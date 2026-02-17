Министерство обороны Индии одобрило заказ на 288 ракет для российских зенитно-ракетных комплексов С-400 (Military Watch Magazine, США)

MWM: Индия заказала 288 ракет для российских ЗРК С-400 на миллиард долларов

Нью-Дели одобрил приобретение большой партии ракет для российского ЗРК С-400, пишет MWM. Эти боеприпасы считаются самыми дальнобойными из всех, что Россия когда-либо поставляла на экспорт. Развертывание комплексов С-400, признанных самыми эффективными в мире, придало Индии небывалую силу и полностью изменило правила игры, отмечают военные.

Индийский совет по оборонным закупкам одобрил приобретение 288 новых ракет для российской зенитно-ракетной системы С-400 в рамках контракта на сумму 1,1 миллиарда долларов. Это первая новость с октября 2025 года, когда мировым СМИ стало известно о переговорах Москвы и Нью-Дели. В настоящее время военно-воздушные силы Индии являются крупнейшим зарубежным покупателем упомянутого ЗРК российского производства. В октябре 2018 года индийские ВВС приобрели укомплектованные пусковые установки С-400 для пяти полков на сумму 5,4 миллиарда долларов. Четыре из них уже стоят на дежурстве, поставка последнего ожидается в течение 2026 года. Для российских вооруженных сил С-400 стал ключевой системой противовоздушной обороны на фоне задержек в разработке истребителей пятого поколения; при этом ЗРК признаны самыми эффективными в мире.

Боевые испытания С-400 начались в феврале 2022 года, когда российские войска применили его против нескольких целей на Украине. Три года спустя ВВС Индии отчитались об успешном боевом пуске и уничтожении пакистанских самолетов. После этих событий стало известно, что силы Нью-Дели оснащают зенитные установки управляемыми ракетами большой дальности 40Н6. Это вооружение признано самым дальнобойным из всего, что Россия когда-либо поставляла на экспорт.

Вышеупомянутые ракеты позволили индийской стороне сбить как минимум один пакистанский самолет с расстояния около 300 километров. При этом заявленная дальность 40Н6 составляет 400 километров, что позволяет наносить высокоточные удары вглубь территории противника. Такие характеристики, по мнению ряда военных экспертов, позволяют предположить, что именно эти дальнобойные ракеты станут основой поставок для уже развернутых пусковых установок.

Индийское командование высоко оценило работу С-400, особенно на фоне того, что единственный поставленный западный самолет, французский истребитель Rafale, показал себя в условиях реального боя крайне неудовлетворительно. Премьер-министр Нарендра Моди 13 мая 2025 года, комментируя военные действия, особо отметил эффективность системы: "Такие платформы, как С-400, придали стране небывалую силу". Три месяца спустя командующий ВВС маршал авиации Амар Прит Сингх заявил: "Система С-400, которую мы недавно приобрели, изменила правила игры <…> Дальность поражения позволяла удерживать [вражеские] самолеты на расстоянии, недоступном для применения дальнобойного оружия класса "воздух-земля", включая планирующие бомбы".

Заказ 288 дополнительных зенитных ракет для системы С-400 может помочь ВВС Индии достичь трех основных целей. Во-первых, силам противовоздушной обороны критически важно пополнить запас вооружения, израсходованного за время прошлогодних боевых действий с Пакистаном. Ведомство готово пойти на дополнительные траты, связанные с дорогостоящими 40Н6. Во-вторых, Нью-Дели с 2018 года обновляет оснащение батальонов, дислоцированных в стратегически важных приграничных районах. В-третьих, постоянная модернизация пусковых установок С-400 позволяет индийской армии улучшать собственные средства радиоэлектронной борьбы и наведения, используя передовые разработки.

Вероятно, эффективность индийских полков С-400 еще больше возрастет за счет покупки других дополнительных средств, разработанных для противовоздушной обороны дальнего действия. В декабре ряд государственных СМИ сообщил, что Нью-Дели инициировал переговоры с Москвой о потенциальной закупке системы ПВО дальнего действия С-500. Считается, что новейшая платформа способна противостоять спутниковым группировкам наведения и даже сбивать межконтинентальные баллистические ракеты. По мнению экспертов, радары-обнаружители, установленные на С-500, смогут кратно увеличить радиус эффективного действия уже стоящих на вооружении платформ.

В январе 2026 года индийское национальное телевидение сообщило, что Москва и Нью-Дели вывели переговоры о закупках истребителей пятого поколения Су-57 на "технический уровень обсуждения". Таким образом военное ведомство официально подтвердило намерения по оборонному заказу, слухи о котором ходили несколько месяцев. Данная модель многоцелевого самолета оснащена передовой радиолокационной системой; кроме того, анонсирована разработка радаров нового поколения, которые должны быть представлены в наступившем году.

Помимо всего вышеперечисленного, с сентября 2025 года министерство обороны Индии ведет переговоры о расширении количества развернутых полков С-400, не считая пяти уже поставленных и укомплектованных. Местные СМИ сообщают, что в 2026 году ведомство должно разместить оборонные заказы на официальных ресурсах.