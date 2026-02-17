«Доставка горючего беспилотниками — это реалии сегодняшнего дня»

Начальник управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ Владимир Демиров — о том, как новые технологии меняют тактику снабжения войск топливом

Топливо для военной техники, действующей на передовой в зоне СВО, начали доставлять беспилотники, по дну рек российские военные прокладывают трубопроводы, а корабли ВМФ скоро смогут заправляться на необорудованном побережье. О том, как меняется система обеспечения топливом боевых машин, самолетов и кораблей, об инновационных образцах заправочной техники и технологиях в интервью «Известиям» рассказал начальник управления (ракетного топлива и горючего) департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, полковник Владимир Демиров. Беседа состоялась в преддверии Дня службы горючего ВС РФ, который отмечается 17 февраля.

«Повысили скрытность и мобильность доставки топлива»

— За время специальной военной операции существенно изменилась тактика действий войск, получили развитие новые виды вооружений. Как это повлияло на работу службы ГСМ?

— Широкое применение беспилотников воздушного и наземного нападения внесло значительные коррективы в деятельность службы горючего. Из-за предельно высокой динамики внедрения этих систем, приходится практически на ходу менять подходы к многим постулатам.

Появились так называемые «киллзоны», где перемещение любых видов транспорта подвоза максимально ограничено из-за высокой концентрации FPV-дронов. Их глубина достигает 25-30 км от линии боевого соприкосновения. Это дало толчок развитию беспилотных средств доставки горючего. БПЛА различных конструкций, наземные робототехнические комплексы, позволяющие значительно снизить риск поражения личного состава при доставке горючего на передний край, — это уже сегодняшние реалии.

Была разработана полимерная тара, которая приходит на замену обычным металлическим бочкам и канистрам. Она не накапливает статическое электричество, безопаснее при обращении с горючим, позволяет подвозить топлива прямо в боевые порядки без использования традиционных автоцистерн и машин-заправщиков. Это значительно повышает скрытность и мобильность.

— Как изменилась система заправки техники в нынешних условиях?

— Опыт обеспечения горючим в ходе текущего конфликта показал, что решающее значение приобрели факторы скрытности, быстроты развертывания технических средств, защищенности от беспилотников, мобильности средств заправки и транспортирования. А кроме того — качественная охрана, защита и маскировка объектов хранения горючего.

«По дну реки развернули две линии трубопровода»

— В прошлом году было сформировано два новых подразделения, в задачи которых входит возведение трубопроводов. Как они себя зарекомендовали в зоне СВО, в каких ситуациях они применяются, какие задачи позволяют решать?

— Трубопроводные подразделения — это специальные воинские части, которые быстро разворачивают полевые магистральные трубопроводы и по ним подают топливо или воду на большие расстояния для обеспечения войск в любых условиях. Они получили значительный боевой опыт в ходе СВО. На отдельных направлениях трубопровод стал единственной альтернативой в условиях, когда классические транспортные артерии оказались перерезаны либо находились под постоянным огневым воздействием противника.

Так, в интересах группировки войск, действующей на одном из направлений, по дну реки в кратчайшие сроки были развернуты две линии полевого магистрального трубопровода. Это позволило обеспечить горючим группировку войск и значительно увеличить пропускную способность возведенной переправы. К слову, на тот момент все действующие переправы в том районе были уничтожены, а временно возведенные находились под постоянным огневым воздействием противника.

Благодаря этому горючее подавалось оперативно и скрытно, а главное, без потерь.

— Какие новые образцы техники получила в последнее время служба ГСМ?

— На снабжение принята целая линейка новых автомобильных средств заправки, транспортирования и кратковременного хранение горючего. Это, например, автоцистерна АЦ-17-65115 с двухсекционной емкостью объемом 17 куб. м и возможностью транспортировки двух продуктов одновременно.

Подтвердила свою востребованность хорошо себя зарекомендовавшая в процессе войсковой эксплуатации автоцистерна АЦ-14-63501.

Эти средства заправки и транспортировки топлива предназначены для подразделений подвоза горючего оперативного звена. В их конструкциях широко применены новые разработки, которые позволяют повысить их живучесть в условиях вероятного применения противником беспилотников.

Архитектура технологического оборудования этих автотопливозаправщиков предусматривает использование устройств электронного съема сигналов со счетчиков расхода горючего и дальнейшую передачу полученной информации по высокоскоростным шинам передачи данных.

Также приняты на снабжение автотопливозаправщики тактического звена АТЗ-8-4320 и АТЗ-7,5-5557. Они имеют штатные съемные элементы бронирования, оборудованные средствами РЭБ, а также комплектами защиты от БПЛА, что значительно повышает их живучесть.

Разработаны, испытаны и допущены к применению новые образцы горючего, масел, смазок с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Они специально предназначены для работы в высоконагруженных системах вооружения и военной техники в различных климатических условиях.

— Топливо доставляется в зону спецоперации в том числе железнодорожным транспортом. Оптимизируется ли как-то его работа?

— Для того, чтобы сократить сроки доставки горючего до воинских частей, повысить скрытность и снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру и автотранспорт подвоза, специалисты развернули участки полевого магистрального трубопровода. Также были оборудованы пункты выдачи горючего из магистральных нефтепродуктопроводов. Это позволило высвободить значительную часть железнодорожных цистерн и серьезно разгрузить автотранспорт подвоза.

