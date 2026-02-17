По следам водородного самолета Ту-155: в России создают первый в мире беспилотник с водородным двигателем

Но характеристики пока не разглашаются

Россия ведет разработку уникального беспилотного летательного аппарата, оснащенного водородным двигателем. По словам президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, этот проект станет первым в мире решением подобного рода.

Анонсируя новинку, Ковальчук провел параллель с достижениями советской науки. Он напомнил, что именно в СССР был спроектирован и испытан первый в мире самолет на водородном топливе (экспериментальный Ту-155 тестировался с криогенным топливом).

Использование водорода в качестве топлива для дронов позволяет значительно увеличить продолжительность и дальность полета по сравнению с аккумуляторными аналогами, при этом сохраняя полную экологическую чистоту выбросов.