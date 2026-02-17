Цахкна: Эстония нанесет удар вглубь России в случае вторжения в Прибалтику

Министр иностранных дел Эстонии пригрозил атаковать Россию, пишет Telegraph. Маргус Цахкна грозно предупредил, что если Москва "отважится напасть" на Прибалтийские государства, то НАТО нанесет "сокрушительный удар" вглубь ее территорий. Читатели издания не поняли, зачем России это надо, и отказались умирать ради прибалтов.

Джеймс Ротуэлл (James Rothwell)

"Мы перенесем войну на их территорию", — заявил эстонский министр иностранных дел The Telegraph.

НАТО будет наносить удары вглубь территории России, если та отважится напасть на прибалтийские страны, предупредил министр иностранных дел Эстонии, постаравшийся развеять опасения по поводу того, что Москва может молниеносно захватить земли на востоке.

В интервью газете The Telegraph Маргус Цахкна заявил, что прибалтийские государства, Эстония, Латвия и Литва, дадут отпор любому агрессору, после чего последует сокрушительный удар по российской территории.

"Мы перенесем войну на территорию России и будем наносить удары на очень большое расстояние вглубь ее территории. Мы точно знаем, что надо делать, — заявил Цахкна. — Поэтому мы ускоряем свои инвестиции и наращиваем возможности. По этой причине мы в своем регионе тратим пять процентов ВВП на оборону".

Цахкна имел в виду озабоченность военных кругов тем, что Россия планирует вторжение и частичную оккупацию одного из прибалтийских государств после окончания вооруженного конфликта на Украине, намереваясь всерьез проверить решимость НАТО (Россия не планирует "вторжение" ни в одну страну Прибалтики или какого-либо еще региона — прим. ИноСМИ).

В ходе недавних военных игр, разработанных бывшими военачальниками из НАТО и Германии, Россия по сценарию напала на Литву и всего за несколько дней добилась там большинства своих целей. Находящийся рядом с российской границей эстонский город Нарва также был назван одной из целей вторжения.

Однако министр Цахкна, давший интервью во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что такие сценарии устарели, поскольку страны Прибалтики существенно увеличили свои военные расходы и сегодня обладают большими возможностями для отражения российского нападения.

"Прежние планы были простыми: если Россия придет, то НАТО в конечном итоге победит в войне. В этом случае не останется ни одного эстонца. Нам такие планы неинтересны, — сказал он. — Это наш план, потому что другого у нас нет. Мы не можем пустить Россию в Прибалтику и только потом наносить ответный удар".

Смоделированный в Литве сценарий военных действий, который разработала немецкая газета Die Welt, вызвал огромный скандал, так как Россия вышла из них явным победителем, а НАТО оказалась парализованной из-за нерешительности.

Во время этой симуляции Соединенные Штаты отказались выполнять условия статьи 5 устава НАТО о взаимной обороне, опасаясь, что это приведет к третьей мировой войне. А Германия не сумела дать отпор вторгшимся российским войскам, хотя одна из ее бригад дислоцируется в Литве.

Согласно сценарию симуляции, Россия нашла оправдание своему вторжению, сфабриковав "гуманитарный кризис", похожий на тактику действий на Украине. Там Москва утверждала, что начала военную операцию в поддержку угнетенных русскоязычных меньшинств. По сценарию российские войска захватили литовский город Мариямполе, а затем взяли под свой контроль стратегически важный Сувалкский коридор.

Исход военной игры вызвал раздражение у прибалтийских руководителей, так как предполагалось, что эти страны в состоянии дать отпор силам вторжения.

"Откровенно говоря, такие сценарии оскорбительны для прифронтовых государств, о которых слишком часто говорят как о пассивных объектах, а не как о субъектах, способных действовать самостоятельно", — написал недавно в соцсети Х эстонский посол в Британии Свен Сакков.

Литовский полковник в отставке Гинтарас Багдонас рассказал литовскому национальному радио и телевидению: "Написанное там — это чушь. Я не знаю целей этой военной игры, возможно, они сугубо политические — показать угрозу, просветить собственное население, граждан Германии или других стран".

Комментарии читателей Telegraph:

Jeff Watkins

Чем быстрее у нас будет общеевропейское мирное соглашение, тем лучше. Зачем России вторгаться в Европу и Великобританию? Что у нас есть такого, что им нужно?

Robert Jones

Где доказательства, что Россия имеет виды на страны Прибалтики, или это очередная русофобская пропаганда?

JH London

Очередные жесткие заявления от Европы. Полные фантазии, как обычно. Примерно столько же стальной решимости, сколько в слоеном тесте.

Ken Mason

"Оказалась парализованной из-за нерешительности" — для меня это ключевые слова в этой статье. Она идеально описывает ЕС, за исключением тех случаев, когда они планируют злобные нападки на Британию.

William Thomas

Я прекрасно могу представить себе этот паралич, вызванный нерешительностью, о котором говорится выше.

Jason Turvey

У Путина нет причин вторгаться в страны Прибалтики, и это реакционная риторика.

Gred Norton

НАТО угрожает "ударами вглубь", как будто они уже годами не тыкают Россию палкой через дальние атаки Украины по нефтебазам, авиабазам и даже Черноморскому флоту.

Они делают вид, что Киев действует сам по себе — конечно, с западными ракетами и спутниковой разведкой в придачу. Теперь они трубят о противостоянии в Прибалтике, отчаянно желая развязать войну, сценарий которой им не терпелось написать.

(...)

Frankie Spencer

Нет, НАТО этого не сделает. Запад не собирается уничтожать себя в ядерной войне ради страны с населением и ВВП меньше, чем у Бирмингема!