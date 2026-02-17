Лучшее с Мюнхенской конференции: Кая Каллас делает каменное лицо, Линдси Грэм* сквернословит, а Марк Рютте разговаривает с собаками (Politico, США)

Politico: девять участников конференции в Мюнхене отметились странным поведением

Кая Каллас строила "каменное лицо", Линдси Грэм* не стеснялся в выражениях о Гренландии, а Марк Рютте делился странными историями про собак, пишет Politico. Именно этим отличилась Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года, а далеко не решением насущных вопросов.

Себастьян Старчевич (Sebastian Starcevic)

Вот девять самых запоминающихся и "мемных" моментов с крупнейшего в мире мероприятия в области военной безопасности.

После трех дней серьезной политической жизни редакция журнала Pоlitico решила поднять читателям настроение.

На Мюнхенской конференции по безопасности в 2026 году европейцам пришлось признать, что отношения с Вашингтоном оказались на грани срыва и что третья мировая война близка как никогда.

Наши неофициальные награды достались политикам, влиятельным фигурам и общественным деятелям в знак признания весьма сомнительных заслуг.

Самый дерзкий модник — Вольфганг Ишингер

В эти зимние февральские выходные председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер начал свою речь с того, что надел солнцезащитные очки — тут же ставшие моднейшим аксессуаром саммита 2026 года.

Это была задорная отсылка к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который в прошлом месяце произвел фурор на Всемирном экономическом форуме, выйдя на сцену в темных очках, чтобы скрыть лопнувший в глазу сосуд. Если на интернет-сленге, то Ишингер "порвал" Макрона.

Утешительный приз в категории "Мода" достался сенатору-республиканцу от Северной Каролины Тому Тиллису, который во время выступления внезапно осознал, что на нем носки с портретом Авраама Линкольна. Вот и думайте что хотите.

"Я не обратил внимания, какие носки я надеваю с утра, и мне только сейчас пришло в голову, что на них изображен сам Авраам Линкольн, наш президент времен гражданской войны", — заявил он, добавив, что это сугубая случайность.

Самые сочные выражения — Линдси Грэм*

"Да кому вообще не пофигу, чья там Гренландия?" — полюбопытствовал американский сенатор Линдси Грэм*. И сам себе ответил: "Лично мне — совершенно пофигу".

Еще несколько лет назад такие слова из уст высокопоставленного американского законодателя были совершенно немыслимы. Однако наше внимание привлекла даже не столько показная грубость республиканца, сколько другие "бомбы".

"Если нервничаете — хлопните пивка, сходите к врачу", — отрезал он европейцам, тревожащимся из-за риторики Трампа о НАТО и Гренландии.

"Время от времени в истории появляются форменные психи", — заявил союзник Трампа об иранском аятолле Али Хаменеи.

Или вот этот шедевр: "Никто же не будет мыть машину из проката" — так он попытался объяснить, для чего Трампу так понадобилась Гренландия.

Худшее каменное лицо — Кая Каллас

Верховный дипломат ЕС Кая Каллас не смогла утаить свой скепсис, когда посол США при ООН Майк Уолц начал выхваляться тем, сколько войн прекратил Вашингтон.

"Говорящая" реакция Каллас — как многозначительно она поджала губы и надула щеки — тут же "завирусилась", став воплощением обиды европейцев на американцев.

Главная словесная баталия — Кая Каллас против Майка Уолца

В ходе этой дискуссии страсти накалились, и Каллас затеяла с Уолцем полемику абсолютно по всем вопросам, начиная от спорного мирного плана Трампа по Газе и заканчивая отношением Вашингтона к союзникам. "Когда, например, воюет Россия, она воюет одна, потому что у нее нет союзников. Когда же воюет Америка, вас вообще-то поддерживают многие из нас — и при этом мы несем потери, — заявила она Уолцу под гром аплодисментов. — Значит, вам нужно, чтобы мы тоже были сверхдержавой".

Еще она раскритиковала созданный Трампом Совет мира за однобокую структуру власти, утверждая, что в нем не все равны. "Думаю, в этом и заключается разница в нашем мировоззрении", — сказала она, отпустив еще одну шпильку в адрес Уолца.

Еще один острый момент: Уолц вручил синюю бейсболку с надписью "Вернем ООН былое величие", а Каллас взяла ее и села, не проронив ни слова.

Пикировка № 2 — Радослав Сикорский против Петра Мачинки

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прочел вице-премьеру Чехии Петру Мачинке лекцию о том, как устроен Европейский союз.

