ЦАМТО

МИД Японии прямо не подтвердил присоединение Токио к программе PURL по закупкам оружия в США для Киева

Тосимицу Мотэги
Тосимицу Мотэги.
Источник изображения: © AP Photo / Shizuo Kambayashi

ЦАМТО, 19 февраля. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги не стал прямо подтверждать намерение Токио присоединиться к координируемой НАТО программе по приобретению вооружений производства США для Украины PURL и заявил лишь о продолжении консультаций с альянсом.

Как напоминает "РИА Новости", в начале февраля телеканал NHK сообщил, что Япония вскоре объявит о присоединении к инициативе PURL. При этом отмечалось, что Япония будет покупать только нелетальное снаряжение, в том числе радары и бронежилеты. Эта информация тогда не получила прямого подтверждения со стороны генерального секретаря правительства Японии Минору Кихара, который лишь сказал, что у Токио пока нет согласия с НАТО по этому вопросу.

"Что касается упомянутой вами инициативы PURL ("Списка приоритетных потребностей Украины"), как было подтверждено 14 февраля на встрече с генеральным секретарем НАТО Рютте, мы намерены продолжать координацию со стороной НАТО", – отметил Мотэги, отвечая на просьбу журналистов подтвердить намерение Японии присоединиться к программе.

По словам дипломата, Япония вместе со странами "Большой семеркой" и другими государствами заявила о предоставлении Украине в общей сложности примерно 20 млрд. долл. в гуманитарной сфере, а также в области финансовой поддержки, восстановления и реконструкции.

"И мы последовательно реализуем эту помощь. Кроме того, мы предоставляли такие материальные средства, как бронежилеты и транспортные средства японских Сил самообороны", – добавил он.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремление Японии присоединиться к механизму НАТО по военным закупкам для Киева еще больше осложнит отношения Москвы с Токио, которые и без того загнаны в состояние глубокой стагнации, отмечает "РИА Новости".

Справа ЦАМТО

Посольство Японии в Киеве подтвердило передачу ВСУ 21 декабря 2023 года очередной партии легких тактических автомобилей Mitsubishi Type 73 Kogata с колесной формулой 4x4.

Как сообщается, ВСУ были переданы тактические машины, такие как Type 73 Kogata производства Mitsubishi, а также гусеничные транспортеры компании Morooka Co., Ltd.

В посольстве добавили, что "поддержка Японией Украины продолжится, Киеву будут предоставлены высокомобильные легкие транспортные автомобили Kohkidosha.

Министерство обороны Японии подтвердило поставку Украине первых двух легких тактических автомобилей Mitsubishi Type 73 Kogata в пресс-релизе от 28 июня 2023 года. Официальная церемония, на которой Минобороны Японии заявило о своем намерении поставить Киеву данные тактические автомобили, а также продовольственные пайки, состоялась 24 мая 2023 года.

Япония продемонстрировала свою твердую приверженность в поддержке Украины с самого начала конфликта. Реальная помощь началась в феврале 2022 года с гранта в размере 200 млн. долл., и с тех пор сопровождалась серией поставок транспортных средств, предназначенных для укрепления материально-технических возможностей Украины.

В августе 2022 года Япония поставила несколько фургонов, предназначенных для перевозки личного состава и продовольствия. По мере развития конфликта росла и японская помощь. К апрелю 2023 года на Украину было отправлено восемь пикапов Toyota Hilux, предназначенных для использования подразделениями по обезвреживанию взрывных устройств (EOD). Наряду с этим, для тех же подразделений было отправлено шесть автокранов ISUZU.

В начале июня 2023 года Япония взяла на себя обязательство передать из арсеналов японской армии 100 военных внедорожников Toyota Kohkidosha, Mitsubishi Type 73, гусеничных транспортеров Morooka, а также 20 тыс. продовольственных пайков.

Легкий тактический автомобиль Type 73 Kogata, также известный как Mitsubishi Type 73 Light Truck Shin, это легкий внедорожник массой около 2000 кг, производимый Mitsubishi Motors Corporation с 1996 года для замены автомобилей Type 73 Kyus. В основном используется Сухопутными силами самообороны Японии. Он оснащен дизельным двигателем 4м40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., скорость по шоссе более 100 км/ч, грузоподъемность 1/2 т.

Обычно Type 73 не вооружен, и не предназначен для прямого боя, а скорее для тылового обеспечения и поддержки. В других случаях вооружение может быть представлено различными типами пулеметов, размещенных на крыше. Защита экипажа зависит от требований заказчика и может включать усиленное бронирование кабины с пуленепробиваемыми стеклами.

На пресс-конференции 4 февраля 2025 года министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что Япония направит Украине дополнительно около 30 внедорожников и мини-грузовиков из состава Сил самообороны (к июню 2024 года Япония предоставила Украине 101 транспортное средство из состава Сил самообороны).

Япония выделит Украине безвозмездную помощь в размере 4 млрд. иен (около 25,6 млн. долл.) на разминирование. Соответствующий обмен нотами состоялся 3 декабря 2025 года между послом Японии в Киеве и министром внутренних дел Украины, сообщил МИД Японии.

"Япония предоставит Украине оборудование для разминирования и ликвидации неразорвавшихся снарядов, медицинскую аппаратуру для диагностики и ухода за пострадавшими от взрывных устройств и другое имущество, связанное с работами по разминированию", говорится в сообщении МИД Японии.

