MWM: НАТО разрабатывает меры по ограничению российского гражданского судоходства

НАТО готовит меры по ограничению российского гражданского судоходства в Арктике и Балтике, пишет MWM. В Москве предупреждают: планы морской блокады и захват танкеров в международных водах нарушают международное право. В Кремле готовятся к ответным шагам.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов предупредил, что члены НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, отметив, что это направлено на "ограничение свободы судоходства" и "попирает нормы международного права". По его словам, Запад "буквально переводит балтийско-арктический регион на „казарменное положение“", неуклонно расширяя военные операции и учения. Также сообщалось, что Норвегия, Швеция и Финляндия "ведут работу по повышению военной мобильности посредством развития транспортно-логистических коридоров с запада на восток, а также трансграничного использования баз и другой военной инфраструктуры".

Корчунов предупредил, что планы Запада силой ограничить доступ России к международным водам представляют собой прямую угрозу национальной безопасности и вынудят Москву принять контрмеры. Ранее, 13 февраля, сообщалось, что министр обороны Великобритании Джон Хили на Мюнхенской конференции по безопасности встретился с коллегами из стран Прибалтики и Северной Европы и обсудил планы незаконного захвата связанных с Россией нефтяных танкеров в международных водах. Силовой захват нефтяных танкеров государствами западного блока будет отнюдь не беспрецедентным: Вооруженные силы США с конца 2025 года развернули серию невиданных прежде операций против танкеров в международных водах с тем, чтобы пресечь экспорт венесуэльской нефти и нанести максимальный ущерб экономике страны. 9 февраля ВМС и береговая охрана США захватили танкер Aquila II в международных водах Индийского океана — минимум восьмое по счету судно, взятое на абордаж.

Комментируя продолжающиеся операции Запада против гражданского судоходства, министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно предупредил: "Цель Соединенных Штатов — доминировать в мировой экономике — реализуется с использованием весьма большого количества принудительных мер, которые не вписываются в честную конкуренцию". "Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов c энергоносителями, — подчеркнул Лавров. — Устраивается „война“ против танкеров в открытом море".

Стремительное развертывание сил НАТО в Арктике, в результате которого альянс постепенно подступает все ближе к российским рубежам, аналитики трактуют как попытку установить определенный контроль над Северным морским путем — недавно открывшимся проходом через российское Заполярье, который предлагает альтернативу для гражданской торговли, включая поставки нефти, вне акваторий под надзором Запада.

Северный морской путь привлек к себе внимание в октябре 2025 года, когда китайские грузовозы осуществили первую в истории контейнерную перевозку в Европу при поддержке российского атомного ледокольного флота. Это почти вдвое сократило время доставки по сравнению с южными маршрутами через Малаккский пролив и Суэцкий канал. Попытки западного блока пресечь судоходство в этом регионе впишутся в общие тенденции, наметившиеся в его операциях. Ожидается, что действия стран НАТО против гражданского судоходства не ограничатся собственно поставками нефти и будут направлены против широкого спектра гражданского экспорта. Так, в ноябре 2025 года американский спецназ поднялся на борт грузового судна в международных водах Индийского океана, взяв под контроль, изъяв и уничтожив гражданские товары, направленные из Китая в Иран. Еще в 2019 году американские военные взяли на абордаж и реквизировали северокорейский углевоз Wise Honest, который впоследствии был продан, а средства присвоены Министерством финансов США. Военно-морской институт США в 2020 году предложил нанять каперов для нападения на китайские гражданские суда с тем, чтобы усилить нажим.