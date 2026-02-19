MWM: украинцы неспособны эффективно эксплуатировать F-16 и Patriot

Натовскую военную технику эксплуатируют на Украине, как правило, западные специалисты, пишет MWM. При этом официально они в конфликте не участвуют — просто люди с боевым опытом приезжают туда "в отпуск".

На истребителях F-16 ВВС Украины летает эскадрилья ветеранов ВВС США и Королевских ВВС Нидерландов, сообщило французское информационное агентство Intelligence Online. Нехватка подготовленных украинских летчиков была выявлена уже на раннем этапе конфликта как основное препятствие внедрению F-16 в состав ВВС Украины, которые на протяжении всей своей истории эксплуатировали лишь истребители советского производства. Сообщается, что подготовке мешали языковые барьеры, нехватка квалифицированных курсантов и ряд других проблем. Это сделало привлечение опытных летчиков НАТО решающим для создания на Украине эффективной системы противовоздушной обороны с использованием недавно поставленных истребителей. Истребители F-16 действовали вдали от российских войск, а их основной задачей был перехват российского оружия дальнего радиуса действия, прежде всего беспилотников, что ограничивало риск для американских и голландских летчиков.

Еще в 2023 году генерал ВВС США Джеймс Хекер, возглавляющий ВВС США в Европе (USAFE), Объединенное воздушное командование НАТО и ВВС США в Африке (AFAFRICA), отметил, что украинский летный состав недостаточно подготовлен для полетов на F-16: "Это молодые пилоты, у которых почти нет часов налета. В настоящее время они не участвуют в боевых действиях... Потом они еще немного потренируются на винтовых самолетах, а затем отправятся во Францию и немного полетают на реактивных [Dornier Alpha] — на все это потребуется время... По всей видимости, это произойдет не раньше конца года. Так что потребуется некоторое время. Вот почему как минимум до следующего года истребителей F-16 на Украине вы не увидите". Он заключил, что Киев едва ли наберет достаточно пилотов, способных управлять F-16 в боевых условиях в течение нескольких лет: "Некоторые системы вооружения можно освоить довольно быстро. Но нужно время, чтобы создать пару эскадрилий истребителей F-16 и довести их боеготовность до достаточно высокого уровня. На это может уйти от четырех до пяти лет".

Сообщается, что отправка американских и голландских летчиков также стала ответом на значительные потери, понесенные украинскими подразделениями F-16 в результате аварий при выполнении задач ПВО. При этом минимум четыре потери подтверждены официально, есть и неподтвержденные сообщения. Это обусловило передачу истребителей F-16 более опытным пилотам, которые, как сообщается, официально больше не числятся на воинской службе в своих странах и работают гражданскими добровольцами без воинских званий и вне украинской системы подчинения. Это вписывается в модель, которую внедряют государства НАТО для оказания широкого кадрового содействия ВСУ. Как отметил польский журналист Збигнев Парафянович со ссылкой на офицеров своей страны: "Мы разработали формулу нашего присутствия на Украине... Нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. А политики сделали вид, что ничего не заметили".

Широко сообщалось о привлечении западных добровольцев для эксплуатации сложного оборудования на украинском театре военных действий. Считается, что это позволило использовать в боевых действиях такие средства, как системы ПВО дальнего радиуса действия MIM-104 Patriot и танки M1A1 Abrams гораздо быстрее, чем в случае обучения местных экипажей. В январе 2023 года Исследовательская служба Конгресса США предупредила, что "предстоит многому научиться, прежде чем Украина получит рабочую систему Patriot на местах", при этом только на обучение местных ремонтных бригад, как ожидается, уйдет около 53 недель. Развертывание систем Patriot для боевых операций всего четыре месяца спустя, таким образом, породило догадки, что, скорее всего, они управляются иностранными добровольцами из стран НАТО. Наряду с добровольцами, западные военнослужащие, включая силы специального назначения, также сыграли важную роль и обеспечили Украине возможность использовать сложное оборудование. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц в январе 2024 года подтвердил давние подозрения, что британские силы специального назначения на местах оказывали Украине поддержку в запусках крылатых ракет Storm Shadow по российским целям.

Комментируя решающую роль западных специалистов в эксплуатации сложного оборудования на украинском театре военных действий, российские государственные СМИ после удара по штаб-квартире европейских добровольцев, в основном французских, в январе 2024 года отметили, что противник потерял не менее 80 человек, из них около 60 — убитыми. И это были "высококвалифицированные специалисты, работающие с конкретными системами вооружения, слишком сложными для обычных украинских призывников". Также сообщалось, что их гибель "вывела из строя часть самых смертоносных и дальнобойных видов оружия в украинском арсенале до тех пор, пока не будут направлены другие специалисты для их замены". Сильная зависимость ВСУ от западных специалистов при эксплуатации сложного оборудования лишь вписывается в наметившуюся тенденцию к возросшей роли контрактников в военных действиях, в том числе на менее квалифицированных должностях. Боевые подразделения ВСУ на передовой все чаще комплектуются контрактниками из Польши, Колумбии и ряда других латиноамериканских государств.