Что ждет дальше Гренландию и Украину? Вопросы после Мюнхенской конференции по безопасности остаются (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: на Мюнхенской конференции вскрылись разногласия по поводу Украины

На Мюнхенской конференции Европа вновь продемонстрировала внутренний раскол, так и не предложив реальных решений по Украине, пишет The Guardian. В то же время вновь звучали заявления о новых "гарантиях", которые лишь затягивают конфликт.

Только важное

Джонатан Йерушалми (Jonathan Yerushalmy)

Мировые лидеры встретились в Германии и снова разъехались на год, но многие вопросы остались нерешенными

Мюнхенская конференция по безопасности на протяжении десятилетий слывет форумом, где куются новости: именно здесь мировые лидеры встречаются с другими политиками, журналистами и представителями гражданского общества, обсуждая важнейшие проблемы планеты.

В последние годы именно здесь звучали самые громкие речи, изменившие сам облик мировой политики. От публичной ссоры союзников по НАТО из-за Ирака в 2003 году и речи Владимира Путина в 2007 году до яростных нападок Джей Ди Вэнса на европейские страны в 2025 году — их эхо не утихало еще долго даже после окончания самого мероприятия.

Пыль после конференции этого года еще не осела до конца, и вот несколько вопросов по итогам конференции:

Сможет ли Европа "очнуться" в переменчивом мире?

В 2025 году европейские лидеры остались настолько ошеломлены нападками вице-президента США на их взгляды ценности, что многие прибыли на конференцию этого года с ощущением безотлагательности. За несколько дней до мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон заявил: "Предстоит момент пробуждения. Европе пора проснуться".

Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в своих речах попытались наметить новый, независимый путь для европейских держав, стремясь при этом сберечь союз с Вашингтоном. Оба лидера объявили, что начали переговоры о европейском ядерном сдерживании.

В субботу премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался за более тесные военные отношения с Европой, подчеркнув, что его страна "уже не та Великобритания, которой была в годы Брексита".

Назвав Европу "дремлющим гигантом", Стармер подчеркнул, что более тесные военные связи между Великобританией и ЕС отнюдь не означают ослабления отношений с США или НАТО.

Сохранят ли США и Европа единство?

Госсекретарь США Марко Рубио в своем субботнем выступлении взял гораздо более примирительный тон, чем Вэнс в 2025 году.

"США тесно связаны с Европой, и наше будущее всегда было связано, и так и будет впредь", — сказал он.

Рассуждая о том, как США при Трампе строят новый мировой порядок, Рубио заявил: "Если потребуется, мы готовы действовать в одиночку, но мы бы предпочли сделать это вместе с вами — нашими друзьями здесь, в Европе".

Днем ранее результаты опроса YouGov показали, что среди шести крупнейших европейских держав благосклонность к США достигла низшей отметки за десятилетие регулярных исследований.

"Между Европой и США образовался раскол", — констатировал Мерц в своей пятничной речи.

"Культурная война движения „Великая Америка“ — это не наша война. Свобода слова для нас заканчивается, когда начинается нарушение человеческого достоинства и конституции. Мы верим не в пошлины и протекционизм, а в свободную торговлю", — заявил канцлер Германии под гром оваций.

Верховный дипломат ЕС Кая Каллас осудила "модную евротравлю" со стороны США: "Когда я путешествую по миру, то вижу страны, которые по-прежнему на нас равняются, потому что мы представляем ценности, которые все еще в чести".

Отказался ли Трамп от Гренландии?

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и ее гренландский коллега Йенс-Фредерик Нильсен провели в кулуарах конференции в пятницу пятнадцатиминутную встречу с Рубио, которую сама Фредериксен назвала "конструктивной".

Однако днем позже за круглым столом по безопасности в Арктике она предположила, что Трамп по-прежнему намерен завладеть Гренландией — несмотря на то, что недавно формально отказался от угроз захватить ее силой.

"Все нас спрашивают, считаем ли мы, что всё кончено? Я хочу сказать: нет, не считаем", — сказала Фредериксен.

Для обсуждения проблем безопасности Вашингтона в Арктике была создана рабочая группа США — Дания — Гренландия, однако Фредериксен и Нильсен в совместном выступлении в субботу подчеркнули, что давление на островитян "неприемлемо".

Приблизился ли мир на Украине?

В пятницу Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами, посвященную Украине, и в своей речи почти не упомянул российскую спецоперацию. Однако он выкроил время встретиться с Владимиром Зеленским в кулуарах конференции.

Во вторник в США должна состояться трехсторонняя встреча противоборствующих сторон, между тем в своем выступлении на конференции Зеленский заявил, что Украина делает "все" для прекращения конфликта, и подчеркнул, что единственный способ достичь соглашения — это реальные гарантии безопасности.

"Американцы часто возвращаются к теме уступок, но слишком часто они обсуждаются лишь в контексте Украины", — заметил он.

Он сказал, что Киеву нужны гарантии безопасности со стороны США сроком минимум на 20 лет, чтобы подписать достойный мир, а также призвал установить четкую дату, когда Украина сможет вступить в ЕС.

Кто из ведущих демократов посетил Мюнхен?

На протяжении многих лет Мюнхенская конференция по безопасности служила плацдармом для будущих кандидатов в президенты и возможностью заявить о внешнеполитических позициях.

В этом году видные демократы прибыли в Мюнхен с тем посылом, что европейские лидеры должны противостоять Трампу. Присутствовали губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сенатор от Аризоны Рубен Гальего и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, однако в центре внимания оказалась член Палаты представителей от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес — после визита ее даже начали прочить в ведущие кандидаты на выборах 2028 года.

Изложив, как она выразилась, левую "альтернативу" внешней политике США, Окасио-Кортес обвинила Трампа в подрыве трансатлантического единства и стремлении к "эпохе авторитаризма".

Отвечая на вопрос о том, должен ли следующий кандидат в президенты от Демократической партии пересмотреть вопрос о военной помощи Израилю, Окасио-Кортес назвала нецелесообразной "совершенно безусловную помощь, которая поступает, что бы они ни делали".