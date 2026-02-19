Власти Уругвая подтвердили намерение расторгнуть контракт на строительство патрульных кораблей OPV-87

ЦАМТО, 18 февраля. Президент Уругвая Яманду Орси в ходе пресс-конференции подтвердил намерение расторгнуть с испанской компанией Cardama Shipyards контракт на строительство патрульных кораблей проекта OPV-87 для ВМС страны.

Глава государства объявил о начале действий "по возврату активов", а также о запуске новой программы по закупке патрульных кораблей для ВМС Уругвая.

Я.Орси заявил о намерении расторгнуть контракт с компанией Cardama в связи с серьезными нарушениями его условий и инициировать судебное разбирательство о возмещении ущерба. Кроме того, будет инициировано судебное разбирательство для возврата активов уругвайского государства и определена институциональная и индивидуальная ответственность за закупку. Последним шагом президент назвал возобновление проекта приобретения с новыми поставщиками.

Как сообщает Defensa.com, решение принимается на фоне значительного продвижения компанией Cardama постройки и продолжения поставок ранее заказанных компонентов. Так, в ближайшее время Cardama должна получить средства обнаружения компании Terma и вооружение от EM&E Group. Руководство испанской компании не комментирует ситуацию и положилось в ее разрешении на юристов, готовящих многомиллионный иск против уругвайского правительства.

Контракт стоимостью 92 млн. долл. на закупку двух кораблей был подписан с Cardama в декабре 2023 года, во время нахождения у власти администрации президента Лакалье Поу. Избранный президент Яманду Орси в октябре 2025 года заявил о намерении расторгнуть соглашение после обнаружения серьезных нарушений и признаков мошенничества в отношении уругвайского государства. За прошедшее время власти Уругвая и испанская компания так и не смогли достичь компромисса, несмотря на многочисленные призывы к посредничеству для разрешения спора.

В своем выступлении на пресс-конференции президент Я.Орси также заявил, что уже получил альтернативные предложения от Колумбии, Индии и Бразилии. В этой связи следует напомнить, что ранее сообщалось о визитах в Уругвай представителей колумбийской компании Cotecmar, а в конце ноября 2025 года Бразилия предложила два патрульных катера класса "Макае" стоимость которых оценивается в 51 млн. долл. При этом, по оценке экспертов, бразильские катера не соответствуют требованиям ВМС Уругвая, поскольку небольшое водоизмещение (490 т) позволяет использовать их для патрулирования районов до 90 морских миль от побережья, а требуется обеспечивать его на расстоянии до 350 морских миль.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Уругвая приняло решение о приобретении двух новых патрульных кораблей OPV-87 у испанской судостроительной компании Cardama в июле 2023 года. Общая стоимость закупки составила 82,3 млн. евро.

Контракт был подписан в декабре 2023 года и финализирован в ноябре 2024 года. Первый платеж в размере 8,2 млн. евро Министерство обороны Уругвая произвело в декабре 2024 года. Резка стали для строительства кораблей началась в марте 2025 года. Как предполагалось, поставка будет завершена в 2026 году.

Заявление о расторжении контракта стало проблемой, поскольку он был первым за полвека заказом новых кораблей для ВМС Уругвая. Принятое властями Уругвая решение ведет к продолжительным судебным разбирательствам, а также дальнейшей задержке оснащения уругвайского флота современными боевыми кораблями.