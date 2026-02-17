Завод в Уэльсе по производству боеприпасов, который считается ключевым для пополнения запасов Великобритании и оказания помощи Украине, так и не начал работу (The Guardian, Великобритания)

Британские солдаты готовят снаряды для самоходной артиллерийской установки AS-90 во время военных учений Winter Camp 23 близ Тапы, Эстония, 7 февраля 2023 года.

The Guardian: BAE Systems сорвала сроки запуска завода по производству снарядов

Компания BAE Systems сорвала сроки запуска нового завода по производству боеприпасов в Уэльсе, пишет The Guardian. Ожидалось, что это предприятие увеличит производственные мощности Великобритании по выпуску артиллерийских снарядов в 16 раз.

Алекс Дэниел (Alex Daniel)

Эксклюзивный материал: задержка с открытием завода в Гласкоде — новый удар по вооруженным силам Великобритании и по возможностям страны поставлять снаряды на Украину.

Спустя полгода после запланированного запуска новый завод в Уэльсе, который считается ключевым для увеличения производства боеприпасов в Великобритании, так и не открылся. Это очередная неудача после долгой череды задержек, преследующих британские вооруженные силы.

Ожидалось, что завод по производству взрывчатых веществ в Гласкоде (южный Уэльс) увеличит производственные мощности Великобритании по выпуску артиллерийских снарядов в 16 раз, что поможет пополнить сокращающиеся запасы и увеличить поставки на Украину.

По данным The Guardian, запуск производства был запланирован на начало лета прошлого года, но этого до сих пор не произошло.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию компания BAE Systems подтвердила задержку, заявив, что она была вызвана принятым в процессе строительства в 2025 году решением удвоить мощности завода в Гласкоде.

Крупнейший производитель оружия в Европе BAE является владельцем этого завода, который является частью обширного комплекса по выпуску боеприпасов, существующего в этом месте с 1940 года.

Власти хотят резко увеличить способность Великобритании производить взрывчатые вещества внутри страны, чтобы уменьшить зависимость от других стран. Ранее BAE импортировала из США и Франции взрывчатое вещество гексоген, которое используется в артиллерийских снарядах.

Непредсказуемая позиция Дональда Трампа в отношении Украины и угрозы ввести пошлины для стран НАТО из-за Гренландии усилили опасения по поводу зависимости от поставок военной техники из США в будущем.

Компания BAE заявила, что открытие завода в Гласкоде поможет значительно увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов, нарастив их поставки в 16 раз по сравнению с 2023 годом. Эти снаряды, соответствующие стандартам НАТО, обычно запускаются из самоходных полевых орудий.

Аналитик в области обороны Фрэнсис Туса заявил, что 155-мм снаряды являются "основными для всех вооруженных сил, когда они вступают в войну", поэтому наличие необходимых запасов "крайне важно".

Туса отметил, что невозможность открыть завод в Гласкоде вовремя нарушает эти планы и что подобные задержки "очень разочаровывают, в первую очередь британских военных".

Задержка произошла из-за колебаний правительства по поводу военных расходов. План инвестиций в оборону, который первоначально ожидался прошлой осенью, неоднократно откладывался на фоне предупреждений о том, что в течение следующих четырех лет британские вооруженные силы столкнутся с дефицитом финансирования в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов.

Это уже привело к приостановке контрактов в рамках программы по созданию истребителей нового поколения для Великобритании, известную как Tempest, и на поставку новых военных вертолетов. Эти задержки поставили под сомнение будущее 3 тысяч рабочих мест в Йеовиле, где расположен завод итальянского производителя Leonardo.

По данным The Guardian, BAE выпускает 3–5 тысяч 155-мм снарядов в год. Это означает, что даже обещанное "шестнадцатикратное" увеличение производства позволит достичь выпуска лишь 80 тысяч снарядов в год. Для сравнения: крупнейший производитель оружия в Германии Rheinmetall в прошлом году открыл новый завод, который к 2027 году позволит стране выпускать 1,1 миллиона снарядов.

По словам Фрэнсиса Тусы, "отсутствие наращивания производства 155-мм боеприпасов в Великобритании означает, что любые армейские подразделения, развернутые в Восточной Европе, или подкрепления в Эстонии на данный момент будут иметь достаточное количество 155-мм боеприпасов [всего лишь] на несколько дней. Даже имея в распоряжении 64 тысячи снарядов, они смогут сражаться от силы месяц".

Отвечая в начале февраля на вопрос о заводе в Гласкоде, министр по вопросам боеготовности и оборонной промышленности Люк Поллард сказал: "Что касается взрывчатых веществ для наших систем вооружения, нам они нужны в больших количествах... Я хотел бы, чтобы в Великобритании производилось больше боеприпасов".

Расширенный комплекс по производству взрывчатых веществ компании BAE в Гласкоде занимает площадь около 405 гектаров в графстве Монмутшир и насчитывает около 870 сотрудников. Боеприпасы, производимые на другом предприятии в Вашингтоне, на северо-востоке Англии, отправляются в Гласкод, где их начиняют взрывчатыми веществами. Предполагается, что новое предприятие не создаст новых рабочих мест, поскольку оно в основном автоматизировано.

Завод является частью более широкой инвестиционной программы оборонной компании в размере 150 миллионов фунтов стерлингов в предприятия по производству боеприпасов, реализуемой в последние годы и охватывающей Вашингтон и Рэдвей Грин в Чешире, где производятся боеприпасы для стрелкового оружия. Завод в Гласкоде остается единственным пока не завершенным предприятием.

Как заявил представитель BAE Systems, "наш полностью автоматизированный завод по производству боеприпасов структурно завершен и вступил в фазу испытаний. После начала строительства мы приняли стратегическое решение удвоить производственную мощность по сравнению с первоначальным проектом, чтобы увеличить возможности выпуска по 155-мм боеприпасам в шестнадцать раз, что повлияло на график работ. Это современный завод, поэтому нам потребовались дополнительные сроки, чтобы обеспечить абсолютную точность и безопасность для наших сотрудников. Мы также продолжаем поставлять боеприпасы с уже существующих предприятий".

Компания BAE отказалась уточнить, когда завод будет открыт.

Между тем британское правительство заявило, что в ближайшие годы будет построено еще шесть новых заводов по производству боеприпасов, но не уточнило, где они будут расположены.

Представитель правительства заявил: "Мы не хотим комментировать слухи по поводу запасов наших боеприпасов, так как это только на руку [Владимиру] Путину. Мы готовы ответить на новые угрозы самым значительным увеличением расходов на оборону со времен холодной войны, включая инвестиции в развитие производства боеприпасов в Великобритании, чтобы увеличить поставки для наших вооруженных сил. Текущее состояние завода в Гласкоде не влияет на наши возможности оказывать Украине необходимую поддержку в ее борьбе против России".