Франция и Италия просят возобновить прямой диалог с Владимиром Путиным (El País, Испания)

Pais: Франция и Италия хотят возобновить прямой диалог с Россией

Франция и Италия настаивают на возобновлении диалога с Россией, чтобы не оставаться в стороне от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет El Pais. При этом Берлин и Лондон считают, что в этом нет необходимости. Читатели издания возмутились, что элиты изначально прервали этот диалог и устроили бойню за их счет.

Мария Р. Саукильо (María R. Sahuquillo), Марк Бассетс (Marc Bassets), Андреа Рицци (Andrea Rizzi)

Европа рассматривает возможность начала переговоров с Москвой, но Берлин и Лондон считают, что сейчас не время для этого. Евросоюз требует предоставить ему место за столом переговоров по Украине и пытается усилить давление на Кремль.

Чуть более четырех лет назад, еще до начала конфликта России и Украины, французский президент Эммануэль Макрон посетил Владимира Путина в Кремле. Лидеры обеих стран сидели на противоположных концах огромного белого стола, за которым провели, как потом оказалось, не очень продуктивную беседу. Этот стол стал символом огромной дистанции между Россией и Западом, который заморозил свои связи с Москвой вскоре после начала конфликта.

Теперь президент США Дональд Трамп укрепил свои отношения с Владимиром Путиным и организовал переговоры между Москвой и Киевом с целью достижения перемирия, а заодно и для заключения выгодных сделок. Однако за столом переговоров нет представителей Европы, что вызывает споры о целесообразности возобновления прямого диалога с Россией. Франция и Италия отстаивают необходимость возобновить переговоры с российским лидером, чтобы не оказаться в стороне от диалога, в котором полностью главенствуют США и от которого будет зависеть архитектура безопасности Европы как главного спонсора Украины. Германия и Великобритания, напротив, считают, что сейчас не время вести диалог с Владимиром Путиным, так как он не проявляет никакой готовности прекратить атаки на Киев. К тому же он начал жесткую кампанию против энергетической инфраструктуры Украины, чтобы сломить сопротивление украинцев, которые сейчас пытаются пережить одну из самых суровых зим на их памяти.

В то же время страны ЕС сходятся во мнении, что необходимо увеличить давление на Россию, чтобы ослабить ее, улучшить позиции Киева на переговорах и продемонстрировать, что у ЕС есть рычаги давления и он не является просто наблюдателем, который только выполняет указания Вашингтона.

С момента возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который демонстрирует большую симпатию к Владимиру Путину и начал проводить изоляционистскую политику, Европа поняла, что она осталась в одиночестве в своей поддержке Киева. Для Соединенных Штатов этот конфликт является второстепенным среди их приоритетов, как вновь ясно дали понять представители США на прошедшей в минувшие выходные Мюнхенской конференции по безопасности, которая раньше была символом крепких связей США и Европы. Государственный секретарь США Марко Рубио лишь вскользь упомянул Украину в своей речи и то лишь для того, чтобы обвинить ООН в том, что это один из многих конфликтов, которые ей не удалось разрешить.

Из столицы Баварии Рубио вылетел в Словакию, а в понедельник он посетит Венгрию. Эти две страны ЕС симпатизируют Владимиру Путину и критически относятся к помощи Украине. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ближе всего связан с движением Трампа среди европейских лидеров. При этом глава американской дипломатии даже не принял участия во встрече европейских союзников с Владимиром Зеленским в Мюнхене.

Бесчисленные доказательства того, что Вашингтон решил отстранить Европу от решения вопроса, имеющего ключевое значение для ее безопасности, в эти дни стали причиной споров в дипломатических кругах о возобновлении прямых переговоров с Россией. Кроме того, эта дискуссия распространилась в публичное пространство после заявлений Макрона в пользу переговоров с Россией и отказа от зависимости от США. "Мои размышления очень просты: мы хотим делегировать дискуссию об этом другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она и завтра никуда не исчезнет. Она у нас под боком, — заявил Макрон несколько дней назад в интервью газете El País и другим европейским СМИ. — Важно структурировать возобновление европейской дискуссии с россиянами, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но и не зависеть в этой дискуссии от третьей стороны". Напомним, что французский президент в последний раз общался с Владимиром Путиным по телефону в июле 2025 года.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже высказывала схожее мнение. "Я считаю, пришло время для того, чтобы Европа также начала переговоры с Россией, — заявила она в январе. — Если Европа будет вести переговоры только с одной из двух сторон, то, боюсь, ее вклад будет ограниченным". Ультраконсервативный лидер отметила необходимость согласовать с остальными европейскими странами "совместный подход". Но ее мнение, которое поддерживают, в частности, Австрия, Люксембург и Чехия, не находит отклика в Берлине и Лондоне. "Мы не видим необходимости открывать дополнительные каналы коммуникации", — заявил несколько дней назад немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Париж уже восстановил некоторые каналы диалога с Москвой на техническом уровне. Несколько дней назад Макрон отправил своего главного дипломатического советника Эммануэля Бонна в Россию. Однако, по данным дипломатических источников, визит прошел не слишком плодотворно.

