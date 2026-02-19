Ходовые испытания малого морского танкера "Валентин Рыков" все еще продолжаются на Балтике

В Балтийском море продолжаются заводские ходовые испытания (ЗХИ) малого морского танкера "Валентин Рыков" проекта 03182, построенного на нижегородской верфи "Волга" для Балтийского флота.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, представители завода-изготовителя совместно с экипажем танкера проводят маневренные и скоростные испытания, проверяют работу всех агрегатов, систем и механизмов. После завершения заводских и государственных испытаний танкер войдет в состав ВМФ и начнёт выполнение задач в соответствии с предназначением в составе отряда судов обеспечения Балтийской военно-морской базы.

Малый морской танкер "Валентин Рыков" Минобороны РФ

"Валентин Рыков" – первое серийное судно проекта 03182, произведенное на заводе "Волга". О начале испытаний на Балтике сообщалось еще в августе 2024 года. Головной танкер "Вице-адмирал Паромов" построили на том же предприятии. Он несет службу с мая 2021 года.

Малые морские танкеры проекта 03182 разработаны Зеленодольским проектно-конструкторском бюро в качестве многоцелевой платформы ледового класса для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приема вертолетов типа Ка-27 и выполнения спасательных операций.

При водоизмещении 3500 тонн судно проекта 03182 достигает в длину 78,8 метра. Дальность плавания – до 1500 морских миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 24 человека (возможно размещение дополнительно восьми человек).

Танкер способен патрулировать и вести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла. Корпус усиленного ледового класса Arc4 позволяет работать в арктических морях при толщине льда от 0,6 до 0,8 метра. Малый морской танкер оборудован современными комплексами связи, навигации, автоматизации, а также спасательными и противопожарными средствами.