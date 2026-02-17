Войти
Военное обозрение

УАЗы в «погонах»: будет ли востребован вариант автомобиля с дизельным двигателем в армии?

276
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ульяновский автомобильный завод планирует запустить производство автомобилей УАЗ с новым силовым агрегатом ближе к III кварталу 2026 года. Об этом рассказала пресс-служба предприятия в январе популярным изданиям. Автомобили получат дизельный двигатель 1,9 л в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач (6МТ). Максимальная мощность двигателя 136 л.с. при 4000 об/мин, максимальный крутящий момент 310 Нм при 1800-2800 об/мин, экологический класс Евро-5.

Весной эта модель прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Однако пока грузовик «УАЗ» с дизельным двигателем и шестиступенчатой механической трансмиссией всё еще имеет статус «предсерийного».

Для коммерческих перевозок более подходят дизельные машины, для них такой тип мотора более предпочтителен, поскольку он обладает большей тягой и лучшей экономичностью по сравнению с бензиновым. В вооруженных силах основная часть военной автомобильной техники тоже оснащена дизелями, но все они имеют экологический класс Евро-0 и не предъявляют высоких требований к качеству топлива, а многие являются многотопливными.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее УАЗовские модели «Профи» оснащались только бензиновыми моторами или получали модификации на сжиженном или компримированном природном газе. В нашей стране просто не выпускались дизели, подходящие для легких коммерческих автомобилей. Запуск летом 2023 года производства в Татарстане 136-сильного двухлитрового турбодизеля для грузовичков Argo дал шанс на появление этого мотора под капотом УАЗа.

Разумеется, просто взять и установить новый двигатель на машину невозможно. Для серийного производства нужны серьезная адаптация и многочисленные тесты. Именно поэтому практически сразу после начала выпуска таких моторов в РФ на Ульяновском автозаводе собрали партию тестовых грузовичков для испытаний и доводки нового силового агрегата.

Автомобиль без труда стартует со второй и бодро набирает скорость. Тяга на «низах» ломовая. Для грузового автомобиля самое то. На городских улицах пустой грузовик может дать фору иным легковушкам. Главное - не лениться почаще переключать передачи: раскручивать мотор выше 3 тыс. об/мин нет никакого смысла - машина уверенно едет на «низах». Шумоизоляция в «Профи» похуже «Патриота» - свист турбины «солирует» в общей шумовой нагрузке. Коробка передач с четким включением передач и короткими ходами рычага КПП. Машина показывает средний расход солярки в 11,6 л на 100 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"