Кроме того, как отмечает высокопоставленный источник в ЕС, вызывают определенную напряженность разногласия между Францией, Британией и Германией, которые возглавляют "коалицию желающих". Напомним, что "коалиция желающих" планирует обеспечение безопасности Украины после окончания конфликта (включая отправку войск). "Становится все более очевидным, что с Россией нужно говорить. Вопрос не только в том, когда, но и как", — пояснил тот же источник, компетентный в отношениях между Москвой и ЕС.

"В последнее время мы часто слышим, что Европа должна вести отдельный диалог с Россией. Я думаю, что сейчас Россия воспользуется этим только для того, чтобы унизить Европу", — заявил Владимир Зеленский на этой неделе. В Мюнхене, где он пытался заручиться поддержкой для своей страны, украинский лидер вновь заговорил о неравной ситуации в мирном процессе. "Европа практически не участвует в переговорах, — отметил Зеленский. — На мой взгляд, это большая ошибка".

Специальный посланник по переговорам с Россией

Некоторые представители требуют, чтобы ЕС назначил специального посланника для диалога с Россией. Для этой должности предлагают несколько кандидатов: президент Финляндии Александр Стубб и бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, который, будучи у власти, поддерживал тесные отношения с Владимиром Путиным. Сторонники этой идеи утверждают, что Москва никогда не согласится на переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, эстонкой Каей Каллас, которая постоянно занимается критикой российского империализма. Другие считают, что назначение спецпосланника было бы полезно, но только для участия в диалоге, который уже начали США, а не для прямых переговоров с Москвой.

Россия, которая всегда готова поддержать дискуссию, считает, что восстановление диалога было бы "позитивным шагом". "Это полностью совпадает с нашим видением ситуации", — заверил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По мнению директора эстонского Международного центра по вопросам обороны и безопасности Кристи Райк, "сейчас начало диалога будет воспринято Россией как признак слабости и подтолкнет Кремль к тому, чтобы придерживаться своих максималистских требований. Европе следовало извлечь урок из событий, предшествовавших 2022 году, и понять, что диалог с Россией не является волшебным средством для обеспечения мира. Напротив, диалог без поддержки со стороны надежных силовых структур является непродуктивным в отношении такой державы, как Россия".

Согласно мнению некоторых дипломатических источников, Европе нужно проявить жесткость и продемонстрировать, что она является сильным геополитическим игроком. Это означает максимальное усиление давления на Россию и использование всех имеющихся в распоряжении рычагов давления. Как отметил компетентный источник в Брюсселе, "Владимир Путин понимает и реагирует только на позицию силы. И Москва, и Вашингтон будут воспринимать Европу всерьез только в том случае, если она перестанет демонстрировать слабость". Согласно тому же источнику, традиционная стратегия Кремля заключается в проведении переговоров с каждой страной Евросоюза в отдельности, чтобы разделить и ослабить 27 государств-членов ЕС, выступающих единым фронтом.

Усиление давления на Владимира Путина

"Этот конфликт закончится только тогда, когда Россия будет истощена, по крайней мере в экономическом, а возможно, и в военном плане, — заявил Мерц в Мюнхене. — Мы должны сделать все возможное и добиться того, чтобы продолжение этого ужасного конфликта стало невыгодным для России".

"Не нужно уступать России, а нужно усилить давление", — согласился Макрон. В выступлениях и дебатах в Мюнхене были озвучены различные возможные способы это сделать: военная и финансовая поддержка Украины; ужесточение санкций, чтобы нанести удар по российской экономике, особенно в энергетическом секторе, который по-прежнему приносит огромные доходы в казну Кремля; действия, направленные на то, чтобы помешать США проводить политику, которая ослабляет Киев и благоприятствует Москве.

Зеленский написал в воскресенье в соцсети X, что союзники решили предоставить Украине новый пакет военной и энергетической помощи в преддверии четвертой годовщины начала конфликта 24 февраля.

Испытание Европы на прочность

Реакция европейских стран на требование поддержать Украину и оказать давление на Россию станет испытанием для заявлений в пользу более сильной и независимой от США Европы, прозвучавших в Мюнхене.

Как заявил в Мюнхене бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе отставной генерал-лейтенант Бен Ходжес, "Украина — это наковальня, на которой куется европейская безопасность. Безопасность Европы будет зависеть от того, как она поможет Украине победить Россию. Если Европа не сможет этого сделать, то она никогда не будет чувствовать себя по-настоящему в безопасности".

