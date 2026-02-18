В рамках учений КСИР Ирана провёл пуски ракет по целям в Ормузском проливе

Источник изображения: topwar.ru

На фоне угроз американского президента Дональда Трампа, пообещавшего усилить военно-морское присутствие на Ближнем Востоке, иранский Корпус стражей исламской революции решил продемонстрировать свою военную силу, начав со вчерашнего дня масштабные маневры. В рамках второго дня учений КСИР Ирана провел пуски ракет по целям в Ормузском проливе.

Об этом сообщили сразу несколько иранских СМИ.

В частности, агентство ISNA сделало следующее сообщение:

Ракеты с внутренних и прибрежных территорий страны, а также с иранских островов в Персидском заливе поразили свои цели в Ормузском проливе.

При этом типы ракет и пораженные объекты названы не были.

Также на учениях, которые носят название «Умный контроль над Ормузским проливом», подразделения КСИР отрабатывали применение ударных и разведывательных дронов в условиях помех для связи. Беспилотники наносили удары по стационарным и движущимся целям.

Известно, что движение по этой морской магистрали на время стрельб было приостановлено.

А в это время командующий Военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Реза Тангсири заявил, что иранские военные способны перекрыть Ормузский пролив, если такой приказ будет отдан высшим руководством страны. Если учесть, что здесь проходит примерно пятая часть глобального нефтяного трафика, к такому обещанию стоит прислушаться.

Параллельно со взаимной демонстрацией военной силы Соединенные Штаты и Иран продолжают переговорный процесс относительно ядерной программы Тегерана, пытаясь договориться о взаимоприемлемой сделке.