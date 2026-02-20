МИД Японии прямо не подтвердил присоединение Токио к программе PURL по закупкам оружия в США для Киева

ЦАМТО, 19 февраля. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги не стал прямо подтверждать намерение Токио присоединиться к координируемой НАТО программе по приобретению вооружений производства США для Украины PURL и заявил лишь о продолжении консультаций с альянсом.

Как напоминает "РИА Новости", в начале февраля телеканал NHK сообщил, что Япония вскоре объявит о присоединении к инициативе PURL. При этом отмечалось, что Япония будет покупать только нелетальное снаряжение, в том числе радары и бронежилеты. Эта информация тогда не получила прямого подтверждения со стороны генерального секретаря правительства Японии Минору Кихара, который лишь сказал, что у Токио пока нет согласия с НАТО по этому вопросу.

"Что касается упомянутой вами инициативы PURL ("Списка приоритетных потребностей Украины"), как было подтверждено 14 февраля на встрече с генеральным секретарем НАТО Рютте, мы намерены продолжать координацию со стороной НАТО", – отметил Мотэги, отвечая на просьбу журналистов подтвердить намерение Японии присоединиться к программе.

По словам дипломата, Япония вместе со странами "Большой семеркой" и другими государствами заявила о предоставлении Украине в общей сложности примерно 20 млрд. долл. в гуманитарной сфере, а также в области финансовой поддержки, восстановления и реконструкции.

"И мы последовательно реализуем эту помощь. Кроме того, мы предоставляли такие материальные средства, как бронежилеты и транспортные средства японских Сил самообороны", – добавил он.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремление Японии присоединиться к механизму НАТО по военным закупкам для Киева еще больше осложнит отношения Москвы с Токио, которые и без того загнаны в состояние глубокой стагнации, отмечает "РИА Новости".

Справа ЦАМТО

Посольство Японии в Киеве подтвердило передачу ВСУ 21 декабря 2023 года очередной партии легких тактических автомобилей Mitsubishi Type 73 Kogata с колесной формулой 4x4.

Как сообщается, ВСУ были переданы тактические машины, такие как Type 73 Kogata производства Mitsubishi, а также гусеничные транспортеры компании Morooka Co., Ltd.

В посольстве добавили, что "поддержка Японией Украины продолжится, Киеву будут предоставлены высокомобильные легкие транспортные автомобили Kohkidosha.

Министерство обороны Японии подтвердило поставку Украине первых двух легких тактических автомобилей Mitsubishi Type 73 Kogata в пресс-релизе от 28 июня 2023 года. Официальная церемония, на которой Минобороны Японии заявило о своем намерении поставить Киеву данные тактические автомобили, а также продовольственные пайки, состоялась 24 мая 2023 года.

Япония продемонстрировала свою твердую приверженность в поддержке Украины с самого начала конфликта. Реальная помощь началась в феврале 2022 года с гранта в размере 200 млн. долл., и с тех пор сопровождалась серией поставок транспортных средств, предназначенных для укрепления материально-технических возможностей Украины.

В августе 2022 года Япония поставила несколько фургонов, предназначенных для перевозки личного состава и продовольствия. По мере развития конфликта росла и японская помощь. К апрелю 2023 года на Украину было отправлено восемь пикапов Toyota Hilux, предназначенных для использования подразделениями по обезвреживанию взрывных устройств (EOD). Наряду с этим, для тех же подразделений было отправлено шесть автокранов ISUZU.

В начале июня 2023 года Япония взяла на себя обязательство передать из арсеналов японской армии 100 военных внедорожников Toyota Kohkidosha, Mitsubishi Type 73, гусеничных транспортеров Morooka, а также 20 тыс. продовольственных пайков.

Легкий тактический автомобиль Type 73 Kogata, также известный как Mitsubishi Type 73 Light Truck Shin, – это легкий внедорожник массой около 2000 кг, производимый Mitsubishi Motors Corporation с 1996 года для замены автомобилей Type 73 Kyus. В основном используется Сухопутными силами самообороны Японии. Он оснащен дизельным двигателем 4м40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., скорость по шоссе – более 100 км/ч, грузоподъемность – 1/2 т.

Обычно Type 73 не вооружен, и не предназначен для прямого боя, а скорее для тылового обеспечения и поддержки. В других случаях вооружение может быть представлено различными типами пулеметов, размещенных на крыше. Защита экипажа зависит от требований заказчика и может включать усиленное бронирование кабины с пуленепробиваемыми стеклами.

На пресс-конференции 4 февраля 2025 года министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что Япония направит Украине дополнительно около 30 внедорожников и мини-грузовиков из состава Сил самообороны (к июню 2024 года Япония предоставила Украине 101 транспортное средство из состава Сил самообороны).

Япония выделит Украине безвозмездную помощь в размере 4 млрд. иен (около 25,6 млн. долл.) на разминирование. Соответствующий обмен нотами состоялся 3 декабря 2025 года между послом Японии в Киеве и министром внутренних дел Украины, сообщил МИД Японии.

"Япония предоставит Украине оборудование для разминирования и ликвидации неразорвавшихся снарядов, медицинскую аппаратуру для диагностики и ухода за пострадавшими от взрывных устройств и другое имущество, связанное с работами по разминированию", – говорится в сообщении МИД Японии.