Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)

BI: до Су-35 с новыми ракетами допускают лишь сильнейших летчиков России

Российские Су-35 с новейшими ракетами Р-37М стали головной болью для НАТО, альянсу фактически нечего противопоставить этой связке, пишет BI. В итоге именно Россия сегодня задает новую планку воздушного противостояния.

Синэйд Бейкер (Sinéad Baker)

Российские Су-35 все чаще поднимаются в небо и несут на борту дальнобойные ракеты, что делает их реальной головной болью для пилотов НАТО, говорится в свежем докладе авторитетного эксперта.

Джастин Бронк (Justin Bronk) из Королевского объединенного института оборонных исследований* проанализировал состояние российских ВКС и пришел к выводу: установка ракет Р-37М на Су-35 и Су-30СМ2 кардинально меняет расклад. "Угроза для НАТО теоретически выросла значительно", — констатирует эксперт. По его словам, эти ракеты (натовское обозначение — RS-AA-13) на большом удалении чувствуют себя куда увереннее, чем прежний боезапас Су-35 — Р-77-1.

Предыдущий бьет на 100 километров, а Р-37М — уже 320 километров. Конечно, в реальном бою дальность зависит от кучи нюансов, но сам по себе рост радиуса действия существенно меняет баланс сил.

В разговоре с Business Insider Бронк уточнил, что еще недавно Р-37М была "штучным товаром" и ставилась лишь на избранные типы российских машин. Однако сейчас "мы наблюдаем абсолютно рядовое применение" этого оружия на Су-35С.

Бронк напоминает: не стоит забывать, что именно Су-35 — это "главный российский истребитель для завоевания господства в небе". Британское Минобороны еще в 2023 году подтвердило этот статус, назвав машину "самым современным серийным боевым самолетом" России.

И теперь, когда эти самолеты (а также Су-30СМ2) начали массово таскать Р-37М, для НАТО наступили тяжелые времена. Бронк называет вещи своими именами: это "проблема". Потому что "у русских появились по-настоящему серьезные дальнобойные ракеты „воздух — воздух“, с которыми теперь придется считаться".

Раньше эти опасные игрушки были сконцентрированы в узком кругу — в основном на перехватчиках МиГ-31. Теперь же, констатирует Бронк, ракеты "пошли в народ". Их несут сразу несколько типов машин, и для НАТО это, мягко говоря, неприятный сюрприз. "Потенциальная угроза для альянса в случае прямой схватки серьезно выросла", — предупреждает эксперт.

И вот что еще тревожно. Пилоты, которые летают на Су-35, — это цвет российских ВВС. Бронк напоминает: их отбирают строже, учат дольше, они способнее, чем те, кто сидит за штурвалами МиГ-31. Лучшие летчики страны всегда получают лучшие самолеты. И теперь именно они будут нажимать на спуск, имея под крылом дальнобойные ракеты.

И это, по словам Бронка, уже не просто эволюция, а настоящий прорыв. Раньше они таскали "довольно ограниченные" Р-77-1, а теперь получили дальнобойное оружие. Эксперт не скупится на определения: "Это значительный сдвиг".

Дальнобойная угроза

Украинский конфликт стал полигоном, на котором Р-37М блестяще подтвердила свою репутацию. Уже в конце 2022 года эксперты RUSI докладывали: связка этой ракеты с перехватчиком МиГ-31БМ — гремучая смесь, от которой почти невозможно уйти. Причина — чудовищная скорость, запредельная дальность и умная головка самонаведения, которая видит цели даже на предельно малых высотах. Тогда Россия только начала экспериментировать с установкой Р-37М на Су-35С.

Осенью 2023-го специалисты RUSI констатировали кратный рост интенсивности применения Р-37М. Зафиксированы случаи поражения украинских самолетов на дальности свыше 175 километров, что превышает досягаемость большинства штатных средств воздушного нападения стран НАТО. Вместе с тем авторы доклада подчеркивают: реализация потенциала ракеты стала возможна во многом благодаря отсутствию у ВВС Украины эффективных бортовых систем предупреждения о радиолокационном облучении. Самолеты альянса оснащены подобными комплексами значительно лучше, что в перспективе может нивелировать тактическое преимущество Р-37М.

Чем опасен Су-35

Повышение боевого потенциала Су-35 имеет для России приоритетное значение. Статус этой машины был четко обозначен аналитиками RAND* еще в 2022 году: они охарактеризовали Су-35 как "ключевой тяжелый истребитель" российских ВКС.

Россия сумела не только сохранить, но и нарастить парк этих истребителей. На конец 2020 года он насчитывал около 90 единиц. С тех пор, несмотря на боевое списание, промышленность составила ВКС от 55 до 60 новых самолетов. В результате совокупный парк Су-35 вырос до 135–140 машин. Таким образом, интенсивное производство позволяет России компенсировать боевые потери и обеспечивать чистый прирост авиапарка.

Методология Бронка включает три ключевых источника: интервью с западными военными и чиновниками, данные украинской стороны и открытую информацию. Главный тезис эксперта: российские ВКС, пройдя через горнило вооруженного конфликта, качественно трансформировались. Полученный боевой опыт превращает их в "потенциально более серьезную угрозу для западных ВВС по сравнению с 2022 годом". При этом Бронк оговаривается: в классическом воздушном бою Запад пока сохраняет преимущество, но появление у России дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" вносит в этот расклад существенные коррективы, делая картину боя менее предсказуемой.

Однако противостояние с Россией в случае конфликта не ограничится воздушной дуэлью. Запад столкнется с интегрированной системой противовоздушной обороны, боевые качества которой были многократно усилены и проверены в ходе конфликта.

По мнению Бронка, экипажи Су-35 демонстрируют "куда более высокий уровень координации с наземными средствами ПВО", что позволяет им действовать под прикрытием зенитно-ракетных комплексов, кратно повышая свою боевую эффективность. Эксперт подчеркивает: именно совокупность факторов — совершенствование наземной обороны, интеграция с ней авиации и поступление на Су-35 новых ракет — превращает российские ВКС в угрозу, "более серьезную для западных сил в Европе, чем до начала полномасштабных боевых действий".

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