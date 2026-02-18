Войти
ВСУ не в состоянии бороться с новой тактикой ВС РФ по прорыву линий обороны

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска начали применять новую тактику для прорыва линий обороны украинской армии, нанося комбинированные удары. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

По данным от украинских военных, в последнее время ВС России начали применять по позициям ВСУ комбинированные удары, после которых живых в окопах и блиндажах практически не остается. Новая тактика заключается в ударе по цели авиабомбами ФАБ с универсальным комплексом планирования и коррекции, которые на Украине называют «корректируемыми» авиабомбами (КАБ). После отработки по позициям авиации, их накрывают ударами тяжелых огнеметных систем ТОС.

Как заявил один из украинских аналитиков, российские фронтовые бомбардировщики несут по восемь авиабомб с УМПК, а позиции ВСУ атакует не один самолет, а, как правило, два-три, причем не заходя в зону поражения ПВО. Авиабомба с УМПК летит на 150 км и точно поражает цель. А потом ее накрывают термобарическими боеприпасами, не оставляющими после себя никого живого.

Речь о комплексном применении не только КАБ. Опасность в том, что после того, как отработали КАБ, по позициям ВСУ работают тяжёлые огнемётные системы. Они комплексно выжигают позиции ВСУ.

Как жалуются украинские военные, такие удары не дают закрепиться ВСУ даже в городской застройке.

