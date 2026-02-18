В октябре 2022 года экипаж русского Т-62М сжег колонну из 6 БТР с пехотой

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В ходе специальной военной операции пригодились не только современные боевые машины вроде Т-90М, но и танки ветераны, вроде Т-54/55 и Т-62. Последние представлены модернизированными версиями. Поначалу, в основном, сражались образцы, улучшенные на бронетанковых ремонтных заводах в 80-годах.

До этого они были успешно опробованы в Афганистане, а затем в ходе гражданской войны в Сирии.

От первоначальных версий они отличаются усиленной защитой лобовой части корпуса и башни, усовершенствованным прицельным комплексом и более мощным двигателем. В ходе СВО такие танки много раз успешно выполняли поставленные задачи.

Один пример засады экипажа такого "шестьдесят второго" в октябре 2022 года на Херсонском направлении чего стоил. Тогда была встречена колонна БТР-70 с пехотой. Наши бойцы методично, посылая снаряд за снарядом, уничтожили шесть таких бронемашин. Противник запаниковал пытался развернуться и отступить, но 115-мм снаряды насквозь проламывали броню, убивая экипажи с находящейся за ней пехотой.

В социальных сетях появился ролик, снятый на месте уничтожения вражеской колонны, противник так и не смог что-то предпринять в ответ, а разбитая и сожженная техника потом еще долго ржавела на этом участке автомобильной трассы.

Алексей Брусилов