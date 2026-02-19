В США представлен дрон Squire Seaglider, способный и летать, и скользить по морю

Источник изображения: topwar.ru

Американские производители вооружения и техники откровенно борются за то, чтобы оказаться в числе подписавших контракт с Пентагоном. Для этого представляют порой самые неординарные варианты и технические решения. Среди таких – боевое беспилотное средство, которое может работать и на воде, и в воздухе.

Речь идёт о Squire Seaglider от компании Regent.

Компания, рассказывая о своей разработке, сообщает о том, что их беспилотная «аэролодка» способна скользить по воде и в нужный момент подниматься в воздух. Причём скольжение по воде идёт за счёт подводного оперения как в СПК (судах на подводных крыльях).

У платформы, на которую уже нанесена символика американской армии, «лодочный» фюзеляж, которому позволяют устойчиво держаться на воде крепящиеся к (уже не подводным) крыльям особой формы поплавки. На самих крыльях размещены в общей сложности 8 винтов, приводящих беспилотную «аэролодку» в движение.

Хвостовое оперение имеет вид горизонтальной поверхности, размещённой на вертикальной стойке.

Для более тяжёлый версий предусмотрена 12-винтовая конструкция. В этой же версии хвостовое оперение - трапецевидное.

Компания представила графический ролик, где изображается то, как она видит применение Squire Seaglider.

Такие «аэролодки» предлагается использовать в морской логистике, при проведении эвакуации, а также как наблюдательные (разведывательные) средства и часть рекогносцировочной сети.