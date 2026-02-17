Войти
Боевые расчеты БРК «Бал» Балтийского флота поразили условные цели в море

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Боевые расчеты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Балтийского флота отработали поражение условных целей на побережье в Калининградской области. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе флота.


В рамках учений ракетчики провели марш-бросок из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где выполнили приведение в готовность пусковых установок по нормативам. Отмечается, что преимущество БРК «Бал» является высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки.

В рамках планового мероприятия было отработано нанесение ударов по надводным целям условного противника с выполнением электронных ракетных пусков. Затем были исполнены разные способы размещения техники на различных позициях, организация маскировки, а также смена боевого порядка и местоположения после применения оружия.

Ракетчики тренировано провели мероприятия по охрани орудия, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Комплекс с высокой эффективностью выполняет задачи в рамках проводимых учений Балтийского флота. Расчеты ракетчиков выполняют все внезапные вводные, показывая высокую выучку», — рассказал военнослужащий с позывным Гром.

Пресс-служба флота 9 января сообщила, что российские корабли «Стойкий» и «Ельня» Балтийского флота прибыли в ЮАР для участия в трехсторонних учениях «Воля к миру 2026». Отмечалось, что в учениях примут участие венно-морские силы (ВМС) России, Китая и ЮАР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
ЮАР
Продукция
Бал РК
Проекты
20380 Корвет-1
БПЛА
БФ
Военные учения