Мачинка из популистской партии "Автомобилисты для себя" раскритиковал ЕС за недемократичность, заявив, что между избирателями и брюссельскими институтами нет решительно никакой связи. Сикорский парировал, что Европейский парламент избирается демократическим путем, а члены комиссии назначаются "демократически избранными" правительствами.

Решающим "апперкотом" Сикорский напомнил Мачинке, что чешские министры, как и еврокомиссары, тоже не избираются прямым голосованием. "Я же не говорю, что система недемократическая", — пробормотал Мачинка под изумленным взором Хиллари Клинтон.

Самые нелепые истории — Марк Рютте

В прошлом году весь мир схватился за голову, когда генсек НАТО Марк Рютте назвав Дональда Трампа "папочкой".

В беседе с Politico в Мюнхене бывший премьер-министр Нидерландов наконец-то объяснился. "Я должна спросить: откуда взялся этот „папочка“? У вас, что, в детстве были семейные неурядицы?", — пошутила корреспондент Politico Даша Бернс в прямом эфире.

Рютте сказал, что не рассчитывал на такой эффект и объяснил это тем, что английский для него не родной. "Я сказал, что иногда ему [Трампу] приходится быть строгим. И, конечно, только потом я осознал, что у слова „папочка“ есть и другие значения", — застенчиво промолвил Рютте.

В еще более странном эпизоде Рютте припомнил встречу с собакой на Украине и пустился подробно описывать, как пес, помогавший спасателям извлекать тела из-под завалов, якобы "посмотрел ему в глаза" и заявил, что "никогда не сдастся". Эта басня задумывалась как комплимент стойкости украинцев под натиском России, но телепатия Рютте с зоофильским душком (неважно, серьезно он или нет) прозвучала довольно странно.

Крупнейшая прибавка к самооценке — Александр Стубб

У Мюнхенской конференции имеется собственный книжный магазинчик, рядом с курилкой и проходом между гостиницами Bayerischer Hof и Rosewood.

С прилавков вовсю разлеталась книга финского президента Александра Стубба "Треугольник власти". (Несколько зловеще, но из классики в продаже был лишь "1984" Джорджа Оруэлла.)

Стубб то и дело играет с президентом США в гольф и слывет в Европе одним из "заклинателей" Трампа, знающих к нему подход. На конференции он постарался подчеркнуть, насколько изменилась американская внешняя политика.

"Думаю, мы немного сбили температуру в трансатлантических отношениях", — заявил Стубб, отметив, что беседовал с госсекретарем США Марко Рубио примерно через полчаса после его речи.

При этом Стубб подчеркнул Politico, что европейцы должны четко понимать перемены, произошедшие в Америке под началом Трампа, особенно новую иерархию приоритетов Вашингтона: "На первом месте — Западное полушарие, на втором — Индо-Тихоокеанский регион, и лишь на третьем — Европа".

Самый крутой "игнор" — Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии конференцию в минувшие выходные пропустила, отправившись вместо этого в дипломатическое турне по Африке. Ее отсутствие оказалось тем заметнее на фоне ее давнего стремления завоевать место под солнцем на мировой дипломатической арене.

Впрочем, это не помешало ей признать разногласия с другими европейскими лидерами, присутствовавшими на мероприятии. Так, она заявила итальянским СМИ, что не согласна с заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что "культурная война Великой Америки" Европы не касается.

Отсутствие Мелони также напомнило, где сосредоточена реальная сила в европейской обороне. Хотя премьер-министр Польши Дональд Туск и министр иностранных дел Чехии Петр Мачинка заявили о себе, основное внимание все же было приковано к старым военным державам: Великобритании, Франции и Германии.

Самые громкие овации — Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио в своей мюнхенской речи напомнил об общей истории Америки и Европы. "Мы должны быть вместе", — подчеркнул он.

Сам его тон, заметно более примирительный, чем вице-президента США Джей Ди Вэнса в прошлом году, вызвал бурные аплодисменты.

Не прошло и суток, как европейские лидеры осознали истинную суть сказанного, и их хвалы начали казаться несколько неуместными — в своей речи Рубио повторил типичную для лагеря "Великой Америки" критику глобализации и миграции.

Показателем того, в насколько плачевном состоянии оказались трансатлантические отношения, можно считать реакцию председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она заявила, что выступление Рубио ее "очень успокоило", и назвала его "хорошим другом" и "близким союзником".

*внесен в России в список террористов и экстремистов