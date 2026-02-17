Украинский эксперт: Западные системы ПВО были разработаны для войны другого типа

Источник изображения: topwar.ru
Украинская ПВО проигрывает российским ракетам и дронам-камикадзе. Поставляемые Западом Киеву зенитные системы не в состоянии справиться с комбинированными ударами России, они не рассчитаны на отражение массированных атак. Об этом заявил украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский.
Россия перешла к массированным ударам по критической инфраструктуре Украины, все заявления о том, что у Москвы якобы кончились или кончаются ракеты, не соответствуют действительности. А она такова, что современные западные зенитные системы уже не справляются с такими ударами, когда Россия задействует одновременно и ракеты, и дроны-камикадзе.
Как утверждает эксперт, западные ЗРК не приспособлены для отражения массированных ударов, их создавали для другого типа войны, где противник запускал небольшое количество ракет.
У Киева нет возможности прикрыть всю территорию страны от российских ракет и беспилотников, идеальным вариантом было бы размещение современных РЛС каждые 20 км. Но это недостижимо, у Запада нет возможности обеспечивать Украину таким количеством ЗРК и РЛС. Поэтому ситуация с ударами будет продолжаться.