В Германии сочли боевой лазер за €462 млн слишком дорогим для своего флота

Источник изображения: topwar.ru

Welt: Бундестаг приостановил подписание контракта с Rheinmetall о лазере для ВМФ

Бюджетный комитет парламента (бундестага) Германии не дал подписать уже согласованный контракт стоимостью €462 млн на строительство 65-киловаттного корабельного лазера для защиты от беспилотников, пишет немецкая газета Welt.

Вместо того, чтобы выделить указанную сумму компаниям Rheinmetall и MBDA Germany на создание «демонстрационного устройства», немецкие парламентарии решили «рассмотреть продукцию австралийской компании EOS, которую приобрели ВМС Нидерландов», сообщил источник издания в бундестаге.

По его словам, проблема с Rheinmetall и MBDA Germany заключается в том, что в реализуемый ими проект уже вложены девятизначные суммы, а лазер все еще не введен в эксплуатацию — хотя в условиях проекта было заявлено, что в 2029 году он уже должен будет стоять на кораблях.

При этом австралийская EOS предлагает лазер мощностью 100 кВт за €190 млн, создание выгодной логистической цепочки поставок в Германию и даже возможную локализацию производства на ее территории. Пока правительство ФРГ «не проявляло интереса к этому предложению», отмечает газета.

В статье говорится, что история с корабельным противодронным лазером иллюстрирует «фундаментальную проблему немецких закупок»: до начала российской операции на Украине у Берлина было «мало денег, но много времени», а теперь ситуация изменилась на противоположную, но правительство продолжает отдавать заказы давним партнерам, несмотря на их медлительность и не всегда конкурентное качество продукции.

Испытания лазера от Rheinmetall и MBDA Germany проводилась осенью 2025 года: фрегат Sachsen, на борту которого установили устройство, произвел более сотни стрельб.

Ранее стало известно, как нацистское прошлое мешает Германии сбивать дроны.

Татьяна Охотникова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Украина
Компании
Leonardo
MBDA
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
