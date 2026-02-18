Для чего Россия стянула истребители Су-57 к китайской границе? (The National Interest, США)

TNI: Россия перебросила большую часть Су-57 на Дальний Восток

Россия перебросила большую часть Су-57 на авиабазу на границе с Китаем, пишет TNI. Как отмечает автор статьи, хотя и высказывались мнения, что это делается ради противостояния с Китаем или Японией, намного более вероятно, что воздушные суда перебросили к авиазаводу ОАК для модернизации.

Питер Сучу

Судя по всему, Россия перебросила основную часть истребителей Су-57 на удаленную авиабазу на Дальнем Востоке — как можно дальше от продолжающихся боевых действий на Украине.

В онлайн-репортажах отмечается, что ВКС России сосредоточили основную часть своего парка истребителей пятого поколения Су-57 (по классификации НАТО: Felon или "Уголовник") на авиабазе Дзёмги в Хабаровском крае на Дальнем Востоке — примерно в 280 километрах от границы с Маньчжурией (Хэйлунцзян). На спутниковых снимках, опубликованных в социальных сетях аналитиком авиационных данных из открытых источников AviVector, видны Су-57 на удаленном объекте.

"На авиабазе размещены 15 Су-57, 18 Су-35 (Flanker или „Фланкёр“), 3 МиГ-31БМ (Foxhound или „Лисогон“) и 2 вертолета Ми-8 (Hip или „Бедро“), — написал AviVector от 9 февраля у себя в соцсети X. — Впервые на спутниковых снимках зафиксировано такое количество самолетов Су-57 под открытым небом".

Считается, что Кремль эксплуатирует в общей сложности от 20 до 25 истребителей пятого поколения, что говорит о том, что порядка трех четвертей всего парка ныне базируется на авиабазе Дзёмги.

Что нужно знать о российском истребителе Су-57

Год выпуска: 2020 (ограниченная боевая служба)

2020 (ограниченная боевая служба) Количество построенных самолетов: от 30-40 (включая испытательные образцы; производство продолжается)

от 30-40 (включая испытательные образцы; производство продолжается) Длина: 20,1 м

20,1 м Размах крыльев: 14,1 м

14,1 м Вес (максимальный взлетный вес): 35 000 кг

35 000 кг Двигатели: Два турбовентиляторных АЛ-41Ф1 НПО "Сатурн" с форсажной камерой и тягой 142 кН каждый; в будущем планируется "Изделие 30"

Два турбовентиляторных АЛ-41Ф1 НПО "Сатурн" с форсажной камерой и тягой 142 кН каждый; в будущем планируется "Изделие 30" Максимальная скорость: 2 500 км/ч или примерно 2,0 Маха

2 500 км/ч или примерно 2,0 Маха Дальность полета: примерно 3 500 км (перегоночная) примерно 1 500 км (боевая)

примерно 3 500 км (перегоночная) примерно 1 500 км (боевая) Рабочий потолок: 19 800 м

19 800 м Снаряжение: внутренние отсеки для управляемых ракет класса "воздух-воздух" и ударного оружия; внешние точки подвески для задач, для которых не требуется малозаметность

внутренние отсеки для управляемых ракет класса "воздух-воздух" и ударного оружия; внешние точки подвески для задач, для которых не требуется малозаметность Экипаж: 1 человек

Можно ли считать развертывание Су-57 предупреждением Китаю? Едва ли

Хотя в соцсетях высказывались предположения, что Кремль готовится отражать вторжение из Китая или что это делается с тем, чтобы отбить у Пекина интерес к Дальнему Востоку России, это весьма маловероятно. Едва ли это делается для сдерживания Японии, хотя она и граничит с российским Дальним Востоком и к тому же значится в числе "недружественных" стран Кремля из-за осуждения спецоперации на Украине.

Намного вероятнее, что причины куда проще. Ключевое объяснение — что авиабаза "Дзёмги" расположена недалеко от авиазавода Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где собираются Су-57. Хотя маловероятно, что эти самолеты — из последней партии истребителей, построенных ОАК, они могли прибыть в регион для модернизации или испытаний.

В декабре российский военно-промышленный конгломерат "Ростех" объявил, что его "дочка" Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) разработала "Изделие-177" на замену нынешних установок АЛ-41Ф1 для Су-57 от НПО "Сатурн".

Су-57 за тысячи километров от поля боя на Украине

Еще одно возможное объяснение — это Россия стремится уберечь свои ценные Су-57 от ВСУ, перебросив их как можно дальше от зоны боевых действий, куда не долетают украинские беспилотники не добираются диверсанты.

По сообщению украинских СМИ, в июне 2024 года "минимум два Су-57 были повреждены во время удара беспилотника по авиабазе в Ахтубинске Астраханской области". Один из этих самолетов, возможно, поврежден настолько, что не подлежит ремонту — в таком случае это огромная потеря для России, которая еле производит даже считанные Су-57 в год.

Авиабаза в Хабаровском крае прикрывается густой сетью ПВО, которая может свести подобные атаки к минимуму. Вместе с тем отправка самолетов на столь удаленную базу также служит очередным напоминанием о цене, которую Россия заплатила за сохранность своего важнейшего парка Су-57. Чтобы сберечь самолеты в целости и сохранности, Москва держала их подальше от боевых действий. Однако в результате ей не удалось ни добиться господства в небе над Украиной, ни привлечь иностранных заказчиков, которые едва ли захотят приобретать Су-57, пока не увидят его в бою.