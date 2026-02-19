Войти
Европа подхватывает знамя США в деле поддержки Украины (The Wall Street Journal, США)

Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

WSJ: в 2025 году финансирование Украины США "обвалилось" на 99%

Американские вливания в военную машину ВСУ в 2025 году "обвалились" на 99%, пишет The Wall Street Journal. А пока украинская ПВО задыхается без ракет и снарядов, Россия методично усиливает удары по ключевым объектам.

Как Украина держит удар после того как Вашингтон перекрыл поставки военной помощи? Ответ кроется не только в налаженном выпуске дронов и ракет. Западная Европа, как выясняется, взяла на себя львиную долю нагрузки, гласит новый отчет Кильского института мировой экономики.

Американские вливания в 2025-м обвалились на 99%. Однако Европа в ответ резко нарастила военную помощь и, как отмечают эксперты, "компенсировала большую часть сокращения американских вложений". Речь о повышении на 67% по сравнению с уровнем 2022–2024 гг.

Примечательно, что Вашингтон перешел от "подачек" к "продажам". Неамериканские члены НАТО скупили у США для нужд Киева вооружений на 4,3 миллиарда долларов, что стало спасательным кругом для украинской ПВО. Кроме того, как минимум 11 стран (включая Данию) просто дали денег на развитие собственного оружейного производства Украины.

Также Европа нарастила гумпомощь — на 59%. А в декабре ЕС и вовсе выдал Украине кредит почти на 107 миллиардов долларов, который, в отличие от прошлых траншей, можно тратить непосредственно на ВСУ.

Именно эта подпитка позволила украинцам удержать строй. <...>

Но несмотря на все старания Европы, совокупные военные взносы от всех стран мира в 2025-м оказались на 4% ниже, чем в 2022-м, "который и так был самым скудным годом конфликта".

Украина задыхается без снарядов для Patriot. Это единственная защита от российской баллистики. А Россия только с начала года, по данным Института изучения войны, выпустила по территории Украины более семи тысяч беспилотников и не менее 266 ракет. Зеленский сообщает, что число баллистических ударов побило все рекорды — Кремль целится в энергосистему, рассчитывая, что зима и темнота окончательно сломят ВСУ.

Трамп хотел переложить ношу на Европу — и та ее приняла. Но Россия отступит лишь тогда, когда цена боевых действий станет непомерной. А для этого Украине нужно американское оружие и мощнейшее санкционное удушение военной машины Москвы.

