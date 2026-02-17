Bloomberg: НАТО готовит реформу организации системы ПВО с учетом уроков конфликта на Украине

ЦАМТО, 16 февраля. НАТО планирует реформировать систему ПВО к июльскому саммиту, перейдя от миссии воздушного патрулирования в мирное время к постоянной модели защиты от ракетных и беспилотных угроз с учетом уроков конфликта на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"НАТО готовит масштабную реформу своей противовоздушной обороны к июльскому саммиту, учитывая опыт конфликта на Украине… Реформа предполагает переход от системы воздушного патрулирования, которая подразумевает мониторинг воздушного пространства государств в мирное время, к полноценной системе ПВО, ориентированной на отражение вторжений и атак с использованием ракет и дронов", – пишет издание.

План реформы включает придание миссии "Восточный страж", запущенной осенью после ряда инцидентов в Польше и Западной Европе, постоянного характера, укрепление возможностей по сдерживанию дронов и гиперзвуковых угроз, а также использование как наземных средств, включая перехватчики, так и воздушных ресурсов альянса.

Как напоминает "РИА Новости", генсек НАТО Марк Рютте 12 октября заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry) для усиления обороны восточного фланга военного блока в свете инцидента с БЛА в Польше.