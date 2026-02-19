Войти
Военное обозрение

NYT: Путин уверен в победе и готов продолжать военные действия ещё два года

545
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Президент России Владимир Путин уверен в победе и готов продолжать военные действия еще два года. Этот срок необходим для перехода всей территории Донбасса под российский контроль.

Такое мнение публикуют журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на военных и представителей разведки нескольких западных стран.

Источники утверждают, что российский лидер готов даже к тому, что на полное освобождение территории ДНР потребуется 1,5-2 года. Но в течение этого времени каждый день будут идти бои, а каждую ночь на украинскую энергетику станут обрушиваться дроны и ракеты, давая Москве все больше рычагов влияния на ситуацию.

В то же время, отмечается в публикации NYT, администрация Трампа вынашивает идею об инвестициях в российскую экономику, которую можно осуществить в случае достижения какого-либо успеха в переговорах. Учитывая это, ряд западных аналитиков предполагают, что Путин все же согласится на заключение сделки и прекращение боевых действий на Украине. По их мнению, это может произойти в случае значительного сближения России и США, а также при условии вывода украинских войск с оставшейся под их контролем части ДНР.

Собственно, переход под российский контроль всей территории Донбасса является одним из ключевых условий, на которых настаивает на переговорах Москва. В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский требует, чтобы разграничение проходило по линии боевого соприкосновения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 20:34
  • 14541
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"
  • 19.02 18:15
  • 1579
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.02 18:12
  • 67
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.02 16:51
  • 2
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.02 15:50
  • 16
«Блокаду прорвёт ВМФ». Патрушев — о защите судоходства и морских границ РФ
  • 19.02 15:07
  • 2
Около 20 новых самолетов МС-21-310 находятся в процессе сборки
  • 19.02 14:53
  • 7
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
  • 19.02 13:10
  • 1
В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках
  • 19.02 13:06
  • 1
«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22
  • 19.02 11:41
  • 23
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 19.02 07:56
  • 0
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 06:51
  • 1
В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона
  • 19.02 02:38
  • 1
Комментарий к "России дали 24 часа. "Калининград выведут из строя". План молниеносной атаки готов", и "А самим не страшно? НАТО собралось атаковать Калининград: когда и какими силами, как ответит Россия"
  • 19.02 01:38
  • 1
Бывший главнокомандующий ВСУ, которого прочат в главные соперники Зеленского, рассказал о размолвке с ним (The Associated Press, США)