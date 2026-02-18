Трансатлантический кризис. Европейцы в совершенстве владеют искусством обманывать самих себя (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: речь Рубио в Мюнхене подтвердила жесткий настрой США в отношении ЕС

В Мюнхене Марко Рубио походил на помощника палача, который подает стакан воды жертве, которую только что гнали по раскаленным углям, пишет Spiegel. И Европа с благодарностью этот стакан приняла: лидеры ЕС рукоплескали словам о "партнерстве" и "ценностях", хотя Вашингтон ни на шаг не отступил от своего жесткого подхода.

Рене Пфистер (René Pfister)

Независимость? Новая уверенность в себе перед Вашингтоном? В Мюнхене хватило одной речи госсекретаря США Марко Рубио, чтобы европейцы вновь поверили в доброту администрации Трампа. Неужели можно быть настолько наивными?

Нет никаких сомнений, что для европейцев настали мрачные времена. Дональда Трампа с трудом удалось удержать от захвата Гренландии силой. Владимир Путин не проявляет никаких признаков того, что собирается прекратить боевые действия на Украине. Технологические гиганты из Кремниевой долины готовятся раздавить европейскую экономику. В такой ситуации приветствуется любой луч света в темноте. На Мюнхенской конференции по безопасности таким лучом света стал Марко Рубио.

Государственный секретарь США не ругал европейских партнеров, как в прошлом году вице-президент Джей Ди Вэнс, а назвал их "друзьями". Он описал Европу как духовную колыбель Соединенных Штатов и похвалил европейскую культуру от Моцарта до Rolling Stones. Он высоко оценил вклад немецких иммигрантов на Среднем Западе, которые помогли повысить качество пива в Соединенных Штатах — замечание, которое вызвало умиротворенную улыбку в баварском отеле в Мюнхене.

И когда Рубио завершил свою речь фразой о том, что Соединенные Штаты готовы защищать западную цивилизацию вместе со своими "уважаемыми партнерами", собравшаяся европейская политическая элита аплодировала ему стоя. Вольфганг Ишингер, председатель конференции по безопасности, заверил американского госсекретаря, что его речь была встречена со "вздохом облегчения": "Большое спасибо за поддержку нашего партнерства". Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль с благочестивой простотой сказал о Рубио: "Мы знаем, что он настоящий партнер".

Раскаленные угли

Если Дональд Трамп следил за речью своего госсекретаря и реакцией на нее, он, вероятно, умер от смеха. Как можно быть настолько наивными? В Мюнхене Рубио походил на помощника палача, который подает преступнику стакан воды после того, как того заставили бежать по раскаленным углям.

Рубио ни на йоту не отступил от политики Трампа. Он защищал его таможенную политику и империализм. Он безоговорочно поддерживал политику, ориентированную исключительно на национальные интересы, и назвал "мировой порядок, основанный на правилах" избитым термином. Рубио недвусмысленно дал понять, что европейцы могут быть партнерами США только в том случае, если они будут следовать идеологии Трампа "Америка прежде всего".

Что отличает Рубио от Трампа и Вэнса, так это способность облекать жесткую политику силы в форму изящной речи. Будучи более светским, чем его босс и второй после него человек, он знает, что нравится слушателям в Мюнхене, Париже и Брюсселе.

Сказка о возвращении к нормальной жизни

При наличии доброй воли реакцию европейцев на речь Рубио можно было бы интерпретировать как умелые действия континента, который делает вид, что все в порядке, пока не освободится от зависимости от США. Как доказательство того, что европейцы, со своей стороны, научились макиавеллистической игре власти и притворства. Но те, кто в Мюнхене разговаривал с американскими демократами, с ужасом наблюдавшими за овациями, вызванными речью Рубио, получили другое впечатление: что европейцы все еще питают иллюзию, что с Трампом возможно выстроить что-то вроде трансатлантического партнерства.

Может быть, Рубио больше, чем Трамп, верит в НАТО. А может быть, Элбридж Колби, представлявший в Мюнхене министерство обороны США и считающийся стратегическим мозгом Пентагона, не хочет размывать обещание США о гарантиях ядерной защиты. Но они оба подчиняются президенту США, который еще недавно угрожал вторгнуться в страну НАТО и захватить ее территорию. Это было все что угодно, но только не партнерство, основанное на ценностях, о котором говорил Рубио в Мюнхене.

В защиту канцлера Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона нужно сказать, что их речи, по крайней мере, риторически отражали серьезность ситуации. "Между Европой и Соединенными Штатами образовалась пропасть", — сказал канцлер и объявил о намерении наладить с Макроном диалог о европейском ядерном сдерживании.

Европа должна научиться языку силы, сказал французский президент и пообещал совместно с Германией построить истребитель для Европы. Но пока оба проекта безнадежно увязли в зарослях экономического эгоизма и национального тщеславия, что явно противоречит языку европейского самоутверждения.

Мюнхен стал хорошим барометром состояния Европы. Можно было увидеть ведущих представителей американских технологических концернов, которые со смесью ужаса и сочувствия говорили о том, насколько старый континент отстает от революции в области искусственного интеллекта. С речью выступил и глава киевского режима, который в своей борьбе с Путиным теперь полностью зависит от поддержки европейцев.

Выступали американские демократы, которые в самых ярких красках описывали своим друзьям в Мюнхене, как Трамп подрывает американскую демократию. С этой точки зрения, конференция по безопасности стала моментом ясности. Европейцы должны им воспользоваться. А не верить в сказку о том, что речь Рубио означает возвращение к привычной реальности.