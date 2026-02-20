Войти
Как в условиях российской угрозы французские военные проводят учения, направленные на обеспечение господства в воздухе во время конфликта (Le Parisien, Франция)

Французские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений.
Источник изображения: © AP Photo / Andreea Alexandru

Le Parisien: Франция в ходе учений "Ореон 26" отрабатывает ведение кибервойны

Франция проводит учения "Орион 26", в ходе которых тестируется готовность европейских союзников по НАТО к большой войне, пишет Le Parisien. В тренировке принимают участие более 12 тысяч военнослужащих, которые имитируют противостояние с технологически развитым противником в условиях отсутствия помощи со стороны США.

Сейчас в учениях "Орион 26" принимают 12 500 военнослужащих — французов и представителей вооруженных сил союзных Франции государств. Основная задача — имитация крупномасштабной операции, включающей в себя высадку десанта, обеспечение превосходства в воздухе и ведение кибервойны.

Цель проведения учений "Орион 26" ясна: проверить способность вооруженных сил союзных стран справляться с конфликтом высокой интенсивности в напряженном геополитическом контексте, когда в атмосфере витает призрак конфликта на Украине.

"Основной вызов заключается в том, чтобы иметь возможность обороняться от России даже без вовлечения в ситуацию Соединенных Штатов. Но также необходимо и удерживать Россию от атаки на Европу в случае, если Москва подумает, что Америка не придет на помощь подвергшейся нападению стране", — объяснил несколько дней назад этому изданию заместитель директора Фонда стратегических исследований Бруно Тертре.

Французские военные учатся обеспечивать превосходство в воздухе

С 8 февраля представители французских вооруженных сил проводят совместные учения с военнослужащими из 24 стран-союзников, направленные на отработку установления превосходства в воздухе (что является необходимым условием для ведения любой военной операции) с привлечением как космических и кибернетических средств, так и сил специального назначения.

Необходимо "организовать маневр таким образом, чтобы иметь возможность принять и успешно реализовать на практике важное решение, то есть прибыть на место и освободить пространство", — подробно описывает [стоящие перед военными в ходе учений задачи] генерал Марк Ле Буиль, командующий обороной и воздушными операциями, ответственный за воздушный компонент учений. Для этого "военно-воздушные силы должны сначала прибыть на место и заняться системами отказа в доступе, которые защищают территорию", объясняет он.

В рамках учений "Орион 26" контингент союзников должен оказать поддержку вымышленной стране "Арнленд", борющейся с ополченцами, поддерживаемыми враждебным государством "Меркурий", которое владеет анклавом "Калиндакс" на юго-западе Арнленда. Этот сценарий напоминает опасения НАТО по поводу возможных действий России по дестабилизации в отношении стран Балтии, где проживают значительные русскоязычные меньшинства.

Совместные учения с военнослужащими из Германии, Великобритании и США

В "Орионе" принимают участие около 12 500 военнослужащих из рядов французских вооруженных сил и 24 стран, 25 кораблей, включая авианосец "Шарль де Голль", и около ста самолетов и вертолетов. Среди направивших своих военных союзников — Германия, Великобритания и США, предоставившие личный состав и оборудование для различных этапов проведения учений.

В минувшие выходные военные высадились на землю "Арнленда" в расположенном в Бретани заливе Киброн. "Задача занять местность означает, что мы должны высадить людей на берег, а для этого сначала необходимо к нему подобраться", — подытожил генерал ле Буль.

Кроме того, следует провести "разведывательную кампанию", направленную на выявление радаров и систем противовоздушной обороны противника, а также [установление местоположения] командных центров, складов топлива и боеприпасов. На этом этапе задействуются спутники наблюдения и электромагнитного прослушивания, разведывательные самолеты и даже силы специального назначения.

Речь идет о создании "своего рода пузыря", чтобы "занять воздушное пространство, не подвергшись атаке на протяжении определенного периода времени, что позволит предпринять решительные действия, например, высадить десант", — уточнил он.

Нейтрализовать врага любыми средствами

Для этого необходимо нейтрализовать оборону противника. "Физически — самолетами (...), но также и с использованием инструментов киберпространства, проводя определенные действия в космосе, например, по ослеплению спутников, задействованию специальных сил". "Меня, возможно, будет интересовать не столько уничтожение каждой зенитной батареи, сколько возможность уничтожить саму способность противника приводить их в действие", например, посредством кибер-действий или даже "за счет уничтожения генераторных установок, питающих командный центр, в котором противник может отдавать приказы", объясняет высокопоставленный чиновник.

Решающее значение для этого имеют средства подавления противовоздушной обороны противника, то есть противорадиационные ракеты и мощные средства подавления помех.

Они сыграли "решающую роль в завоевании Израилем превосходства в воздухе" во время его воздушных операций против Ирана в октябре 2024 года, а затем в июне 2025 года, заявил осенью начальник штаба Военно-воздушных и космических сил Франции генерал Жером Белланже. Или, например, во время военной операции США по вывозу из страны венесуэльского лидера Николаса Мадуро в начале января этого года.

По мнению генерала Ле Буиля, эта "последовательность шагов примерно одинакова во всех проводимых в последнее время операциях. Небольшое исключение — Украина". Начав в 2022 году специальную военную операцию, Россия оказалась не в состоянии установить полный контроль над небом.

Пока что Франция не обладает антирадарными ракетами и не получит их до начала 2030-х годов. По словам генерала Ле Буля, возможности по подавлению систем ПВО противника являются "приоритетным направлением".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Иран
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
ЯО
