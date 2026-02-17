Войти
Украинский эксперт: Западные системы ПВО были разработаны для войны другого типа

Источник изображения: topwar.ru

Украинская ПВО проигрывает российским ракетам и дронам-камикадзе. Поставляемые Западом Киеву зенитные системы не в состоянии справиться с комбинированными ударами России, они не рассчитаны на отражение массированных атак. Об этом заявил украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский.

Россия перешла к массированным ударам по критической инфраструктуре Украины, все заявления о том, что у Москвы якобы кончились или кончаются ракеты, не соответствуют действительности. А она такова, что современные западные зенитные системы уже не справляются с такими ударами, когда Россия задействует одновременно и ракеты, и дроны-камикадзе.

Как утверждает эксперт, западные ЗРК не приспособлены для отражения массированных ударов, их создавали для другого типа войны, где противник запускал небольшое количество ракет.

Есть колоссальное отличие философии систем ПВО, которые создавались во время Холодной войны, и то, что сейчас использует враг. Враг совершает массированные атаки, большое количество баллистических и крылатых ракет. И дополнительная нагрузка – ударные беспилотники.

У Киева нет возможности прикрыть всю территорию страны от российских ракет и беспилотников, идеальным вариантом было бы размещение современных РЛС каждые 20 км. Но это недостижимо, у Запада нет возможности обеспечивать Украину таким количеством ЗРК и РЛС. Поэтому ситуация с ударами будет продолжаться.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
