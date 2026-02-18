Войти
ЦАМТО

Компании Илона Маска SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке управляемых голосом дронов

БПЛА в небе
БПЛА в небе.
Источник изображения: techcult.ru

ЦАМТО, 17 февраля. Компании миллиардера Илона Маска SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке управляемых голосом дронов. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

"SpaceX Илона Маска и ее дочерняя компания xAI участвуют в новом секретном тендере Пентагона по разработке технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса", – говорится в публикации.

Источники отметили, что тендер был начат Пентагоном в январе, в нем участвует узкий круг компаний, борющихся за заказ в 100 млн. долл. Цель тендера заключается в разработке передовой технологии голосового управления роем дронов.

При этом, как отмечает агентство, И.Маск ранее высказывался против участия в создании "новых орудий убийства людей".

SpaceX – американская компания, производитель космической техники. Основана И.Маском в 2002 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
