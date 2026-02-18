"Ключевой вопрос остался без ответа": в Мюнхене Украина получила лишь награду за стойкость (Der Tagesspiegel, Германия)

Tagesspiegel: Зеленский не получил ничего по итогам Мюнхенской конференции

Украина не получила ничего по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Tagesspiegel. Несмотря на мольбы Зеленского, направленные западным лидерам, ему не удалось добиться продвижений ни в поставках вооружений, ни в гарантиях вступления в ЕС, ни в переговорных позициях.

Только важное

Кристофер Цидлер (Christopher Ziedler)

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский практически умолял о предоставлении большего количества оружия и поддержки. Что принесла Украине эта встреча?

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, выступил с прекрасной инициативой. В минувшие выходные организатор конференции наградил украинский народ премией имени Эвальда фон Клейста за мужество, готовность к самопожертвованию и решимость защищать свою свободу и свободу Европы, о чем говорится в обосновании. Награду лично принял Владимир Зеленский.

Возможно, он был бы рад еще больше, если бы из столицы Баварии ему удалось увезти с собой новые военно-политические обещания. Однако в этом году на конференции по безопасности военная операция России — лишь одна из многих тем. Трансатлантическое сближение, главная задача многих европейских союзников на этой встрече, могло бы также принести пользу Киеву. Однако пока этого не произошло.

К сожалению специалиста по внешней политике из ХДС Родериха Кизеветтера, который уже давно призывает к оказанию большей помощи Украине, "основные заявления, в том числе и заявления канцлера, ограничились анализом геополитических перемен". В Берлине уделяют внимание укреплению собственных сил, "вместо того чтобы рассматривать Украину как неотъемлемую и важнейшую составляющую европейской безопасности". По мнению Кизеветтера, именно способности украинской армии, получившей такой боевой опыт, "не должны быть утрачены или отданы России".

1. Отсутствие положительных сигналов для переговоров

"Мы уже согласились на многие компромиссы", — говорит Зеленский в интервью ведущей CNN Кристиан Аманпур на сцене Bayerischer Hof. Он имеет в виду, что Украина готова обсуждать возможную уступку территорий в Донбассе: "Россия до сих пор не предложила никаких компромиссных решений — мы хотим услышать что-то от Москвы".

Тогда как лидер "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель приветствовала то, что Дональд Трамп заставляет киевский режим вести переговоры, Зеленский спросил, почему президент США не требует этого от главы Кремля Владимира Путина. В преддверии дальнейших трехсторонних переговоров с США, которые состоятся на этой неделе в Швейцарии, госсекретарь Вашингтона Марко Рубио также не высказал оптимизма: "Мы не знаем, готовы ли русские остановить боевые действия", — заявил он почти безразлично: "Они говорят, что готовы".

Тем не менее, в ответ на вопрос, заданный ему во время беседы, министр обороны Борис Писториус (СДПГ) выражает скептицизм. Канцлер Фридрих Мерц, с которым Зеленский также встретился, поднимает тему Украины в беседе с министром иностранных дел Китая Ван И. Как и его предшественник из СДПГ Олаф Шольц, он выражает желание, чтобы Пекин использовал свое влияние на Москву для достижения мирного урегулирования.

Учитывая военную и экономическую помощь России от Китая, посол Украины в ООН Андрей Мельник считает, что европейцы проявляют "большую наивность", если они действительно полагают, что Китай искренне заинтересован в этом. "ЕС должен задействовать все имеющиеся рычаги, чтобы положить конец поддержке Москвы со стороны Пекина", — сказал он газете Tagesspiegel.

2. Никаких гарантий быстрого вступления в ЕС

Несмотря на то, что в ходе интенсивных переговоров перед Рождеством было заявлено, что после перемирия Украине будут предоставлены гарантии безопасности со стороны США и Европы, они еще не сформулированы в полной мере. Об этом свидетельствует требование Зеленского о вступлении Украины в ЕС, высказанное им в Мюнхене. Поскольку американцы отказываются принимать Украину в НАТО, Зеленский теперь стремится к как можно более быстрому вступлению в Европейский союз, страны-члены которого также могут рассчитывать на взаимную помощь. В идеале год вступления — 2027 — должен быть частью возможного мирного договора.

В Мюнхене это не встречает одобрения ни со стороны федерального правительства, ни, например, со стороны президента Финляндии Александра Стубба. Ведь для вступления в Евросоюз необходимо соответствовать Копенгагенским критериям. Никаких поблажек или ускоренных процедур не будет.

3. Никаких обещаний по поставкам новых систем вооружения

Поскольку готовность России к переговорам подвергается сомнению как никогда ранее, в центре дискуссии вновь оказываются военная устойчивость Украины и необходимые для этого поставки вооружения.

Европейские союзники могут похвастаться тем, что они в некоторой степени компенсировали полное прекращение помощи со стороны США при Трампе, закупив для Киева американское вооружение в рамках так называемой инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Теперь к этой инициативе присоединились британцы, а министр обороны Борис Писториус (СДПГ) также пообещал поставить новые ракетные системы противовоздушной обороны Patriot. Планируется, что 24 февраля, в четвертую годовщину конфликта, Европейский парламент одобрит кредит на сумму 90 миллиардов евро, финансируемый за счет замороженных российских активов.

В частности, системам ПВО в настоящее время не хватает практически всего. Из-за массированных российских атак в разгар морозной зимы, как сообщил Зеленский в Мюнхене, "на Украине не осталось ни одной электростанции, которая не пострадала бы от российских ударов". Он призвал собравшихся политиков и чиновников поставлять боеприпасы и другие средства для обороны быстрее и в большем количестве. В конце концов, например, БПЛА "Герань", используемые Россией, разрабатывались "быстрее, чем политические решения, призванные их остановить".

С уходом США Германия стала крупнейшим покровителем Украины. Тем не менее, в Мюнхене польский министр иностранных дел Радослав Сикорский и премьер-министр Дании подняли вопрос о сдерживании поставок определенных систем вооружения, таких как крылатые ракеты Taurus. "Невозможно вести боевые действия, если одна рука связана за спиной, — поэтому мы должны предоставить Украине оружие, с помощью которого она сможет наносить удары по России, — заявила Метте Фредериксен. — Мы обсуждаем это уже много лет — и продолжаем обсуждать".

4. Никакого принципиального изменения курса

Вместо конкретных обещаний о поставках Кизеветтер, по его словам, слышал "лишь спесь и анализы без последовательных указаний к действию": "Европе по-прежнему не хватает общей цели поддержки Украины и плана действий для будущей европейской архитектуры безопасности". С точки зрения представителя ХДС, "первоочередной приоритет Европы" должен заключаться в "поражении России на Украине", но он считает, что политика Мерца и его соратников далека от этого.

Некоторые "пламенные речи", подобные той, что произнес Мерц, не устроили даже бывшего посла Киева в Берлине Мельника: "Отсутствовал ответ на решающий вопрос: что должен сделать Евросоюз, что должна сделать Германия уже сегодня в военном плане, чтобы изменить динамику конфликта и заставить Россию пойти на мир?"

По его мнению, "де-факто курс на продолжение" "продлит этот варварский конфликт на годы".