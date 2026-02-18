Для чего Россия стянула истребители Су-57 к китайской границе? (The National Interest, США)

TNI: Россия перебросила большую часть Су-57 на Дальний Восток
Россия перебросила большую часть Су-57 на авиабазу на границе с Китаем, пишет TNI. Как отмечает автор статьи, хотя и высказывались мнения, что это делается ради противостояния с Китаем или Японией, намного более вероятно, что воздушные суда перебросили к авиазаводу ОАК для модернизации.
Питер Сучу
Судя по всему, Россия перебросила основную часть истребителей Су-57 на удаленную авиабазу на Дальнем Востоке — как можно дальше от продолжающихся боевых действий на Украине.
В онлайн-репортажах отмечается, что ВКС России сосредоточили основную часть своего парка истребителей пятого поколения Су-57 (по классификации НАТО: Felon или "Уголовник") на авиабазе Дзёмги в Хабаровском крае на Дальнем Востоке — примерно в 280 километрах от границы с Маньчжурией (Хэйлунцзян). На спутниковых снимках, опубликованных в социальных сетях аналитиком авиационных данных из открытых источников AviVector, видны Су-57 на удаленном объекте.
"На авиабазе размещены 15 Су-57, 18 Су-35 (Flanker или „Фланкёр“), 3 МиГ-31БМ (Foxhound или „Лисогон“) и 2 вертолета Ми-8 (Hip или „Бедро“), — написал AviVector от 9 февраля у себя в соцсети X. — Впервые на спутниковых снимках зафиксировано такое количество самолетов Су-57 под открытым небом".
Считается, что Кремль эксплуатирует в общей сложности от 20 до 25 истребителей пятого поколения, что говорит о том, что порядка трех четвертей всего парка ныне базируется на авиабазе Дзёмги.
Что нужно знать о российском истребителе Су-57
- Год выпуска: 2020 (ограниченная боевая служба)
- Количество построенных самолетов: от 30-40 (включая испытательные образцы; производство продолжается)
- Длина: 20,1 м
- Размах крыльев: 14,1 м
- Вес (максимальный взлетный вес): 35 000 кг
- Двигатели: Два турбовентиляторных АЛ-41Ф1 НПО "Сатурн" с форсажной камерой и тягой 142 кН каждый; в будущем планируется "Изделие 30"
- Максимальная скорость: 2 500 км/ч или примерно 2,0 Маха
- Дальность полета: примерно 3 500 км (перегоночная) примерно 1 500 км (боевая)
- Рабочий потолок: 19 800 м
- Снаряжение: внутренние отсеки для управляемых ракет класса "воздух-воздух" и ударного оружия; внешние точки подвески для задач, для которых не требуется малозаметность
- Экипаж: 1 человек
Можно ли считать развертывание Су-57 предупреждением Китаю? Едва ли
Хотя в соцсетях высказывались предположения, что Кремль готовится отражать вторжение из Китая или что это делается с тем, чтобы отбить у Пекина интерес к Дальнему Востоку России, это весьма маловероятно. Едва ли это делается для сдерживания Японии, хотя она и граничит с российским Дальним Востоком и к тому же значится в числе "недружественных" стран Кремля из-за осуждения спецоперации на Украине.
Намного вероятнее, что причины куда проще. Ключевое объяснение — что авиабаза "Дзёмги" расположена недалеко от авиазавода Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где собираются Су-57. Хотя маловероятно, что эти самолеты — из последней партии истребителей, построенных ОАК, они могли прибыть в регион для модернизации или испытаний.
В декабре российский военно-промышленный конгломерат "Ростех" объявил, что его "дочка" Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) разработала "Изделие-177" на замену нынешних установок АЛ-41Ф1 для Су-57 от НПО "Сатурн".
Су-57 за тысячи километров от поля боя на Украине
Еще одно возможное объяснение — это Россия стремится уберечь свои ценные Су-57 от ВСУ, перебросив их как можно дальше от зоны боевых действий, куда не долетают украинские беспилотники не добираются диверсанты.
По сообщению украинских СМИ, в июне 2024 года "минимум два Су-57 были повреждены во время удара беспилотника по авиабазе в Ахтубинске Астраханской области". Один из этих самолетов, возможно, поврежден настолько, что не подлежит ремонту — в таком случае это огромная потеря для России, которая еле производит даже считанные Су-57 в год.
Авиабаза в Хабаровском крае прикрывается густой сетью ПВО, которая может свести подобные атаки к минимуму. Вместе с тем отправка самолетов на столь удаленную базу также служит очередным напоминанием о цене, которую Россия заплатила за сохранность своего важнейшего парка Су-57. Чтобы сберечь самолеты в целости и сохранности, Москва держала их подальше от боевых действий. Однако в результате ей не удалось ни добиться господства в небе над Украиной, ни привлечь иностранных заказчиков, которые едва ли захотят приобретать Су-57, пока не увидят его в бою.