Британия направит 500 млн. долл. в 2026 году на разработку гиперзвукового оружия

232
0
0
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 16 февраля. Великобритания направит 400 млн. фунтов стерлингов (более 500 млн. долл.) в текущем году на разработку гиперзвукового оружия и оружия большой дальности, сообщило 13 февраля Министерство обороны страны.

"Великобритания расширяет сотрудничество с ключевыми европейскими союзниками в разработке нового высокоточного и гиперзвукового оружия большой дальности. Расходы на эти проекты в текущем финансовом году превысят 400 млн. фунтов стерлингов", – цитирует "РИА Новости" заявление военного ведомства.

Речь идет, в частности, о совместном с Францией и Италией проекте Stratus по созданию ракеты следующего поколения, которая заменит Storm Shadow. Новые ракеты будут рассчитаны на поражение кораблей и средств ПВО противника.

Кроме того, совместно с Германией разрабатывается дальнобойная система Deep Precision Strike с дальностью действия более 2000 км. Как утверждается, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией. Ожидается, что она поступит на вооружение в 2030–х годах.

Страны
Великобритания
Германия
Италия
Франция
SCALP
ГЗЛА
