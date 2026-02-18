Как главы оборонных ведомств мы обязаны предупредить вас о России и сказать, что перевооружение — это не разжигание войны (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: в Европе подвели "нравственную основу" под перевооружение

Высокопоставленные военные из Британии и Германии подвели "нравственную основу" под перевооружение, их заявление публикует The Guardian. По утверждению натовских офицеров — это не разжигание войны, а ответственные действия для защиты Европы. Угрозой, естественно, названа Россия.

Ричард Найтон (Richard Knighton)

Карстен Бройер (Carsten Breuer)

Наша безопасность в состоянии неопределенности, какой не было на протяжении десятилетий. Но работая вместе и демонстрируя силу, Британия, Германия и остальная Европа могут сохранить мир.

Высокопоставленные военачальники из Британии и Германии подводят "нравственную основу" под процесс перевооружения.

— Мы пишем сегодня не просто как военачальники из двух крупнейших в Европе армий по объемам военных расходов, но и как голос континента, который должен сегодня прямо взглянуть на неудобную правду о нашей безопасности. Когда мы начинали свою военную карьеру, Европа выходила из тени холодной войны. Правительства всех политических цветов и оттенков решили воспользоваться тем, что было известно как "мирные дивиденды", инвестируя средства в государственные услуги и сокращая расходы на оборону. Это был вполне понятный выбор в то время. Теперь ясно, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, требуют значительных изменений в сфере нашей обороны и безопасности. Европейские лидеры, а также военные и гражданские руководители только что обсудили необходимые последствия на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Как военачальники, мы ежедневно узнаем из разведывательных и открытых источников, насколько решительно военная мощь России смещается на запад. Ее армия перевооружается и усваивает уроки вооруженного конфликта на Украине. Она проводит реорганизацию, но таким образом, что это усиливает риск конфликта со странами НАТО. Это реальность, к которой мы должны готовиться; в этом деле мы не можем проявлять самоуспокоенность. Наращивание военной мощи России в сочетании с её готовностью вести войну на нашем континенте, болезненным свидетельством чего являются боевые действия на Украине, представляет собой повышенный риск, который требует нашего коллективного внимания.

На саммите в Гааге в прошлом году лидеры НАТО обязались к 2035 году тратить на оборону и безопасность 5% своего ВВП. Это отражает нашу новую действительность в сфере безопасности, требует принятия трудных решений и свидетельствует о приоритетности государственных расходов для всех членов.

Будучи руководителями военных ведомств, которые в первую очередь обеспечивают безопасность в Европе, мы обязаны объяснить, что поставлено на карту, чтобы люди могли понять, почему наши правительства решили пойти на самое значительное увеличение расходов на оборону после окончания холодной войны. Важно, чтобы мы объяснили суть угрозы. Люди должны понимать, какие сложные решения должны принять правительства для укрепления сдерживания.

История учит нас, что сдерживание терпит неудачу, когда противник чувствует нашу разобщенность и слабость. Если Россия будет воспринимать Европу таким образом, она может осмелеть и расширить масштабы своей агрессии за пределы Украины.(Москва неоднократно заявляла, что у нее нет планов на кого-либо нападать. – Прим. ИноСМИ) Мы знаем, что замыслы у Москвы шире текущего конфликта. Но хорошая новость состоит в том, что Европа сильна. НАТО является самым успешным военным альянсом в истории, и сегодня его совокупная военная мощь непревзойденна. Мы обладаем самыми современными боевыми возможностями на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве, а также средствами ядерного сдерживания. И мы уже давно адаптируемся к новой реальности в сфере безопасности путем создания новой модели европейской безопасности, опирающейся на взаимодействие, готовность и сотрудничество.

Это начинается с углубления сотрудничества между Британией и Германией. Наше знаковое Соглашение Тринити-хаус, подписанное в 2024 году, прокладывает путь к беспрецедентному сотрудничеству, выгодному как для нашей безопасности, так и для экономики.

Военная готовность должна означать сильную европейскую оборонную промышленность. Украина показывает нам, что промышленная база — это ключ к выживанию, а в конечном итоге и к победе в любой крупной войне. Увеличение оборонных расходов в наших странах доказывает, что мы воспринимаем это всерьёз, поскольку мы не сможем сдерживать противника, если не будем производить. Наши отрасли должны быть способны к устойчивому производству — способны производить необходимые нашим войскам боеприпасы, системы и платформы в темпах, каких требует современный конфликт.

Британия строит как минимум шесть заводов по производству боеприпасов, которые будут работать по принципу непрерывного производства для поддержания запасов боеприпасов. Германия на постоянной основе разместила целую боевую бригаду на восточном фланге и внесла поправки в свою конституцию, чтобы обеспечить практически неограниченное финансирование обороны. Начата закупка нескольких тысяч бронемашин, сопровождаемая расширением производственных мощностей.

Кроме того, инициатива Европейского союза по обеспечению безопасности Европы (SAFE) позволит вложить 150 миллиардов евро (130 миллиардов фунтов стерлингов) в укрепление промышленной базы оборонной промышленности Европы.

В этом начинании есть нравственный аспект. Перевооружение — это не разжигание войны; это ответственные действия государств, полных решимости защитить свой народ и сохранить мир. Сила сдерживает агрессию. Слабость её вызывает.

Наконец, сложность угроз требует подхода, охватывающего все общество, а также честного диалога с общественностью в масштабах всего континента о том, что оборона не может быть прерогативой одних только военнослужащих. Это задача каждого из нас.

Оборона, опирающаяся на все общество, требует устойчивой инфраструктуры, исследований и разработок в области высоких технологий со стороны частного сектора, а также создания национальных институтов, готовых функционировать в условиях усиливающихся угроз. Предстоящий путь требует мужества и честного общения с нашими гражданами. Безопасность Европы — наша общая ответственность, и мы намерены справиться с этой задачей вместе.

Когда Европа действует заодно, мы грозная сила. А мы сегодня действуем заодно, мы не Великобритания и Германия, действующие в одиночку.

Главный маршал авиации сэр Ричард Найтон — начальник штаба обороны Британии Генерал Карстен Бройер — генеральный инспектор бундесвера