На верфи Dearsan спущен на воду второй катер FAC-50 для ВМС Катара

ЦАМТО, 19 февраля. Компания Dearsan Shipyard сообщила о спуске на воду на верфи в Стамбуле второго (из двух заказанных для ВМС Катара) скоростного ракетного катера FAC-50 – (Q52) "Аль Гария" (Al Ghariyah).

Предполагается, что катера будут переданы ВМС Катара в 2027 году. По информации Jane's Defence Weekly, в настоящее время Dearsan ведет переговоры о продаже ВМС Катара трех дополнительных катеров FAC-50.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Катара подписало с турецкой компанией Dearsan контракт на поставку двух скоростных ракетных катеров FAC-50 в июне 2023 года.

Резка стали для строительства головного катера началась в ноябре 2024 года, церемония закладки киля двух катеров FAC-50 для ВМС Катара состоялась на предприятии Dearsan Shipyard в Стамбуле в декабре 2024 года. Головной катер был спущен на воду 17 ноября 2025 года.

Поставку первого катера планируется выполнить через 36 месяцев, второго – через 42 месяца с момента подписания контракта. После завершения строительства катера пройдут ходовые испытания в Турции, а затем приемочные в Катаре.

Катера будут оснащены системами вооружения для противокорабельной борьбы и противовоздушной обороны в условиях асимметричных боевых действий. Они также будут применяться для патрулирования и защиты территориальных вод, борьбы с пиратством, ведения разведки, радиоэлектронной борьбы, проведения поисково-спасательных операций, контроля границ, обеспечения безопасности портов, поддержки операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, борьбы с контрабандой оружия и наркотиков.

По информации Dearsan, длина катера составляет 50,76 м, максимальная ширина – 9,53 м, осадка – 2,1 м, водоизмещение – около 320 т. Корпус изготовлен из стали, а надстройка – из алюминия. В состав ГЭУ войдут 3 дизельных двигателя и 3 водомета. Расчетная максимальная скорость – 36 узлов, дальность хода – около 1000 морских миль.

Катер будет оснащен вооружением и средствами обнаружения турецкой разработки, за исключением 40-мм АУ группы Leonardo. В состав вооружения, в частности, войдут: 4 противокорабельные ракеты CAKIR и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Сунгур" производства Roketsan. Кроме того, он будет оснащен 40-мм артиллерийской установкой Marlin группы Leonardo, двумя разработанными Aselsan дистанционно управляемыми модулями вооружения STAMP-2 с 12,7-мм пулеметами и двумя 12,7-мм ручными пулеметами. Катер будет оборудован РЛС MAR-D производства Aselsan, навигационной РЛС SharpEye компании Kelvin Hughes, электронно-оптической станцией и средствами РЭБ.