Кроме того, был разработан и направлен на апробацию в войска мобильный комплект приема горючего из железнодорожных цистерн. В результате время слива горючего на необорудованных участках железнодорожных путей уменьшилось троекратно.

«Один новый заправщик заменит три устаревшие советские разработки»

— Какая новая техника появилась для транспортировки авиационного топлива?

— В этой области проведена серьезная работа. Приняты на снабжение аэродромные автотопливозаправщики АТЗ-20-6560 на базе автомобиля КамАЗ-6560 повышенной проходимости с колесной формулой 8x8 и цистерной для горючего объемом 20 куб. м, и АТЗ-20-65201-avia на базе гражданского базового шасси КамАЗ-65201 с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Их преимущество — наличие устройства дозированного введения в поток топлива жидкости, предотвращающей образование кристаллов льда при низких температурах. Этого не было ни на одном из аналогов, ранее принимавшихся на снабжение.

Еще одна актуальная задача по обновлению парка авиационных техсредств службы горючего — создание универсального заправщика специальными жидкостями (ЗСЖУ) на шасси УРАЛ-43206. Его опытный образец построен по схеме «пять в одном» — на одном базовом шасси можно заправлять технику авиационными маслами и маслосмесями, спиртом и водоспиртовыми смесями, а также гидравлическими жидкостями. Один этот заправщик заменит три устаревших заправщика специальными жидкостями еще советских разработок.

В последние годы принят в эксплуатацию и целый ряд новых технических средств, позволяющих быстро развертывать отстойные и расходные резервуарные группы аэродромных складов горючего, проводить монтаж на их базе централизованных заправщиков воздушных судов в модульном исполнении.

Это нашедшие широкое применение в войсках быстромонтируемые резервуары контейнерного типа объемом 50 куб. м. Р-50к, насосно-фильтрационный модуль АФТ-120, насосный агрегат АФТ-60, универсальная лаборатория горючего УПЛ, мобильная лаборатория горючего МЛГ и другие.

— В ваши задачи входит обеспечение топливом кораблей ВМФ. Какие изменения произошли в последнее время в этой сфере?

— В интересах ВМФ приняты на снабжение и также проходят апробацию в войсках новые технические средства. Это автотопливомаслозаправщик АТМЗ-7-65224, предназначенный для транспортирования, кратковременного хранения и заправки малых кораблей топливом и разогретым маслом. Образец разработан с учетом требований к автоматизированным системам контроля наличия, движения и расходования горючего и может быть без проблем интегрирован в такие системы.

Комплект беспричальной заправки топливом кораблей и судов на рейде БЗКР-100Э создан для приема топлива из танкеров в пунктах оборудованного и необорудованного морского побережья и его последующей выдачи для заправки кораблей и судов.

В их конструкции использованы эластичные плоскосворачиваемые рукава на основе полиэфирных нитей. Это позволило значительно увеличить их прочность, надежность и одновременно снизить коэффициент гидравлического сопротивления. Время развертывания и свертывания образца сократилось на 30% по сравнению с существующими аналогами.

Применение автотопливомаслозаправщика АТМЗ-7-65224 в паре с комплектом БЗКР-100Э позволяет решать задачи по организации заправки малых кораблей в условиях необорудованного побережья, что значительно повышает их автономность и спектр применения.

Справка «Известий» Служба горючего Вооружённых сил ведет свою историю с 17 февраля 1936 года, когда было создано Управление снабжения горючим РККА. Основной ее задачей считается поставка в войска горюче-смазочных материалов (ГСМ) и ракетного топлива, обеспечение функционирования военной техники и вооружений как в мирное время, так и в боевых условиях. Уже перед Второй мировой войной эта структура обеспечивала топливом боевые действия против японских войск, поход к «линии Керзона» и советско-финляндскую кампанию. В годы Великой Отечественной войны армия использовала 16,3 млн тонн нефтепродуктов, а заводы отправили на фронт более 20 млн тонн топлива. К концу 1980‑х годовой расход горючего в ВС СССР достигал 21,5 млн тонн, для снабжения войск создавались полевые магистральные трубопроводы диаметром 100, 150 и 200 мм и формировались специальные трубопроводные части. Особым испытанием для службы стало обеспечение советского контингента в Афганистане: за 9 лет туда поставили 6,8 млн тонн горючего, из них около 80% — по полевым трубопроводам, остальное — автомобильным, речным и воздушным транспортом. Дополнительно авиацией доставили 10 тыс. тонн ракетного топлива. Специалисты службы горючего обеспечили проведение 416 плановых боевых операций в Афганистане, а на территории СССР организовали заправку самолетов военно‑транспортной авиации, которые выполнили почти 27 тысяч рейсов в интересах ограниченного контингента. К концу 2009 года служба горючего приобрела современный вид, войдя в состав департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России. В новейшей истории значимой страницей стала гуманитарная миссия на полуострове Крым. В 2014, 2015 и 2020 годах, после введения Украиной водной блокады, трубопроводные подразделения оперативно развернули магистрали для подачи воды в города и населенные пункты региона. Всего для жителей республики военные трубопроводчики подали более 6 млн тонн пресной воды, что позволило избежать гуманитарной катастрофы и обеспечить население жизненно важным ресурсом.

Владимир Матвеев

Роман Крецул