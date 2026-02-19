Мерц допустил возможность свертывания совместного с Францией проекта истребителя Future Combat Air System

ЦАМТО, 18 февраля. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил, что совместный франко-германский проект перспективного истребителя Future Combat Air System (FCAS) может быть пересмотрен или даже свернут, если стороны не найдут компромисса по техническим вопросам.

"Конкретно говоря, французам в следующем поколении боевых самолетов требуется машина, способная нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах. В настоящее время в немецком бундесвере нам это не нужно. Таким образом, мы уже расходимся в спецификациях и профилях требований. Теперь возникает вопрос: хватит ли у нас сил и решимости удовлетворить эти два разных объективных требования – построить два самолета или только один? Франция хочет строить только один и адаптировать его под свои нужды. Но это не то, что нам нужно. Вот почему это не политический спор, а реальная проблема, если мы не сможем ее решить, то мы не сможем сохранить проект", – цитирует "РИА Новости" Ф.Мерца.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместный с Германией проект по производству истребителей FCAS перспективен, и отверг слухи о его прекращении.