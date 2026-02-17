Австралия в рамках проекта AUKUS выделила 2,8 млрд. долл. США на строительство верфи в Осборне

ЦАМТО, 16 февраля. Федеральное правительство Австралии и правительство штата Южная Австралия приступили к реализации критического этапа программы AUKUS, направленного на создание инфраструктуры для строительства многоцелевых АПЛ.

Основным промышленным хабом определена верфь в Осборне. Общий объем вложений в проектирование и строительство верфи оценивается в 30 млрд. австр. долл. (21,2 млрд. долл. США) в течение ближайших десятилетий. Первоначальный транш составил 3,9 млрд. австр. долл. (2,8 млрд. долл. США), из которых около 2 млрд. австр. долл. направлено на инженерную подготовку площадки.

Площадь верфи составит более 75 га, что в 10 раз превышает текущий проект Осборн-Саут. Инфраструктура включает цех металлоконструкций длиной 420 м, зоны окончательной сборки, испытаний и спуска на воду. Для возведения конструкций потребуется 126 тыс. тонн спецстали.

В рамках проекта подписан меморандум о взаимопонимании между компаниями BAE Systems, Raytheon Australia, General Dynamics Mission Systems и Thales. Сформированная группа займется интеграцией боевых систем АПЛ типа SSN-AUKUS.

Справка ЦАМТО:

В соответствии с планом AUKUS, начиная с 2030-х годов, Австралия приобретет до пяти подводных лодок класса "Вирджиния" (на текущий момент одобрена поставка 3 АПЛ), включая одну новую в версии Block VII и две Block IV из наличия ВМС США.

Тем временем, Канберра продолжает развивать внутренние мощности по строительству собственных атомных подводных лодок. При этом, совместно разработанные подводные лодки класса SSN-AUKUS, как ожидается, вступят в строй в 2040-х годах.

Реализация проекта AUKUS в Осборне осуществляется в рамках трехстороннего партнерства (Австралия, Великобритания, США) по утвержденному графику "Оптимальный путь" (Optimal Pathway). Проект разбит на четыре ключевых этапа:

I. Формирование нормативно-правовой и технологической базы (2021-2023 гг.)

В сентябре 2021 года было официально объявлено о создании партнерства AUKUS и начале 18-месячного периода консультаций по определению типа будущей АПЛ.

Март 2023 года: утверждение дорожной карты Optimal Pathway. Площадка в Осборне официально определена как единственное место строительства австралийских атомных субмарин.

Июль 2023 года: создание Австралийского агентства по атомным подводным лодкам (ASA) для оперативного управления программой и НИОКР.

II. Развертывание инфраструктуры и подготовка (2024-2027 гг.)

2024-2025 гг.: выкуп дополнительных земель (около 70 га) и начало подготовительных инженерных работ в Осборне. Выделение первоначального финансирования в размере 3,9 млрд. австр. долл.

2027 год: начало ротационного присутствия АПЛ США и Великобритании в Перте (проект SRF-West) для отработки процедур ТОиР, которые в дальнейшем будут внедрены в Осборне.

III. Переходный период и освоение технологий (2028-2032 гг.)

2028 год: запуск Академии профессиональных навыков в Осборне. Начало массовой подготовки технических кадров (до 1000 чел./год).

2030 год: завершение строительства основных цехов и эллинга для сборки АПЛ.

Начало 2030-х гг.: передача Австралии первой АПЛ типа "Вирджиния" из состава ВМС США для формирования первичного атомного флота и обучения экипажей.

IV. Серийное строительство и передача флоту (2033-2042+ гг.)

Середина 2030-х гг.: закладка первой АПЛ австралийской постройки типа SSN-AUKUS в Осборне с использованием британского проекта и американских систем вооружения.

Начало 2040-х гг.: спуск на воду и начало ходовых испытаний первой SSN-AUKUS ("Lead Boat").

2042 г. и далее: Выход верфи на проектную мощность. Передача АПЛ заказчику с интервалом в несколько лет для замены устаревающих ДЭПЛ типа "Коллинз".