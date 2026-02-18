Войти
ТАСС

Мюнхен-2026 — термоядерное несдерживание "партии войны"

203
0
0
Мюнхен-2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Kay Nietfeld-Pool/ Getty Images

Леонид Слуцкий — о выводах с некогда авторитетной мировой площадки

62-я Мюнхенская конференция по безопасности стала апофеозом русофобской шизофрении. Лидеры европейских стран и брюссельская бюрократия отчаянно стремились взять реванш за прошлогодний публичный выговор от вице-президента США Джей Ди Вэнса, компенсируя отсутствие содержания нагнетанием "российской угрозы".

Милитаризация прежде всего

Организаторы конференции приложили максимум усилий для того, чтобы украинский конфликт оставался главной (читай — единственной) темой повестки. Как будто нет ни кейса Гренландии, ни коррупции во властных эшелонах узурпаторской машины Владимира Зеленского, ни похищения законно избранного президента Венесуэлы, ни общего кризиса соблюдения международного права и назревающего краха "евроатлантического единства". Виновной во всех европейских бедах — от роста цен на бензин и газ до разгула мигрантской преступности — снова "назначили" Россию, рукоплеща безумному перформансу Зеленского с его откровенными хамскими репликами.

Евроястребы активно строили планы по милитаризации Европы, дальнейшей поддержке террористического режима бандеровцев и изоляции Москвы. Президент Финляндии Александр Стубб вообще записался псевдофутурологом, убеждая в неизбежности победы ВСУ на поле боя. Европейские элиты продолжают жить в параллельной реальности. Партия "здравомыслия" оказалась в Мюнхене в явном меньшинстве. И даже французский лидер Эмманюэль Макрон, попытавшийся только напомнить о необходимости диалога с Россией, был подвергнут презрительному игнору.

Курс избран

Инерционное мышление европейских элит уже отбросило Евросоюз на обочину не только переговорного процесса по украинскому урегулированию, но мировой политики в целом. Многолетний мезальянс с США вот-вот может окончиться громким и болезненным разводом с большими экономическими потерями для европейских столиц, помноженными на обрушение архитектуры безопасности. И на таком фоне отдельного диагноза заслуживает польский президент Карол Навроцкий с претензиями на обладание Варшавой ядерным оружием. Вслед за аналогичными заявлениями Зеленского в 2022 году. Почти термоядерное несдерживание.

На самом деле деградация Мюнхенской конференции по безопасности как авторитетной мировой площадки началась еще в 2007 году, когда эпохальную речь президента России Владимира Путина просто не услышали. Помешало все то же инерционное мышление, высокомерие и отсутствие грамотного стратегического прогнозирования.

Мюнхен-2026 закономерно превратился в "конференцию войны", в сборище политических аутсайдеров. Победить которым, однако, не суждено.

Леонид Слуцкий, Председатель комитета Государственной думы по международным делам

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Польша
Россия
США
Финляндия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
