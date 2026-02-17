Премьер Словакии Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще 4 истребителей F-16

ЦАМТО, 16 февраля. Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16.

"Мы заказали у США 14 самолетов F-16, есть интерес увеличить их количество до 18 ед. Мы заинтересованы в том, чтобы получить еще четыре самолета в эскадрилью ВВС Словакии", – цитирует "РИА Новости" заявление Р.Фицо, которое он сделал 15 февраля по итогам переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе.

Как отмечает агентство, поставка заказанных Словакией в США 14 истребителей F-16 должна была начаться в 2022 году, но ее отложили на 2024 год. Причиной этого решения американская сторона называла нехватку комплектующих на производственной линии Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина).

Справка ЦАМТО

Минобороны Словакии объявило о прибытии 30 декабря 2025 года на авиабазу "Кучина" очередной партии из трех многоцелевых истребителей F-16 Блок.70, предназначенных для ВВС страны.

После прибытия истребители прошли техническую проверку. Таким образом, с прибытием новой партии в Словацкой Республике находятся 10 самолетов F-16C/D (девять одноместных и один двухместный).

Оставшиеся четыре F-16C/D прибудут в страну после завершения курса подготовки личного состава ВВС Словакии в США. Предварительно достижение подразделением начальной готовности к боевому применению запланировано на середину 2026 года.

В апреле 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Словакии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 истребителей F-16V конфигурации Блок.70/72, другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Как было заявлено, полная стоимость заказа может составить 2,91 млрд. долл.

Министр обороны Словакии Петер Гайдош подписал письма с предложением и принятием предложения (LOA) о покупке в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 самолетов F-16, боеприпасов, логистической поддержки и обучения летчиков и технического персонала 12 декабря 2018 года. Стоимость пакета составила 1,589 млрд. евро (1,8 млрд. долл.).

ВВС Словакии должны получить 12 одноместных и два двухместных истребителя F-16V Блок.70/72. Предполагалось, что первый самолет будет поставлен в последнем квартале 2022 года, а все истребители – к концу 2023 года, однако различные проблемы негативно сказались на графике реализации проекта.

В итоге первый самолет был передан МО Словакии в США в январе 2024 года. В Словакию первая пара самолетов прибыла 22 июля 2024 года.

15 декабря 2025 года компания Lockheed Martin объявила о завершении производства всех истребителей F-16 Блок.70 в рамках заказа от МО Словакии. Самолеты были собраны на предприятии в Гринвилле (шт.Южная Каролина) и прошли приемку DD250 в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Теперь Минобороны Словакии рассматривает возможность закупки четырех дополнительных самолетов.