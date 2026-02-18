Войти
Военное обозрение

В рамках учений КСИР Ирана провёл пуски ракет по целям в Ормузском проливе

194
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На фоне угроз американского президента Дональда Трампа, пообещавшего усилить военно-морское присутствие на Ближнем Востоке, иранский Корпус стражей исламской революции решил продемонстрировать свою военную силу, начав со вчерашнего дня масштабные маневры. В рамках второго дня учений КСИР Ирана провел пуски ракет по целям в Ормузском проливе.

Об этом сообщили сразу несколько иранских СМИ.

В частности, агентство ISNA сделало следующее сообщение:

Ракеты с внутренних и прибрежных территорий страны, а также с иранских островов в Персидском заливе поразили свои цели в Ормузском проливе.

При этом типы ракет и пораженные объекты названы не были.

Также на учениях, которые носят название «Умный контроль над Ормузским проливом», подразделения КСИР отрабатывали применение ударных и разведывательных дронов в условиях помех для связи. Беспилотники наносили удары по стационарным и движущимся целям.

Источник изображения: topwar.ru

Известно, что движение по этой морской магистрали на время стрельб было приостановлено.

А в это время командующий Военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Реза Тангсири заявил, что иранские военные способны перекрыть Ормузский пролив, если такой приказ будет отдан высшим руководством страны. Если учесть, что здесь проходит примерно пятая часть глобального нефтяного трафика, к такому обещанию стоит прислушаться.

Параллельно со взаимной демонстрацией военной силы Соединенные Штаты и Иран продолжают переговорный процесс относительно ядерной программы Тегерана, пытаясь договориться о взаимоприемлемой сделке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 05:15
  • 14443
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 23:45
  • 0
Комментарий к "НАТО готовится к блокаде гражданского судоходства России с прицелом на Арктику и Балтику (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.02 23:11
  • 0
Комментарий к "Украинский эксперт: Западные системы ПВО были разработаны для войны другого типа"
  • 17.02 21:21
  • 492
Претензии к администрации сайта
  • 17.02 18:28
  • 537
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.02 18:08
  • 123
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 17.02 17:22
  • 4
В Омском госуниверситете будут готовить юристов для концерна «Уралвагонзавод»
  • 17.02 12:28
  • 1
В описании новейшего украинского лазерного оружия против дронов нашли несостыковки
  • 17.02 11:07
  • 109
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"