SAF 2040". Полная оперативная готовность (FOC) ожидается к концу десятилетия.

Сингапурская компания ST Engineering получила контракт на поставку новых БМП на базе платформы "Террекс" S5 (8х8). Начало поставок запланировано на 2028 год. В составе СВ Сингапура машина получила официальное наименование "Титан".

