Войти
ЦАМТО

Власти Уругвая подтвердили намерение расторгнуть контракт на строительство патрульных кораблей OPV-87

443
0
0
Изображение перспективного патрульного корабля испанской для ВМС Уругвая испанской судостроительной компании Cardama (вариант с 76-мм артиллерийской установкой)
Изображение перспективного патрульного корабля испанской для ВМС Уругвая испанской судостроительной компании Cardama (вариант с 76-мм артиллерийской установкой).
Источник изображения: министерство обороны Уругвая

ЦАМТО, 18 февраля. Президент Уругвая Яманду Орси в ходе пресс-конференции подтвердил намерение расторгнуть с испанской компанией Cardama Shipyards контракт на строительство патрульных кораблей проекта OPV-87 для ВМС страны.

Глава государства объявил о начале действий "по возврату активов", а также о запуске новой программы по закупке патрульных кораблей для ВМС Уругвая.

Я.Орси заявил о намерении расторгнуть контракт с компанией Cardama в связи с серьезными нарушениями его условий и инициировать судебное разбирательство о возмещении ущерба. Кроме того, будет инициировано судебное разбирательство для возврата активов уругвайского государства и определена институциональная и индивидуальная ответственность за закупку. Последним шагом президент назвал возобновление проекта приобретения с новыми поставщиками.

Как сообщает Defensa.com, решение принимается на фоне значительного продвижения компанией Cardama постройки и продолжения поставок ранее заказанных компонентов. Так, в ближайшее время Cardama должна получить средства обнаружения компании Terma и вооружение от EM&E Group. Руководство испанской компании не комментирует ситуацию и положилось в ее разрешении на юристов, готовящих многомиллионный иск против уругвайского правительства.

Контракт стоимостью 92 млн. долл. на закупку двух кораблей был подписан с Cardama в декабре 2023 года, во время нахождения у власти администрации президента Лакалье Поу. Избранный президент Яманду Орси в октябре 2025 года заявил о намерении расторгнуть соглашение после обнаружения серьезных нарушений и признаков мошенничества в отношении уругвайского государства. За прошедшее время власти Уругвая и испанская компания так и не смогли достичь компромисса, несмотря на многочисленные призывы к посредничеству для разрешения спора.

В своем выступлении на пресс-конференции президент Я.Орси также заявил, что уже получил альтернативные предложения от Колумбии, Индии и Бразилии. В этой связи следует напомнить, что ранее сообщалось о визитах в Уругвай представителей колумбийской компании Cotecmar, а в конце ноября 2025 года Бразилия предложила два патрульных катера класса "Макае" стоимость которых оценивается в 51 млн. долл. При этом, по оценке экспертов, бразильские катера не соответствуют требованиям ВМС Уругвая, поскольку небольшое водоизмещение (490 т) позволяет использовать их для патрулирования районов до 90 морских миль от побережья, а требуется обеспечивать его на расстоянии до 350 морских миль.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Уругвая приняло решение о приобретении двух новых патрульных кораблей OPV-87 у испанской судостроительной компании Cardama в июле 2023 года. Общая стоимость закупки составила 82,3 млн. евро.

Контракт был подписан в декабре 2023 года и финализирован в ноябре 2024 года. Первый платеж в размере 8,2 млн. евро Министерство обороны Уругвая произвело в декабре 2024 года. Резка стали для строительства кораблей началась в марте 2025 года. Как предполагалось, поставка будет завершена в 2026 году.

Заявление о расторжении контракта стало проблемой, поскольку он был первым за полвека заказом новых кораблей для ВМС Уругвая. Принятое властями Уругвая решение ведет к продолжительным судебным разбирательствам, а также дальнейшей задержке оснащения уругвайского флота современными боевыми кораблями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Колумбия
Уругвай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 20:34
  • 14541
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"
  • 19.02 18:15
  • 1579
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.02 18:12
  • 67
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.02 16:51
  • 2
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.02 15:50
  • 16
«Блокаду прорвёт ВМФ». Патрушев — о защите судоходства и морских границ РФ
  • 19.02 15:07
  • 2
Около 20 новых самолетов МС-21-310 находятся в процессе сборки
  • 19.02 14:53
  • 7
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
  • 19.02 13:10
  • 1
В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках
  • 19.02 13:06
  • 1
«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22
  • 19.02 11:41
  • 23
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 19.02 07:56
  • 0
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 06:51
  • 1
В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона
  • 19.02 02:38
  • 1
Комментарий к "России дали 24 часа. "Калининград выведут из строя". План молниеносной атаки готов", и "А самим не страшно? НАТО собралось атаковать Калининград: когда и какими силами, как ответит Россия"
  • 19.02 01:38
  • 1
Бывший главнокомандующий ВСУ, которого прочат в главные соперники Зеленского, рассказал о размолвке с ним (The Associated Press, США)