Ходжес считает, что Европа располагает средствами для победы над Россией без помощи Вашингтона: "Украина практически ничего не получает от США, кроме того, что покупают европейские страны. Но если сложить все экономики, население, технологии, богатство и промышленность всего ЕС плюс Норвегии, Великобритании и Канады, то это намного больше того, чем располагает Россия. Если Украина способна остановить Россию без особой помощи с нашей стороны, представьте, что будет, если вся Европа приложит усилия. Путина можно остановить только разрушив полностью российскую экономику. Тогда он не сможет больше продавать нефть и газ и поймет, что вся Европа объединилась ради помощи Украине".

Комментарии читателей El País:

Санти Рассендилл

Англия и Германия, похоже, забыли, что Россия может уничтожить всю Европу в мгновение ока... Россию нельзя победить силой. Это факт. В лучшем случае ее можно остановить, если она попытается что-то предпринять против какой-то страны НАТО, но не победить. Сколько бы ни было у России ядерных снарядов, 5 тысяч, 3 тысячи или тысяча, они находятся в боевой готовности, и единственное, что Европа может сделать для себя и для Украины, — это сесть за стол переговоров с Путиным. Другого выхода нет, тем более в новой ситуации, когда США ушли и бросили нас.

Луис Бельтран

А вот с Израилем Запад не прерывает связей, даже после гибели 100 тысяч мирных жителей. Показательно.

Карлос Мартелль

Европа — это безнадежный случай. ЕС сомневается по поводу переговоров, но без колебаний подчинился Байдену в его авантюре и посылал оружие и деньги несчастной Украине, чтобы устроить там самоубийственную войну. Теперь у Европы море сомнений. Все непобедимые танки французских, немецких и английских клоунов сгорели. Единственное, что было более или менее эффективным, — это терроризм, поддерживаемый все той же Европой. Кроме того, ЕС заявляет, что собирается вооружиться для борьбы с Россией и выделить на это 800 миллиардов евро, немыслимая сумма. Между тем, нестабильность в жизни граждан Европы усугубляется. Им нужно промыть мозги, чтобы они согласились меньше есть и делать больше танков, которые тоже сгорят, а Макрон и компания наживутся на этом, пока Россия будет играть с нами в кошки-мышки. В общем, Европа безнадежна. Ее поля уже когда-то стали кладбищами для миллионов людей. И это может повториться.

Анхель Фуэнтес

Политика ЕС, который отказывается поддерживать отношения с Россией, — это абсолютная глупость, которая подвергает всех нас ядерной угрозе…

ХЛ Гонсалес

Здравый смысл берет верх.

Есть один факт, который беспокоит ЕС, но от него никуда не деться: Россия — сосед Европы.

Можно выбрать давление, гонку вооружений, вплоть до разорения обеих сторон (вероятно, эту цель преследуют США, пытаясь разворошить муравейник), но реальность от этого не изменится: Россия и ЕС останутся соседями. ЕС должен достичь соглашения с Россией.

Педро Руис

Огромные потери России в конфликте с Украиной пока не доказаны. Россия тратит значительную часть ВВП на конфликт, но Украина тратит более 100%, поскольку воюет за счет помощи других стран. Украина — несостоявшаяся страна, где нет демократии, зато много коррупции. Почему бы Европе не начать переговоры с теми, с кем нужно, чтобы положить конец конфликту? Иначе военная эскалация будет продолжаться бесконечно.

Нило Томайлья

Войну всегда поддерживают западные элиты, а не народ. Уже были две мировые войны. Вы хотите третью? Конфликт, начавшийся на Майдане в 2014 году, закончился бы гораздо раньше, если бы те, кто подписал Минские соглашения, соблюдали их. Россия была большим рынком сбыта для европейских продуктов и автомобилей в обмен на газ и дешевую нефть. Проблемы начинаются, когда Европа ударяется в крайности и начинает смотреть на Россию, как на врага. Ради победы над безумным Гитлером 20 миллионов людей отдали свои жизни. Врагом Европы являются ее элиты, которые тратят миллиарды за контроль над территорией, которая уже не принадлежит украинцам, а служит чьим-то низменным интересам.

Вики Пенфо

Как далека европейская мечта. Бедная Европа!

Люсьен Вальтье

Какое милое признание. Потратив миллиарды евро и спровоцировав экономическое истощение, обеднение граждан и затянувший конфликт, гениальные европейские стратеги обнаружили, что, возможно, им нужны переговоры. Такая возможность была еще в Стамбуле в 2022 году, но ведь гораздо интереснее играть в геополитику за счет чужих денег и чужих жизней, а расплачиваются, как всегда, европейские налогоплательщики. Теперь, когда деньги закончились, оружейные компании обогатились, а люди не понимают, куда делись их средства, оказывается, что диалог снова стал "выгодным" вариантом. Какая поразительная дальновидность! Сначала европейские политики подожгли дом и четыре года наблюдали, как он горит, а потом, когда больше не осталось мебели, которую можно продать, они решили вызвать пожарных. Но не волнуйтесь, нам наверняка объяснят, что все это было ради нашей безопасности.